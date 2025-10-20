Phát hiện loại đồ uống là "kẻ thù" của mỡ máu, huyết áp cao, chống cả đột quỵ: Ngày 4 cốc là tốt nhất

Không gì tuyệt vời hơn một tách trà nóng nghi ngút khói để bắt đầu một buổi sáng mùa thu se lạnh – và giờ đây, khoa học đã chứng minh lợi ích sức khỏe của thức uống thân quen này.

Nghiên cứu mới cho thấy trà thực sự có thể là “vũ khí bảo vệ trái tim”, giúp hạ huyết áp, cải thiện mỡ máu, thậm chí giảm đáng kể nguy cơ đau tim, đột quỵ và tiểu đường loại 2.

Tiến sĩ Tim Bond, nhà khoa học chuyên về trà thuộc Hội đồng Tư vấn Trà (Tea Advisory Panel) cho biết: "Lợi ích của trà đối với tim mạch đã được biết đến trong nhiều năm và những nghiên cứu khoa học mới đây đã xác nhận trà thực sự tốt cho tim đến mức nào. Nghiên cứu đăng trên tạp chí Frontiers in Nutrition đã chỉ ra những lý do đằng sau lợi ích của trà đối với tim mạch, nhấn mạnh vào hàm lượng polyphenol phong phú của trà và làm rõ lợi ích của việc uống trà hằng ngày để giữ cho trái tim chúng ta luôn ở tình trạng tốt nhất."

Đi sâu hơn, tiến sĩ Bond cho biết thêm: "Các hợp chất polyphenol cụ thể – gọi là flavan-3-ols – có thể giải thích lý do vì sao trà lại có tác động tích cực đến huyết áp, sức khỏe tim mạch, nguy cơ đột quỵ và tiểu đường loại 2. Trên thực tế, các hợp chất flavonoid này có thể giảm tới 19% nguy cơ mắc bệnh mạn tính và giảm 13% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch."

"Phần lớn lượng flavonoid trong chế độ ăn của người Anh đến từ trà đen, với người uống trà nạp vào 698mg mỗi ngày so với chỉ 33mg ở những người không uống trà."

"Trên thực tế, lợi ích được đề xuất của các hợp chất này lớn đến mức Hiệp hội Dinh dưỡng Hoa Kỳ (American Society for Nutrition) đã đề xuất hướng dẫn lần đầu tiên về lượng flavan-3-ols nên tiêu thụ trong chế độ ăn, khuyến nghị nên đạt từ 400–600 mg để cải thiện sức khỏe tim mạch và chuyển hóa. Điều này tương đương với khoảng 4 tách trà mỗi ngày."

Lợi ích của việc uống trà

Bàn về nghiên cứu mới đăng trên Frontiers, tiến sĩ Bond giải thích: "Nghiên cứu này xác nhận lợi ích của trà đối với huyết áp, với hiệu quả hạ huyết áp được ghi nhận ở mức tiêu thụ từ 1 đến 4 tách trà mỗi ngày. Việc tiêu thụ trà lâu dài được xác nhận là có lợi cho chức năng của mạch máu, điều này có thể giúp lý giải tác động của trà đến huyết áp."

"Trà đen đặc biệt có lợi trong việc giảm huyết áp. Các tác giả của nghiên cứu cũng cho biết hàm lượng flavonoid trong trà đen chính là yếu tố đứng sau tác dụng làm giảm cholesterol của trà, với lượng flavonoid cao trong trà đen được liên kết với các hiệu ứng giảm cholesterol này."

Uống khoảng 4 tách trà mỗi ngày có thể đem lại những lợi ích tuyệt vời cho tim mạch.

"Nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng trà cải thiện mức đường huyết và cách cơ thể xử lý insulin – điều rất quan trọng với những người bị tiểu đường và tiền tiểu đường. Và vì tiểu đường làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, nên việc trà giúp kiểm soát đường huyết là một thông tin quan trọng giúp giải thích thêm cách trà làm giảm nguy cơ bệnh tim."

Nghiên cứu mới này được công bố cùng lúc với một cuộc khảo sát 1.000 người Anh do Hội đồng Tư vấn Trà thực hiện, cho thấy gần 3/4 số người tham gia quan tâm đến sức khỏe tim mạch của họ, nhưng chỉ có khoảng 1/3 liên hệ trà với lợi ích cho tim mạch.

Tiến sĩ Bond kết luận: "Chúng ta đang ‘bỏ lỡ một cơ hội quý giá’ với phương pháp đơn giản hằng ngày này để bảo vệ trái tim của mình. Chúng ta nên hướng đến việc uống 3–4 tách trà mỗi ngày, điều này sẽ cung cấp cho cơ thể 400–600 mg flavan-3-ols polyphenol mỗi ngày – những hợp chất có thể giảm viêm và căng thẳng trong cơ thể, bao gồm cả trái tim và hệ thống mạch máu của chúng ta."