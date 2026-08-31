Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc: CSGT tập trung xử lý xe kinh doanh

| | Xã hội

Theo Cục CSGT, lực lượng chức năng tập trung xử lý xe kinh doanh vận tải không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc; chủ yếu hướng dẫn, tuyên truyền với xe cá nhân.

Ngày 31/8, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, sau 5 ngày tuyên truyền, xử lý hành vi không giữ khoảng cách an toàn trên một số tuyến cao tốc, đa phần tài xế bước đầu đã có ý thức giữ khoảng cách với xe phía trước.

Phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc: CSGT tập trung xử lý xe kinh doanh- Ảnh 1.

Thông qua hệ thống camera giám sát trên cao tốc, lực lượng CSGT sẽ xác minh hình ảnh, địa điểm, tài xế vi phạm về khoảng cách an toàn.

Lực lượng CSGT tập trung xử lý tại những đoạn tuyến, vị trí từng xảy ra nhiều vụ tai nạn mà qua điều tra xác định có liên quan đến hành vi không giữ khoảng cách an toàn.

Ví dụ trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, hiện chỉ xử lý tại hai vị trí. Hai vị trí này có đầy đủ hệ vạch sơn, biển báo khoảng cách an toàn và có camera ghi nhận lại đầy đủ, chứ không xử lý tràn lan dọc cả tuyến ”, Cục CSGT nhấn mạnh.

Về phương tiện vi phạm, lực lượng chức năng tập trung xử lý xe kinh doanh vận tải như xe khách, limousine, xe đầu kéo... Đây là nhóm phương tiện có nguy cơ gây ra những vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, hậu quả lớn. Đến nay, lực lượng CSGT đã xử lý 24 trường hợp vi phạm.

Đối với ô tô cá nhân, lực lượng chức năng chủ yếu tuyên truyền, hướng dẫn để người dân chấp hành nghiêm quy định, hình thành khái niệm “tham gia giao thông phải giữ khoảng cách an toàn”.

Về định hướng thời gian tới, Cục CSGT cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để người tham gia giao thông hiểu và thực hiện đúng quy định về khoảng cách an toàn. Tuyên truyền được xác định là ưu tiên thay vì tập trung xử phạt. Trường hợp đã được tuyên truyền nhưng tài xế vẫn không chấp hành, lực lượng chức năng sẽ xử lý vi phạm nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông.

Cục CSGT cũng khuyến cáo người dân trước khi lưu thông trên cao tốc cần kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật của xe, đặc biệt là hệ thống phanh và lốp. Thực tế đã xảy ra nhiều vụ tai nạn liên quan đến tình trạng lốp xe bị mòn. Khi chạy trên cao tốc, tài xế cần chấp hành nghiêm quy tắc giao thông, tập trung lái xe, duy trì tốc độ và khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước.

Anh Văn/ VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Toàn bộ người dân có giao dịch chuyển khoản sau, cần lập tức trình báo công an

Toàn bộ người dân có giao dịch chuyển khoản sau, cần lập tức trình báo công an Nổi bật

Thông báo trên Zalo mà người dùng cần đặc biệt chú ý để tránh bị theo dõi từ xa, chiếm quyền tài khoản

Thông báo trên Zalo mà người dùng cần đặc biệt chú ý để tránh bị theo dõi từ xa, chiếm quyền tài khoản Nổi bật

Quảng Ngãi liên tiếp xảy ra 6 trận động đất

Quảng Ngãi liên tiếp xảy ra 6 trận động đất

15:50 , 31/08/2026
Khám xét chỗ ở, khởi tố mẹ chồng chủ hộ kinh doanh Hà Thị Đoài

Khám xét chỗ ở, khởi tố mẹ chồng chủ hộ kinh doanh Hà Thị Đoài

15:34 , 31/08/2026
Tử hình Võ Văn Tèo SN 1989

Tử hình Võ Văn Tèo SN 1989

15:10 , 31/08/2026
Cục CSGT: Tập trung xử lý xe kinh doanh vận tải vi phạm khoảng cách tối thiểu

Cục CSGT: Tập trung xử lý xe kinh doanh vận tải vi phạm khoảng cách tối thiểu

14:45 , 31/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên