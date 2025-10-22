Phát hiện thời điểm đi ngủ đau tim, đột quỵ "sợ nhất": Không phải trước 10 giờ tối

Bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn thế giới và là nguyên nhân gây ra hơn 18 triệu ca tử vong mỗi năm, báo Anh Mirror cung cấp thông tin. Các yếu tố như chế độ ăn uống, lối sống, thời gian ngủ và nghỉ ngơi,... đều có tác động đến sức khỏe tim mạch và làm tăng nguy cơ mắc huyết áp cao, mỡ máu, xơ vữa động mạch, đau tim, đột quỵ,...

Trong đó, các nghiên cứu chỉ ra rằng giấc ngủ có mối liên hệ mật thiết với hệ tim mạch.

Giấc ngủ có mối liên hệ mật thiết với sức khỏe tim mạch. (Ảnh minh họa)

Phát hiện thời điểm đi ngủ đau tim, đột quỵ “rất sợ”

Theo Mirror, một nghiên cứu được đăng trên Tạp chí Tim mạch Châu Âu, đã phân tích thói quen ngủ của 88.000 người trong độ tuổi từ 43 đến 79 và phát hiện ra thời điểm đi ngủ tốt nhất cho hệ tim mạch.

Nghiên cứu đã tiến hành thu thập dữ liệu từ người tham gia thông qua máy theo dõi đeo tay hàng ngày. Đồng thời, các nhà nghiên cứu cũng yêu cầu người tham điền thông tin vào bảng câu hỏi về thói quen, lối sống và tình trạng sức khỏe. Người tham gia nghiên cứu được chia thành bốn nhóm theo giờ đi ngủ: trước 10 giờ tối, từ 10 giờ đến 10 giờ 59 phút tối, từ 11 giờ đêm đến 12 giờ đêm và sau 12 giờ đêm.

Trong suốt sáu năm theo dõi, 3,6% người tham gia (3.172 người) đã mắc bệnh tim mạch, bao gồm đột quỵ, suy tim, đau tim và bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn tính.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, những người đi ngủ sau 12 giờ đêm có tỷ lệ mắc bệnh tim cao nhất, tăng 25% so với nhóm ngủ từ 10 giờ đến 10 giờ 59 phút tối. Những người đi ngủ trước 10 giờ tối có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn 24%. Trong khi đó, nhóm đi ngủ từ 11 giờ đến 12 giờ đêm cũng có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn 12% so với nhóm ngủ vào khoảng 10 giờ đến 10 giờ 59 phút.

Như vậy, có thể thấy, nhóm đi ngủ trong khoảng từ 10 giờ đến 10 giờ 59 phút tối có tỷ lệ mắc bệnh tim mạch thấp nhất. Và đây được xem là thời điểm đi ngủ tối ưu giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Những người ngủ trong khoảng từ 10 giờ đến 10 giờ 59 phút tối có tỷ lệ mắc bệnh tim mạch thấp nhất. (Ảnh minh họa)

Tiến sĩ David Plans, tác giả chính của nghiên cứu từ Đại học Exeter, Anh cho biết: “Việc đi ngủ quá muộn hoặc đi ngủ quá sớm đều làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Nguyên nhân là do đi ngủ quá sớm (trước 10 giờ tối) và đi ngủ quá muộn (sau 12 giờ đêm) có thể gây gián đoạn nhịp sinh học trong cơ thể, gây ảnh hưởng tới giấc ngủ và tăng nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch”.

Mối liên hệ giữa chất lượng giấc ngủ và sức khỏe tim mạch

Tiến sĩ Abhinav Singh, Giám đốc y tế Trung tâm Giấc ngủ Indiana, chuyên gia tại Sleep Foundation - người không tham gia nghiên cứu - khẳng định: “Chất lượng giấc ngủ là yếu tố nền tảng quan trọng để duy trì sức khỏe tổng thể cũng như sức khỏe tim mạch. Giấc ngủ đóng vai trò quan trọng đối với quá trình trao đổi chất, hệ miễn dịch, giúp phục hồi cơ bắp, tăng cường chức năng não bộ và kéo dài tuổi thọ. Nếu thiếu ngủ thì dù bạn có chế độ ăn uống và luyện tập tốt đến đâu, bạn vẫn có thể gặp các vấn đề sức khỏe”.

Chuyên gia Singh nói thêm giấc ngủ, đặc biệt trong giai đoạn ngủ sâu (NREM), đóng vai trò quan trọng trong việc giảm căng thẳng cho tim, giúp tim phục hồi sau những căng thẳng trong ngày. Trong giai đoạn ngủ sâu, nhịp tim giảm xuống, huyết áp và nhịp thở cũng ổn định. Do đó, khi giấc ngủ bị gián đoạn hoặc có chất lượng kém, chúng có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe tim mạch như huyết áp cao, tăng mỡ máu, đột quỵ, béo phì và tiểu đường.