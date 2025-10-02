Phát hiện thời điểm uống cà phê mà đột quỵ 'rất sợ': Xem xong nhiều người sẽ thay đổi thói quen

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

02-10-2025 - 13:15 PM | Sống

Nghiên cứu mới phát hiện rằng uống cà phê vào thời điểm nhất định trong ngày có thể làm giảm nguy cơ tử vong do đau tim hoặc đột quỵ.

Mỗi ngày tại Vương quốc Anh, khoảng 98 triệu tách cà phê được tiêu thụ, với mức trung bình mỗi người uống từ hai đến ba tách mỗi ngày. Mặc dù tiêu thụ quá nhiều cà phê có thể dẫn đến các tác dụng phụ tiêu cực, nhưng các chuyên gia đã phát hiện rằng uống cà phê vào buổi sáng có thể giúp giảm nguy cơ tử vong do đột quỵ hoặc đau tim.

Thời điểm uống cà phê là yếu tố then chốt, theo một nghiên cứu gần đây được công bố trên Tạp chí Tim mạch Châu Âu (European Heart Journal) . Nghiên cứu đã phân tích dữ liệu về thói quen uống cà phê – cả loại chứa caffeine và không chứa caffeine – của khoảng 40.000 người trưởng thành tại Mỹ.

Vào thời điểm bắt đầu nghiên cứu, không ai trong số những người tham gia mắc bệnh tim mạch hoặc các bệnh liên quan đến tuần hoàn. Kết quả cho thấy, những người chủ yếu uống cà phê vào buổi sáng có nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch hoặc tuần hoàn thấp hơn 31% so với những người không uống cà phê, trong khoảng thời gian trung bình là 10 năm. Họ cũng có nguy cơ tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào thấp hơn 16%.

Ngược lại, những người nhâm nhi cà phê suốt cả ngày không cho thấy bất kỳ sự giảm nguy cơ tử vong đáng kể nào so với những người không uống cà phê. Các nhà nghiên cứu suy đoán rằng việc tiêu thụ cà phê vào cuối ngày – điều có thể làm rối loạn đồng hồ sinh học – có thể làm mất hoặc giảm đi những lợi ích sức khỏe khác của cà phê.

Nghiên cứu cũng cho thấy rằng việc uống cà phê trước buổi trưa có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim và tuần hoàn. Điều này là do cà phê chứa các chất có khả năng giảm viêm, và một số phân tử trong máu gây viêm hoạt động mạnh hơn vào đầu ngày.

4 kiểu uống cà phê cực tốt cho sức khỏe, vừa thơm ngon còn tỉnh táo: Kiểm soát đường huyết, đánh bay mỡ thừa hiệu quả


Theo Trà My

Thanh niên Việt

