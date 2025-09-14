Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khoảnh khắc nghẹt thở: Người đàn ông bất ngờ ngừng tim sau khi vừa vào khoa cấp cứu, bác sĩ chạy đua giành lại sự sống

14-09-2025 - 16:10 PM | Sống

Người đàn ông 39 tuổi ở Quảng Trị bất ngờ ngưng tim - ngưng thở ngay khi vừa vào khoa Cấp cứu, may mắn được bác sĩ kịp thời hồi sinh sau 5 phút.

Theo thông tin từ bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, tối 11/9, anh N.K. (39 tuổi, trú P. Nam Đông Hà, Quảng Trị) một mình vào khoa Cấp cứu bệnh viện trong tình trạng khó thở dữ dội. Vừa nằm lên giường, anh lập tức ngưng tim, ngưng thở.

Ngay lập tức, ê-kíp trực gồm 3 bác sĩ, 4 điều dưỡng đã tiến hành hồi sức tim phổi cấp cứu tại chỗ, ép tim, đặt nội khí quản, dùng thuốc theo phác đồ.

Nguồn clip: Sức khoẻ & Đời sống

Chỉ sau 5 phút, anh K. được tái lập tuần hoàn, tiếp tục thở máy và điều trị tích cực. Sau khoảng 4 giờ điều trị tích cực, tình trạng cải thiện, tri giác hồi phục, huyết động ổn định, suy hô hấp được giải quyết.

Khai thác bệnh sử cho thấy, người bệnh có tiền sử hen phế quản - nguyên nhân gây suy hô hấp cấp dẫn đến ngưng tim. Nhờ phản ứng kịp thời và chính xác, đội ngũ y bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu đã giành lại sự sống cho bệnh nhân.

Khoảnh khắc nghẹt thở: Người đàn ông bất ngờ ngừng tim sau khi vừa vào khoa cấp cứu, bác sĩ chạy đua giành lại sự sống- Ảnh 1.

Bác sĩ bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị khuyến cáo, thời điểm tháng 9–11, thời tiết thất thường, độ ẩm cao, bụi mịn, nấm mốc, virus gia tăng, dễ gây kích ứng đường hô hấp, đặc biệt với người có tiền sử hen, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD). 

Một số dấu hiệu cơn hen cấp nguy hiểm: Khó thở tăng nhanh, ho nhiều, khò khè. Môi tím, vã mồ hôi, lơ mơ. Không nói được trọn câu, có thể ngất.

Khi xuất hiện các dấu hiệu trên, người dân cần gọi ngay cấp cứu 115 hoặc đến cơ sở y tế gần nhất. Đặc biệt, người có tiền sử hen, COPD, viêm phổi mạn cần luôn mang theo thuốc xịt và tái khám định kỳ để kiểm soát tốt tình trạng bệnh.

Nam giám đốc 37 tuổi ngừng tim đột ngột sau khi tập gym: “Tôi khuyên mọi người nên sớm làm 2 điều”

Theo Nam An

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam có 1 món được ví như “tổ yến của người nghèo”: Giàu collagen, chị em rất nên ăn để đẹp da, trẻ hoá

Việt Nam có 1 món được ví như “tổ yến của người nghèo”: Giàu collagen, chị em rất nên ăn để đẹp da, trẻ hoá Nổi bật

Bát mỳ giá hơn 8 triệu đồng có tôm, lươn, trứng cá bị 'mắng' tơi bời trên mạng

Bát mỳ giá hơn 8 triệu đồng có tôm, lươn, trứng cá bị 'mắng' tơi bời trên mạng Nổi bật

Giải thích hiện tượng người sinh năm 1990 - 1996 như "yêu tinh không tuổi"

Giải thích hiện tượng người sinh năm 1990 - 1996 như "yêu tinh không tuổi"

16:02 , 14/09/2025
6 món đồ được khen tận trời xanh, dùng rồi chỉ muốn “đào hố chôn mình”

6 món đồ được khen tận trời xanh, dùng rồi chỉ muốn “đào hố chôn mình”

15:23 , 14/09/2025
12 năm sau khi bức ảnh ăn xin cùng cha lan truyền, cuộc đời cô bé này thay đổi choáng váng: "Phép màu" có thật!

12 năm sau khi bức ảnh ăn xin cùng cha lan truyền, cuộc đời cô bé này thay đổi choáng váng: "Phép màu" có thật!

14:55 , 14/09/2025
Người đàn ông chi 14 tỷ đồng thuê nhà kinh doanh chung cư mini, đang kinh doanh tốt chủ nhà đòi lại mỏ vàng: tòa phán "hợp đồng vô hiệu ngay từ đầu"

Người đàn ông chi 14 tỷ đồng thuê nhà kinh doanh chung cư mini, đang kinh doanh tốt chủ nhà đòi lại mỏ vàng: tòa phán "hợp đồng vô hiệu ngay từ đầu"

14:49 , 14/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên