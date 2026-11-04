Nhiều quốc gia khuyến cáo người dân chuẩn bị "túi sinh tồn" cho 72 giờ: Tại sao lại là mốc thời gian này?

Trong bối cảnh xung đột địa chính trị, thiên tai cực đoan và nguy cơ gián đoạn các dịch vụ thiết yếu ngày càng được quan tâm, nhiều quốc gia khuyến cáo người dân chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men và các nhu yếu phẩm đủ dùng trong ít nhất 72 giờ. Đây được xem là khoảng thời gian tự chủ quan trọng để mỗi gia đình ứng phó với những tình huống khẩn cấp trong khi chờ lực lượng chức năng hỗ trợ.

Theo các thống kê được công bố gần đây, ít nhất 33 quốc gia, vùng lãnh thổ đã đưa ra những hướng dẫn về dự trữ nhu yếu phẩm và chuẩn bị ứng phó khẩn cấp. Dù không phải tất cả đều xuất phát từ nguy cơ xung đột, điểm chung trong các khuyến cáo là người dân cần có khả năng tự đáp ứng những nhu cầu cơ bản trong 3 ngày đầu khi xảy ra sự cố.

Theo Newsweek, ít nhất 33 quốc gia trên thế giới đã ban hành các hướng dẫn hoặc khuyến cáo người dân chuẩn bị thực phẩm, nước uống và vật dụng thiết yếu để ứng phó với tình huống khẩn cấp. Danh sách được phân bố tại nhiều khu vực trên thế giới, cụ thể: Châu Âu (17 quốc gia): Anh, Ireland, Pháp, Đức, Hà Lan, Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, Estonia, Latvia, Litva, Ba Lan, Cộng hòa Czech, Áo, Thụy Sĩ và Croatia. Bắc Mỹ (3 quốc gia): Canada, Mexico và Mỹ. Nam Mỹ (4 quốc gia): Chile, Colombia, Argentina và Brazil. Châu Phi (1 quốc gia): Nam Phi. Châu Á (6 quốc gia/vùng lãnh thổ): Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Israel, Ấn Độ, Philippines và Singapore. Châu Đại Dương (2 quốc gia): Australia và New Zealand.



Vậy tại sao lại là 72 giờ, và điều gì khiến các chính phủ coi đây là khoảng thời gian quan trọng để mỗi hộ gia đình chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ?

Tại sao lại là 72 giờ?

Theo Ủy ban châu Âu, khuyến cáo người dân có khả năng tự duy trì cuộc sống trong ít nhất 72 giờ dựa trên các hướng dẫn ứng phó khẩn cấp và thông lệ quốc tế. Đây được xem là khoảng thời gian quan trọng trong giai đoạn đầu xảy ra khủng hoảng, khi chính quyền cần huy động lực lượng ứng cứu, khôi phục các dịch vụ thiết yếu và tiếp cận những khu vực bị ảnh hưởng.

Trong khi đó, Chính phủ Phần Lan cho biết việc chuẩn bị đủ nhu yếu phẩm cho 3 ngày sẽ tạo thêm thời gian để các cơ quan chức năng kiểm soát tình hình và ưu tiên hỗ trợ những nhóm dễ bị tổn thương. Báo cáo của Văn phòng Trách nhiệm giải trình Chính phủ Mỹ (GAO) cũng chỉ ra rằng việc người dân chủ động dự trữ thực phẩm, nước uống có thể giảm áp lực lên lực lượng cứu hộ, giúp họ tập trung vào các nhiệm vụ cấp thiết như tìm kiếm và giải cứu người gặp nạn.

Ảnh: Ủy ban châu Âu

Theo Hội Chữ thập đỏ Anh (British Red Cross), Chính phủ Anh đang khuyến khích các gia đình thực hiện những bước chuẩn bị đơn giản để có thể tự duy trì sinh hoạt tại nhà trong tối đa 72 giờ nếu xảy ra sự cố. Chiến dịch mang tên "Be Ready" hướng đến việc tăng cường khả năng ứng phó của cộng đồng trước những gián đoạn trong đời sống thường ngày. Lý giải về khuyến cáo này, Hội Chữ thập đỏ Anh cho biết các dịch vụ thiết yếu có thể bị gián đoạn bởi nhiều nguyên nhân, từ thời tiết cực đoan, lũ lụt, mất điện cho đến những sự cố ảnh hưởng đến giao thông và hệ thống thông tin liên lạc. Những tình huống này có thể khiến cuộc sống thường nhật trở nên khó khăn trong nhiều ngày.

Chẳng hạn, một đợt mất điện có thể ảnh hưởng đến hệ thống sưởi, chiếu sáng, internet và mạng điện thoại di động. Thời tiết xấu khiến việc đi lại trở nên khó khăn, trong khi lũ lụt có thể gây hư hại nhà cửa và cơ sở hạ tầng. Trong một số trường hợp, các dịch vụ tại địa phương cần thời gian để khôi phục hoạt động bình thường. Vì vậy, việc chuẩn bị đủ nhu yếu phẩm cho tối đa 72 giờ giúp các gia đình duy trì sinh hoạt an toàn, thuận tiện hơn trong thời gian chờ các dịch vụ thiết yếu được khôi phục.

Đáng chú ý, khuyến cáo này không nhằm yêu cầu người dân tích trữ hàng hóa với số lượng lớn hay chuẩn bị cho một thảm họa quy mô lớn. Thay vào đó, mỗi gia đình chỉ cần có sẵn một số vật dụng cần thiết, xây dựng kế hoạch ứng phó đơn giản và biết cách tiếp cận những nguồn thông tin đáng tin cậy.

