Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện "sinh vật độc" chưa từng có trong rừng Cát Bà

18-12-2025 - 16:55 PM | Sống

Mới đây, giới khoa học Việt Nam ghi nhận hai loài nấm chưa từng được phát hiện tại Việt Nam.

Các nhà khoa học thuộc Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga vừa ghi nhận hai loài nấm thuộc chi Lepiota tại Vườn quốc gia Cát Bà (Hải Phòng), đánh dấu lần đầu tiên hai loài này được phát hiện và công bố tại Việt Nam. Đây là những loài nấm có giá trị khoa học cao, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ độc tính nghiêm trọng đối với con người.

Lepiota là một chi nấm thuộc họ Agaricaceae (họ Nấm tán), bộ Agaricales, hiện có khoảng 400 loài được công nhận trên toàn thế giới. Đáng chú ý, nhiều loài trong chi này chứa độc tố Amatoxin – chất cực độc có thể gây suy gan, suy thận cấp và tử vong nếu ăn phải.

Kết quả nghiên cứu được thực hiện trong khuôn khổ đề tài E-1.5: "Khu hệ nấm rừng nhiệt đới Việt Nam: đa dạng phân loại, sinh thái và cấu trúc, chức năng". Nhóm nghiên cứu đã ghi nhận hai loài nấm Lepiota mới đối với khu hệ nấm Việt Nam, gồm Lepiota erythrosticta và Lepiota omninoflava, phân bố trong sinh cảnh rừng thường xanh tại Vườn quốc gia Cát Bà.

Lepiota erythrosticta.

Đặc điểm 2 loài nấm mới

Lepiota erythrosticta thuộc phân nhóm Stenosporae, đặc trưng bởi bào tử có dạng gai. Quả thể của loài này có mũ nhỏ (khoảng 15 mm), dạng lồi tù, màu tím đậm đến đỏ sẫm, phần chóp mũ sẫm màu hơn và bị gián đoạn thành các vảy tím trên nền trắng về phía mép mũ. Cuống nấm màu trắng, rỗng, có vân sọc dưới vòng nấm và xuất hiện các rễ giả phân nhánh ở gốc; vòng nấm thường mất đi khi trưởng thành.

Bào tử của L. erythrosticta có kích thước 7,8–10,6 × 3,2–4,5 µm, hình thuôn dài khi nhìn chính diện, có dạng gai khi nhìn bên, bắt màu dextrin – đặc điểm quan trọng trong phân loại học nấm.

Lepiota omninoflava.

Loài thứ hai, Lepiota omninoflava, thuộc phân nhóm Eriophorae, có bào tử hình elip hoặc hình trứng. Quả thể rất nhỏ, mũ chỉ khoảng 4 mm, màu vàng, bề mặt phủ vảy hình chóp màu nâu vàng, dày đặc hơn ở chóp mũ. Mép mũ còn lưu lại các tàn dư dạng bông xốp.

Cuống nấm hình trụ, màu vàng nhạt, phủ các vảy sợi nhỏ; vòng nấm rất mờ và gần như biến mất khi trưởng thành. Bào tử của loài này có kích thước 4,5–5,5 × 2,7–3,4 µm, thành mỏng, bắt màu dextrin.

Cảnh báo nguy cơ từ nấm hoang dại

Theo các nhà khoa học, việc phát hiện hai loài Lepiota mới không chỉ góp phần bổ sung dữ liệu về đa dạng sinh học nấm tại Việt Nam, mà còn mang ý nghĩa cảnh báo cộng đồng. Nhiều loài Lepiota có hình dạng nhỏ, màu sắc bắt mắt, dễ bị nhầm lẫn với nấm ăn được, trong khi lại chứa độc tố nguy hiểm.

Các chuyên gia khuyến cáo, tuyệt đối không thu hái và sử dụng nấm hoang dại khi chưa được định danh chính xác, đặc biệt tại các khu rừng tự nhiên, nhằm tránh những tai nạn ngộ độc đáng tiếc.

* Theo TS.Phạm Thị Hà Giang – Viện Sinh thái Nhiệt đới (Trung tâm Nhiệt đới (TTNĐ) Việt – Nga).

Loại nấm được ví như "bào ngư chay", là "bạn tốt" của hệ miễn dịch, tim mạch: Chợ Việt bán la liệt còn rẻ

Theo Ngọc Minh

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
55 tuổi mà “trẻ như 20” nhờ 1 thói quen rất dễ làm, lại miễn phí

55 tuổi mà “trẻ như 20” nhờ 1 thói quen rất dễ làm, lại miễn phí Nổi bật

17.000 người chuẩn bị bước vào 1 kỳ thi cực quan trọng: Không kiểm tra kiến thức môn học nào, nhưng kết quả lại được đánh giá cao

17.000 người chuẩn bị bước vào 1 kỳ thi cực quan trọng: Không kiểm tra kiến thức môn học nào, nhưng kết quả lại được đánh giá cao Nổi bật

Có phải "Cha mẹ sinh con, trời sinh tính", tại sao có em bé thiên thần, có bé khó dạy? 2 nghiên cứu sau khiến cha mẹ giật mình

Có phải "Cha mẹ sinh con, trời sinh tính", tại sao có em bé thiên thần, có bé khó dạy? 2 nghiên cứu sau khiến cha mẹ giật mình

16:50 , 18/12/2025
Shipper bị khách nữ đuổi khỏi Starbucks trong lúc đang chờ lấy đồ, lý do gây phẫn nộ

Shipper bị khách nữ đuổi khỏi Starbucks trong lúc đang chờ lấy đồ, lý do gây phẫn nộ

16:30 , 18/12/2025
Suất ăn 38.000 đồng bị tố ít, trường nói học sinh có thể mua thêm thức ăn

Suất ăn 38.000 đồng bị tố ít, trường nói học sinh có thể mua thêm thức ăn

16:17 , 18/12/2025
Học vấn đáng nể của 4 BTV Vietnam Today xuất thân Học viện Ngoại giao

Học vấn đáng nể của 4 BTV Vietnam Today xuất thân Học viện Ngoại giao

16:10 , 18/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên