Phát hiện nhiều tài khoản ngân hàng bị kiểm soát âm thầm: Hơn 23 tỷ đồng bị chiếm đoạt

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Trị tống đạt quyết định đối với Trần Quang Trọng và Nguyễn Minh Thuận.

Một đường dây tội phạm công nghệ cao vừa bị Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triệt phá, với thủ đoạn “đổi SIM” để chiếm quyền sử dụng số điện thoại của bị hại, từ đó nhận mã OTP, kiểm soát tài khoản ngân hàng và chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng. Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ tinh vi, chuyên nghiệp và nguy hiểm của loại tội phạm sử dụng công nghệ cao hiện nay.

Theo đó, ngày 30 tháng 3 năm 2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Trần Quang Trọng (sinh năm 2000) và Nguyễn Minh Thuận (sinh năm 1997, cùng trú tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai); Lê Văn Kỷ (sinh năm 1995, trú tại TP Hồ Chí Minh) và Hồ Đức Thế (sinh năm 1990, trú tại tỉnh Đắk Lắk) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 290 Bộ luật Hình sự và “Rửa tiền” theo khoản 3, Điều 324 Bộ luật Hình sự. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ khoảng tháng 1/2026, các đối tượng đã bàn bạc, phân công vai trò cụ thể để thực hiện thủ đoạn “đổi SIM”, chiếm quyền sử dụng số điện thoại của nạn nhân, từ đó kiểm soát các tài khoản ngân hàng có liên kết với số điện thoại này, nhận mã OTP và thực hiện hành vi chuyển tiền, chiếm đoạt tài sản. Tổng số tiền bị chiếm đoạt được xác định hơn 23 tỷ đồng.

Điều đáng lo ngại là thủ đoạn phạm tội không còn dừng ở việc gọi điện giả danh hay gửi đường link lừa đảo như trước đây, mà đã chuyển sang hướng tấn công trực tiếp vào “mắt xích” quan trọng trong quy trình xác thực giao dịch là số thuê bao điện thoại. Khi bị chiếm quyền sử dụng SIM, nạn nhân có thể bị mất quyền kiểm soát đối với hàng loạt dịch vụ quan trọng như tài khoản ngân hàng, ví điện tử, email, mạng xã hội và các nền tảng số khác. Chỉ trong thời gian ngắn, các đối tượng có thể nhận mã xác thực, thay đổi mật khẩu, thực hiện giao dịch chuyển tiền và xóa dấu vết, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho bị hại.

Thực tế từ vụ án cho thấy tội phạm công nghệ cao đang hoạt động ngày càng tinh vi, có tổ chức, có sự cấu kết chặt chẽ, phân vai rõ ràng giữa các khâu thu thập thông tin, chiếm quyền SIM, xâm nhập tài khoản và luân chuyển dòng tiền. Chính vì vậy, nếu người dân chủ quan, lơ là trong quản lý thông tin cá nhân thì chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể trở thành điều kiện để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội.

Từ vụ án trên, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh căn cước công dân, mật khẩu, mã OTP, dữ liệu sinh trắc học, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc thông tin thuê bao cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khi chưa được kiểm chứng rõ ràng. Mọi yêu cầu liên quan đến cấp lại SIM, đổi SIM, chuẩn hóa thông tin thuê bao, xác thực tài khoản ngân hàng phải được thực hiện qua kênh chính thống của nhà mạng, ngân hàng hoặc cơ quan có thẩm quyền; không làm theo hướng dẫn từ các cuộc gọi lạ, tin nhắn lạ, liên kết không rõ nguồn gốc trên không gian mạng.

Người dân cũng cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu bất thường như điện thoại đột ngột mất sóng kéo dài, không nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn, ứng dụng ngân hàng bị đăng xuất bất thường, không đăng nhập lại được tài khoản, hoặc phát sinh thông báo giao dịch lạ. Khi phát hiện những biểu hiện này, cần nhanh chóng liên hệ ngay với nhà mạng để khóa, kiểm tra tình trạng SIM; đồng thời thông báo cho ngân hàng để phong tỏa tài khoản, ngăn chặn giao dịch phát sinh và trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý kịp thời.

Cuộc đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của lực lượng Công an. Tuy nhiên, hiệu quả phòng ngừa không chỉ phụ thuộc vào sự quyết liệt của lực lượng chức năng mà còn đòi hỏi sự tỉnh táo, cảnh giác và ý thức tự bảo vệ của mỗi người dân. Bảo vệ số điện thoại gắn với tài khoản ngân hàng, giữ kín thông tin cá nhân và chủ động nhận diện các dấu hiệu bất thường chính là biện pháp thiết thực để ngăn chặn loại tội phạm này, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và bảo vệ an toàn tài sản của nhân dân.

Theo Công an tỉnh Quảng Trị