Ông William Spencer, Quản lý sản phẩm ứng phó thảm họa của Hội Chữ thập đỏ Anh, nhấn mạnh việc chuẩn bị không có nghĩa là luôn phải lo sợ điều tồi tệ nhất. Đây là những bước thiết thực, vừa sức và không quá tốn kém, có thể giúp mỗi người, gia đình và cộng đồng ứng phó tốt hơn khi các dịch vụ thường ngày bị gián đoạn.

3 việc mỗi gia đình được khuyến cáo thực hiện

Theo hướng dẫn của Chính phủ Anh, việc chuẩn bị ứng phó khẩn cấp trong 72 giờ tập trung vào 3 hành động cơ bản.

Thứ nhất, chuẩn bị một bộ đồ dùng khẩn cấp tại nhà. Các gia đình nên có sẵn một số vật dụng thiết yếu để sử dụng khi nguồn điện, nước, cửa hàng hoặc các dịch vụ khác bị gián đoạn. Người dân không cần mua sắm tất cả cùng lúc bởi nhiều gia đình vốn đã có sẵn một số vật dụng hữu ích.

Thứ hai, xây dựng kế hoạch ứng phó cho cả gia đình. Các thành viên nên trao đổi trước về cách xử lý khi những dịch vụ thiết yếu bị gián đoạn, phương thức liên lạc, nguồn thông tin cần theo dõi và những người có thể cần được hỗ trợ thêm.

Thứ ba, chủ động cập nhật thông tin. Việc biết trước những kênh thông tin đáng tin cậy để theo dõi cảnh báo và hướng dẫn của cơ quan chức năng sẽ giúp người dân đưa ra quyết định phù hợp khi sự cố xảy ra.

Đối với những hộ gia đình có thành viên cần được hỗ trợ đặc biệt khi mất điện hoặc gián đoạn nguồn nước, Chính phủ Anh cũng khuyến khích đăng ký Danh sách đăng ký hỗ trợ ưu tiên đối với khách hàng có nhu cầu đặc biệt (Priority Services Register - PSR). Đây là dịch vụ miễn phí cung cấp hỗ trợ bổ sung cho những người có nhu cầu trong thời gian các dịch vụ thiết yếu bị gián đoạn.

Không chỉ dừng lại ở khả năng tự ứng phó của từng hộ gia đình, Hội Chữ thập đỏ Anh còn nhấn mạnh vai trò của sự chuẩn bị trong cộng đồng. Theo tổ chức này, những người đầu tiên có thể hỗ trợ một người gặp nạn thường chính là thành viên gia đình, hàng xóm, bạn bè hoặc đồng nghiệp, trước khi lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp tiếp cận.

Thực tế tại Anh trong những năm gần đây cho thấy nhiều cộng đồng đã cùng nhau vượt qua các đợt lũ lụt, bão, nắng nóng và đại dịch Covid-19. Người dân chủ động kiểm tra tình hình của hàng xóm, chia sẻ thông tin và hỗ trợ những người gặp khó khăn tiếp cận các nguồn trợ giúp.

Hội Chữ thập đỏ Anh cho rằng những hành động tưởng chừng đơn giản như thống nhất người cần liên lạc khi có sự cố, xác định thành viên cần được hỗ trợ, chia sẻ thông tin liên lạc và hỏi thăm hàng xóm có thể tạo ra khác biệt đáng kể khi khủng hoảng xảy ra.

Việc chuẩn bị trước không thể ngăn chặn thiên tai hay sự cố, nhưng có thể giảm thiểu tác động, hạn chế tâm lý hoang mang và giúp mỗi gia đình cũng như cộng đồng chủ động hơn trong quá trình ứng phó, phục hồi.

Túi sinh tồn 72 giờ gồm những gì? Theo khuyến cáo của Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai Thái Lan (DDPM), túi sinh tồn 72 giờ (Emergency Bag) nên có 6 nhóm vật dụng thiết yếu, đủ để mỗi gia đình đáp ứng những nhu cầu cơ bản trong 3 ngày đầu sau khi xảy ra thảm họa hoặc tình huống khẩn cấp. 1. Thuốc men và vật dụng y tế: Bộ sơ cứu, các loại thuốc thông dụng trong gia đình, thuốc điều trị cá nhân và hồ sơ bệnh án. 2. Thực phẩm và nước uống: Nước uống với lượng 3 lít/người/ngày, thực phẩm ăn liền và đồ ăn nhẹ giàu năng lượng. Các gia đình có trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người đang mắc bệnh cần chuẩn bị thêm thực phẩm phù hợp với nhu cầu của từng người. 3. Thiết bị liên lạc và dụng cụ: Điện thoại di động, pin sạc dự phòng, đèn pin, pin dự phòng và radio để tiếp nhận tin tức trong trường hợp dịch vụ internet bị gián đoạn. Các vật dụng khác gồm còi báo hiệu cầu cứu, nến, bật lửa, sổ tay, bút, dao bỏ túi, kéo, dây thừng và băng keo. 4. Giấy tờ và tiền mặt: Các giấy tờ quan trọng và bản sao cần được bảo quản trong túi chống nước, bao gồm giấy tờ tùy thân, giấy tờ đăng ký cư trú, thẻ bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, sổ ngân hàng và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Người dân cũng nên chuẩn bị chìa khóa dự phòng và tiền mặt để sử dụng khi các dịch vụ tài chính trực tuyến không thể truy cập. 5. Vật dụng vệ sinh cá nhân: Khăn giấy, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, đồ dùng vệ sinh cá nhân và túi đựng rác. 6. Quần áo và đồ dùng giữ ấm: Quần áo dự phòng, áo mưa, mũ, chăn hoặc túi ngủ với số lượng đủ đáp ứng nhu cầu trong giai đoạn đầu xảy ra tình huống khẩn cấp.



