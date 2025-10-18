Phát hiện nhiều giao dịch chuyển tiền 6.000 đồng bất thường từ loạt tài khoản ngân hàng cá nhân

Công ty cổ phần cấp nước Cà Mau cho biết, thời gian gần đây, nhiều khách hàng phản ánh bị các số điện thoại lạ gọi đến, tự xưng là nhân viên công ty. Những người này yêu cầu khách hàng ký lại hợp đồng, cập nhật thông tin cá nhân hoặc nộp các khoản phí không rõ ràng.

Qua rà soát, công ty phát hiện nhiều giao dịch chuyển tiền bất thường với nội dung "hợp đồng nước", "làm hồ sơ cấp nước",…với số tiền 6.000 đồng/lần, được thực hiện từ nhiều tài khoản cá nhân khác nhau vào tài khoản của công ty mở tại các ngân hàng Vietcombank, VietinBank, MB, Agribank, Sacombank,…

Công ty khẳng định các giao dịch trên không thuộc nghĩa vụ thanh toán tiền nước, đồng thời công ty không triển khai bất kỳ chủ trương, chính sách hay thông báo nào yêu cầu khách hàng chuyển khoản số tiền 6.000 đồng cho mục đích "phí hồ sơ" hoặc "làm thủ tục cấp nước".

Do nghi ngờ có đối tượng mạo danh Công ty cổ phần cấp nước Cà Mau nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoặc thu thập trái phép thông tin cá nhân của khách hàng, công ty đã báo cáo sự việc đến Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Cà Mau phối hợp hỗ trợ xác minh, ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.

Công ty khuyến nghị khách hàng lưu ý:

- Không cung cấp thông tin cá nhân, mã khách hàng, số hợp đồng hoặc tài khoản ngân hàng cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào tự xưng là nhân viên công ty khi chưa được xác minh rõ ràng.

- Không chuyển tiền cho bất kỳ yêu cầu lạ, đặc biệt là các khoản "phí hồ sơ", "làm hợp đồng nước" được gửi qua điện thoại, tin nhắn Zalo, mạng xã hội hoặc email không chính thức.

- Khi phát hiện trường hợp nghi ngờ, khách hàng thông báo ngay cho công ty qua số điện thoại 02903.836360 hoặc báo cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.



