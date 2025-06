Phát hiện tài khoản ACB được công thêm gần 500 triệu đồng, người chuyển khoản sinh năm 2007, liền báo công an

Vào khoảng 19 giờ ngày 30/5/2025, ông Lê Mỹ, sinh năm 1984, trú tại khu phố Minh Tân 1, Phan Rí Cửa, Tuy Phong, Bình Thuận đến Công an thị trấn Phan Rí Cửa, tỉnh Bình Thuận trình báo về việc tài khoản Ngân hàng ACB của ông Mỹ vừa nhận được số tiền 499.999.995 đồng từ một tài khoản lạ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thị trấn chủ động rà soát, xác định tài khoản chuyển số tiền trên là em Nguyễn Lê Anh Thắng, sinh năm 2007, trú tại xã Chí Công, Tuy Phong, Bình Thuận. Qua làm việc, em Thắng trình bày số tiền trên do mẹ ruột Thắng là Lê Thị Mỹ chuyển nhầm, đồng thời cung cấp thông tin về giao dịch chuyển khoản, mong muốn được nhận lại số tiền trên.

Công an thị trấn tiến hành mời những người liên quan làm việc và các bên thống nhất ông Lê Mỹ chuyển lại số tiền 499.999.995 đồng chuyển nhầm cho em Nguyễn Lê Anh Thắng.

Em Nguyễn Lê Anh Thắng có thư cảm ơn Công an thị trấn Phan Rí Cửa và anh Lê Mỹ vì đã phối hợp, hỗ trợ em nhận được lại số tiền trên.

Đây là hành động cao đẹp thể hiện tấm gương sáng về lòng trung thực của anh Lê Mỹ cũng như tinh thần "Vì nhân dân phục vụ tận tâm, trách nhiệm, gần gũi, thân thiện" của Công an thị trấn Phan Rí Cửa.

Trước đó, vào lúc 11 giờ 00 ngày 16/5/2025, Công an phường Mũi Né, TP Phan Thiết đã tiếp nhận tin trình báo chị Trần Thị Duyên (Sinh năm 1987, trú tại khu phố 14, phường Mũi Né, TP Phan Thiết) – chủ nhà hàng Viễn Phương phường Mũi Né về việc vô tình nhận được số tiền 01 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng của mình do người khác chuyển nhầm vào tối ngày 15/5/2025.

Với tinh thần cảnh giác, chị Duyên đã đến Công an phường Mũi Né trình báo sự việc trên. Công an phường Mũi Né đã tiếp nhận vụ việc và yêu cầu chị Duyên không thực hiện chuyển trả số tiền trên cho bất kì đơn vị, cá nhân nào liên hệ để Công an phường xác minh, làm rõ vụ việc.

Cùng thời điểm đó, Công an phường cũng nhận được trình báo của anh Mai Hữu Phúc (Sinh năm 1988, trú tại phường 14, Quận 10, TP HCM) về việc có thực hiện chuyển khoản nhầm. Theo trình bày của anh Phúc, vào lúc 19h ngày 15/5/2025, ông đã thực hiện hai lần chuyển khoản với tổng số tiền 01 tỷ đồng cho đối tác nhưng không may đã nhập sai thông tin, dẫn đến việc số tiền được chuyển nhầm vào tài khoản của chị Trần Thị Duyên ở phường Mũi Né, Tp. Phan Thiết.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Mũi Né đã nhanh chóng xác minh thông tin xác định người nhận được số tiền trên chính là chị Trần Thị Mỹ Duyên đã đến trình báo trước đó nên đã liên hệ và mời chị Duyên đến trụ sở làm việc. Qua buổi làm việc, chị Duyên đã tích cực hợp tác, thể hiện thiện chí hoàn trả số tiền đã nhận nhầm.

Theo Công TTĐT Công an tỉnh Bình Thuận