Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát minh động cơ "tăng tốc máy bay lên 5.500 km/giờ" của Nga có thể rung chuyển ngành hàng không toàn cầu

11-03-2026 - 16:30 PM | Tài chính quốc tế

Tác giả của phát minh là kỹ sư Vladimir Pismenny.

Trang tin tức công nghệ, khoa học và kỹ thuật hàng đầu ở Nga đưa tin ngày 11/3, một kỹ sư nước này vừa tạo nên một bước ngoặt công nghệ khi phát minh ra động cơ giúp máy bay dân dụng có thể đạt tới vận tốc kinh khủng 5500 km/giờ mà không hề bị quá nhiệt.

Giải pháp mang tính đột phá này cho phép các phương tiện bay đạt tốc độ gấp 4,5 lần vận tốc âm thanh (4,5 Mach), mở ra kỷ nguyên mới cho cả hàng không dân dụng lẫn quân sự với hiệu suất tổng thể vượt mức 40%.

Một kỹ sư người Nga đã phát minh ra cách tăng tốc máy bay dân dụng lên 5500 km/h mà không bị quá nhiệt - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reve Art

Trước đó, vào ngày 20/2/2026, Viện Sở hữu Công nghiệp Liên bang (FIPS) đã cấp bằng sáng chế cho động cơ phản lực turbo được thiết kế để hoạt động ổn định ở tốc độ vượt quá 4,5 Mach. Tác giả của phát minh này là kỹ sư Vladimir Pismenny.

Đột phá nằm ở đâu?

Điểm mấu chốt của phát minh này nằm ở việc giải quyết triệt để bài toán hóc búa nhất của động cơ phản lực truyền thống là tình trạng hiệu suất máy nén bị sụt giảm nghiêm trọng khi bay ở tốc độ cao, vốn là rào cản hạn chế lực đẩy và hiệu quả hoạt động của máy bay.

Trong dự án này, Vladimir Pismenny đã thiết kế một sơ đồ động cơ một trục đơn luồng với hệ thống làm mát cánh quạt bằng hỗn hợp khí lỏng cực kỳ thông minh.

Kỹ sư Vladimir Pismenny đã sử dụng một máy nén tuabin với mức tăng áp suất giảm ở giai đoạn khởi động, một kênh dẫn khí phụ giữa các khoang phía sau máy nén và tuabin với một thiết bị đóng ngắt. Đặc điểm chính là nguyên lý điều khiển tốc độ. Tốc độ quay của rôto trong khi bay thay đổi tỷ lệ thuận với căn bậc hai của nhiệt độ hãm không khí tại cửa hút của máy nén.

Cách tiếp cận mới này không chỉ giúp máy bay duy trì được sự ổn định ở tốc độ siêu thanh mà còn giải quyết được vấn đề tiếng ồn - vốn là nỗi ám ảnh của các dòng máy bay siêu vượt âm khi cất và hạ cánh.

Với thiết kế tối ưu, động cơ mới hứa hẹn sẽ hoạt động bền bỉ và hiệu quả hơn hẳn các hệ thống hiện tại, đưa giấc mơ di chuyển xuyên lục địa trong thời gian ngắn trở nên gần gũi hơn với công chúng mà vẫn đảm bảo được tính kinh tế và kỹ thuật vượt trội.

Phát minh của Nga làm rung chuyển ngành hàng không vũ trụ: Động cơ công suất 300 kW, rút ngắn 87,5% thời gian lên sao Hỏa

Theo Trang Ly

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
động cơ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một tàu chở dầu đột ngột dừng gần vùng biển Iran, tắt tín hiệu nhận dạng, ‘sang tay’ 325.000 thùng dầu Nga: Moscow thành công thu về gần 30 triệu USD

Một tàu chở dầu đột ngột dừng gần vùng biển Iran, tắt tín hiệu nhận dạng, ‘sang tay’ 325.000 thùng dầu Nga: Moscow thành công thu về gần 30 triệu USD Nổi bật

Giữa vạn tin vui, Nga bất ngờ nhận thông báo 'lạnh người' từ Ấn Độ

Giữa vạn tin vui, Nga bất ngờ nhận thông báo 'lạnh người' từ Ấn Độ Nổi bật

Phát hiện loạt tàu tắt tín hiệu, đi qua eo biển Hormuz mang gần 12 triệu thùng dầu đến thẳng một nước châu Á

Phát hiện loạt tàu tắt tín hiệu, đi qua eo biển Hormuz mang gần 12 triệu thùng dầu đến thẳng một nước châu Á

16:05 , 11/03/2026
BYD xem xét tham gia F1, chi nửa tỷ USD mỗi năm: Giải đua nổi tiếng sửa luật để 50% công suất xe đến từ điện năng

BYD xem xét tham gia F1, chi nửa tỷ USD mỗi năm: Giải đua nổi tiếng sửa luật để 50% công suất xe đến từ điện năng

15:12 , 11/03/2026
'Đột nhập' máy bay Ngày tận thế của Mỹ

'Đột nhập' máy bay Ngày tận thế của Mỹ

14:32 , 11/03/2026
‘Độc chiếm’ eo biển Hormuz, Iran xuất khẩu dầu nhiều hơn cả trước khi bị Mỹ-Israel tấn công, hơn 2 triệu thùng được khách ‘ruột’ thu mua mỗi ngày

‘Độc chiếm’ eo biển Hormuz, Iran xuất khẩu dầu nhiều hơn cả trước khi bị Mỹ-Israel tấn công, hơn 2 triệu thùng được khách ‘ruột’ thu mua mỗi ngày

14:12 , 11/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên