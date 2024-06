Phát hiện thung lũng hoang sơ cách Hà Nội hơn 100km, du khách ví như "kỳ quan thiên nhiên ẩn trong rừng"

Hiện nay vào mùa hè, bên cạnh những điểm đến mang yếu tố biển, một bộ phận du khách lại có xu hướng lựa chọn du lịch tại vùng đồi núi, nơi có những cánh rừng nguyên sinh, những thung lũng xanh mang vẻ đẹp hoang sơ. Tại đây du khách sẽ có nhiều trải nghiệm vô cùng đặc biệt, mang tính thử thách bản thân.



Thời gian gần đây, có một điểm đến như thế đang nhận được nhiều sự quan tâm trên các diễn đàn Trekking - Leo núi. Đó là một thung lũng nằm ở khu vực miền núi phía Bắc, cách Hà Nội khoảng hơn 100km. Có du khách nhận xét rằng, thung lũng này như một "kỳ quan thiên nhiên ẩn sâu trong rừng".

Điểm đến đang được nhắc tới mang tên thung lũng Lân Ty, thuộc rừng đặc dụng Hữu Liên, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Để tới đây, du khách sẽ cần tới rừng Hữu Liên, từ Hà Nội di chuyển khoảng 2 giờ đồng hồ. Sau đó đi bộ, trekking vào sâu bên trong, sẽ đến được thung lũng Lân Ty hoang sơ.

Thung lũng Lân Ty nằm sâu trong rừng đặc dụng Hữu Liên, Hữu Lũng, Lạng Sơn (Ảnh Pham Van Manh)

"Thung lũng Lân Ty thực sự như một kỳ quan thiên nhiên ẩn sâu trong rừng đặc dụng Hữu Liên", nam du khách Pham Van Manh đến từ Hà Nội nhận xét. Sở dĩ du khách nhận xét như vậy bởi khác với những thung lũng khác, Lân Ty sở hữu địa hình đa dạng, gây ấn tượng mạnh với du khách ngay từ lần "gặp mặt" đầu tiên.

Không chỉ có những dãy núi cao, xung quanh là màu xanh của rừng cây, nơi đây còn sở hữu cả những hang động và hồ nước, những vách núi đá dựng thẳng đứng hay cả những đồng cỏ trải dài như những thảo nguyên trong phim, trong truyện.

Địa hình đa dạng ở Lân Ty, có cả đồi núi, vách đá, đường bằng...

Và cả hang động và đỉnh núi cao (Ảnh Traveloka, Vietnam Expeditions)

Theo chia sẻ của những du khách đã có kinh nghiệm, cảnh vật Lân Ty thay đổi, chuyển mình rõ rệt theo mùa. Cụ thể, vào mùa hè, mùa thu, được coi là mùa nước về. Thung lũng ngập tràn nước từ đó tạo nên những hồ nước rộng, trong xanh. Nhưng vào mùa đông và mùa xuân, nước trong hồ rút dần, để lộ ra một thung lũng cạn hay những bãi đất, cỏ trống, thuận tiện cho du khách trekking.

Nhờ có sự chuyển biến cảnh vật theo thời gian này, du khách có thể nhìn vào để lựa chọn thời điểm đến Lân Ty sao cho phù hợp với nhu cầu chuyến đi của bản thân.

Mùa nước về thung lũng Lân Ty trở thành hồ nước rộng lớn (Ảnh Pham Van Manh)

Cũng nhờ có sự đa dạng của địa hình mà du khách tới thung lũng Lân Ty sẽ được trải nghiệm rất nhiều hoạt động, trong đó có cả những hoạt động hết sức độc đáo. Có thể kể tới như đi bộ xuyên rừng, khám phá sự đa dạng của động và thực vật rừng đặc dụng, leo núi, thám hiểm các hang động, chèo thuyền trên hồ... Đặc biệt hơn cả là trải nghiệm thả mình rơi tự do ở các dãy núi đá và mắc "giường" ngủ ngay trên vách núi.

Đầu tiên ở trải nghiệm thả mình rơi tự do hay còn được gọi là "Abseiling", du khách sẽ thực hiện ở núi Mắt Thần. Cơ thể du khách sẽ được cố định vào một sợi dây chắc chắn cùng nhiều thiết bị hỗ trợ an toàn khác, rồi từ từ được thả xuống từ đỉnh núi cao 500m so với mực nước biển. Trong suốt thời gian thực hiện trải nghiệm, sẽ luôn có sự giám sát của các chuyên gia, nhân viên để hỗ trợ tức thì trong trường hợp cần thiết.

Núi Mắt Thần, nơi du khách sẽ thực hiện trải nghiệm đu dây (Ảnh Traveloka)

Thùy Dương, nữ du khách đến từ Hà Nội đã tham gia trải nghiệm vào năm 2023 nhận xét: "Đoạn dây đu xuống từ đỉnh núi tuy không quá dài, nhưng với những ai chưa từng thực hiện đu dây trước đây, nhất là trên một vách đá tự nhiên, giữa thiên nhiên mênh mông như thế này, thì đây sẽ là một thử thách khác biệt hoàn toàn, vượt qua những giới hạn của chính bản thân".

"Sau khoảng 20m leo ngược xuống dãy núi đá sẽ đến đoạn 'mắt thần'. Tại đây mình không còn điểm tựa nào cho chân tay nữa, cảm giác lơ lủng giữa không trung với dây leo là sợi liên kết cuối cùng giữa mình và sự tự do là một cảm giác vô cùng khó tả. Mình phấn khích, hồi hộp, lo sợ và cả hạnh phúc", một du khách khác tên Nguyễn Thị Mơ kể thêm về trải nghiệm của mình.

Ảnh Pham Van Manh

Tiếp đến là trải nghiệm mắc "giường" ngủ ngay trên vách núi. Được biết, thung lũng Lân Ty, Hữu Lũng là một trong những nơi đầu tiên ở Việt Nam đem lại du khách trải nghiệm này. Tại nhiều quốc gia trên thế giới, nó phổ biến hơn với tên gọi "Cliff Camping". Hình thức này được các nhà leo núi chuyên nghiệp sáng tạo ra để đưa các trải nghiệm du lịch, khám phá lên một tầm cao mới.

Ở Lân Ty, đơn vị cung cấp sẽ chuẩn bị cho du khách một chiếc giường, cố định trên vách núi bằng những sợi dây chắc chắn như xích sắt, dây thép để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Chính người nằm trên đó cũng sẽ được "buộc" vào thân mình một sợi dây.

"Mình đã từng mơ ước một ngày được như những người trong những bức hình trên mạng, được ngủ trên dây bên vách núi. Và nghĩ rằng có lẽ sẽ phải rất lâu nữa, mình mới có thể thực hiện được ước mơ ấy. Nhưng giờ đây thật khó tin là mình đã làm được, và làm nó ngay ở Việt Nam”, du khách Thùy Dương cũng là một trong những người đã thử Cliff Camping ở Lân Ty chia sẻ.

Ảnh Thùy Dương

Nữ du khách thừa nhận, trước khi tham gia trải nghiệm, cô có đôi chút sợ sệt. Nhưng khi lên đến nơi, nằm trên chiếc giường đặc biệt nơi vách núi, cảnh sắc thiên nhiên nơi này đã khiến nỗi sợ không còn nữa. "Thật sự lúc đó mình rất hạnh phúc. Ngủ trên một vách đá từ lâu đã nằm trong Bucket List của mình, và thật tuyệt vời là mình đã có thể thực hiện nó sớm hơn dự định rất nhiều mà chẳng cần tới phải ra nước ngoài hay với khoản chi phí quá đắt đỏ”.

Tất nhiên, 2 trải nghiệm trên là 2 trải nghiệm đặc biệt hơn cả ở Lân Ty, chỉ phù hợp cho những du khách thực sự dũng cảm, đáp ứng đủ điều kiện về sức khỏe. Với những du khách khác, có thể lựa chọn những trải nghiệm leo núi, khám phá hang động hay chèo thuyền như đã kể trên. Hành trình chinh phục thung lũng Lân Ty thông thường kéo dài từ 1-2 ngày, thậm chí 3 ngày nếu như du khách tham gia nhiều hoạt động hơn.

Vì còn hoang sơ và nằm ở vị trí đặc thù, hiện nay đa phần du khách đều cần liên hệ với đơn vị cung cấp tour để có chuyến đi hoàn hảo nhất thay vì đi theo hình thức tự túc.