Phát hiện nhà hàng bên bờ Hồ Tây 4 năm liền được vinh danh Michelin Guide: đưa cả Hồ Tây, Huế, Đà Lạt vào một thực đơn đặc biệt

Nhà hàng Hemispheres Steak & Seafood Grill, nằm trong khuôn viên khách sạn Sheraton Hanoi Hotel, vừa tiếp tục được Michelin Guide vinh danh tại hạng mục Michelin Selected 2026. Đây là năm thứ tư liên tiếp cái tên Hemispheres xuất hiện trong danh sách này, kể từ lần đầu được tuyển chọn vào năm 2023.

Với giới trong ngành, việc duy trì vị trí trong danh sách Michelin suốt 4 năm không phải chuyện đơn giản, bởi tiêu chuẩn đánh giá khắt khe và thay đổi liên tục mỗi mùa. Đại diện nhà hàng, bếp trưởng Nam Nguyên, đã trực tiếp tham dự Lễ trao giải The MICHELIN Guide Restaurant Ceremony 2026 tổ chức tại Hà Nội để nhận vinh danh này.

Điều đặc biệt trong lần vinh danh này nằm ở thực đơn Michelin 2026 gồm 4 món, được bếp trưởng Nam Nguyên xây dựng dựa trên những chuyến đi thực tế khắp Việt Nam. Mỗi món ăn tương ứng với một vùng miền:

Hồn Bắc bộ: ﻿ Hành trình mở đầu tại Hà Nội với cá hồi Na Uy ướp trà sen Tây Hồ, kết hợp thạch quất Quảng An, trứng cá hồi, nấm truffle, cốm non chiên giòn và các loại rau thơm địa phương. Sự thanh tao của hồ Tây được tái hiện qua những nguyên liệu đã gắn bó với vùng đất này qua nhiều thế hệ.

Hương vị cố đô: Từ Hà Nội, hành trình tiếp tục đến Huế với súp gà trong (Clarified Chicken Consommé) dùng cùng bánh bột lọc Huế truyền thống nhân thịt gà và gan ngỗng. Một món ăn quen thuộc của miền Trung được diễn giải bằng kỹ thuật bếp Pháp, nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần thanh nhã và chiều sâu của ẩm thực cố đô.

Lửa cao nguyên ﻿: Điểm dừng chân tiếp theo là vùng cao nguyên với thăn ngoại bò Hitachi Wagyu A5, kết hợp củ hủ dừa nghiền, rau non Đà Lạt, atiso ngâm dầu và sốt tỏi đen. Sự giao thoa giữa nguyên liệu Nhật Bản và nông sản Việt Nam tạo nên một món chính vừa mạnh mẽ, vừa cân bằng.

Thanh sắc miệt vườn: ﻿Khép lại hành trình là miền Nam với mousse dừa, kem chanh sorbet và trái cây Việt Nam theo mùa. Một món tráng miệng nhẹ nhàng, tươi mát, tái hiện sự phong phú của những khu vườn nhiệt đới và mang đến dư vị trọn vẹn cho hành trình xuyên Việt.

Bếp trưởng Nam Nguyên chia sẻ rằng với ông, mỗi chuyến đi địa phương không chỉ để tìm nguyên liệu, mà còn là dịp lắng nghe câu chuyện của từng vùng đất – điều mà ông muốn truyền tải trọn vẹn vào từng món ăn.

Ông Christian Vera, Giám đốc Ẩm thực Sheraton Hanoi Hotel, cho biết việc Hemispheres được Michelin Guide vinh danh 4 năm liên tiếp là cột mốc tự hào với toàn đội ngũ, đồng thời là động lực để tiếp tục nâng tầm trải nghiệm ẩm thực và khẳng định bản sắc trên bản đồ ẩm thực quốc tế.

Đội ngũ đầu bếp của nhà hàng Hemispheres và giải thưởng

Trong khi đó, bà Tiffany Hwang, Tổng Giám đốc Sheraton Hanoi Hotel, nhấn mạnh rằng Hemispheres không chỉ là biểu tượng ẩm thực của khách sạn mà còn là điểm đến được quốc tế công nhận, phản ánh đam mê và nỗ lực của cả đội ngũ.

Kể từ khi lần đầu được Michelin Guide tuyển chọn năm 2023, Hemispheres ghi nhận lượng khách tăng trưởng tích cực, đặc biệt là nhóm thực khách quốc tế đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Đây cũng là minh chứng cho việc ẩm thực fine-dining "made in Vietnam" hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng trên bản đồ ẩm thực thế giới.

Với thực đơn mới lấy cảm hứng từ hành trình xuyên Việt, Hemispheres một lần nữa cho thấy: đôi khi, con đường ngắn nhất để chinh phục thực khách quốc tế lại chính là kể câu chuyện Việt Nam một cách tinh tế nhất trên bàn ăn.