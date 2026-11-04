Phát hiện tàu 5.600 tấn, dài gần 90 m của Trung Quốc di chuyển liên tục 80 ngày ở nơi hiếm ai đến, thực hiện nhiệm vụ quan trọng

Trung Quốc đã bổ sung vào đội tàu nghiên cứu vùng cực một tàu phá băng thế hệ mới mang tên Cực Địa (Jidi), được bàn giao vào tháng 6/2024. Con tàu được thiết kế để phục vụ các hoạt động nghiên cứu khoa học, giám sát môi trường và khảo sát những vùng biển bị băng bao phủ.

Cực Địa có lượng giãn nước khoảng 5.600 tấn, chiều dài gần 90 m và tầm hoạt động lên tới 14.000 hải lý, tương đương khoảng 25.928 km. Đặc biệt, tàu tự duy trì hoạt động trong 80 ngày, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và làm việc của tối đa 60 người.

Một trong những điểm nổi bật nhất của tàu Jidi là khả năng di chuyển xuyên qua lớp băng dày 1 m với tốc độ khoảng 2 hải lý/giờ, tương đương 3,7 km/h. Nhờ đó, tàu có thể tiếp cận những khu vực mà các tàu nghiên cứu thông thường khó hoạt động, nhất là tại các vùng biển có băng bao phủ.

Không chỉ có khả năng phá băng, tàu Jidi còn được thiết kế để hoạt động trong điều kiện nhiệt độ xuống tới âm 30 độ C. Theo Hiệp hội Phân cấp tàu Trung Quốc (CCS), tàu sử dụng hệ thống đẩy điện có khả năng xoay toàn hướng, kết hợp hệ thống định vị động và thiết bị giảm lắc, giúp duy trì khả năng vận hành trong điều kiện biển khắc nghiệt.

Vào mùa đông, tàu Jidi có thể hoạt động tại Hoàng Hải và Bột Hải, nơi tàu thực hiện các nhiệm vụ giám sát băng biển, khảo sát môi trường nước và hỗ trợ cứu hộ tại những khu vực bị đóng băng. Trong mùa hè, tàu có khả năng tham gia các chuyến khảo sát khoa học tại vùng cực.

Để phục vụ những nhiệm vụ này, tàu Jidi được trang bị nhiều thiết bị khảo sát đại dương, cho phép thu thập dữ liệu về tình trạng băng biển, cấu trúc các tầng nước, đặc điểm địa vật lý và điều kiện khí quyển. Những thông tin này phục vụ nghiên cứu biến đổi môi trường biển, đồng thời hỗ trợ công tác phòng ngừa và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai liên quan đến băng biển.

Con tàu được đóng tại nhà máy Guangzhou Shipyard International, thuộc Tập đoàn Đóng tàu Trung Quốc, và chính thức bàn giao ngày 24/6/2024 cho Cục Biển Bắc thuộc Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc.

Việc đưa tàu Jidi vào hoạt động giúp Trung Quốc mở rộng năng lực nghiên cứu tại những vùng biển có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, đặc biệt là khả năng tiến hành các chuyến khảo sát dài ngày mà không phải thường xuyên quay về cảng tiếp tế.

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