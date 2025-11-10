Phát minh "thế giới chưa từng tưởng tượng" có thể rung chuyển ngành năng lượng châu Âu

Công ty công nghệ xanh Plan-B Net Zero của Thụy Sĩ vừa giới thiệu một mô hình chưa từng xuất hiện trên thế giới tại Hội nghị chuyên đề về hydro D-A-CH (D-A-CH gồm Đức, Áo, Thụy Sĩ) vào tháng 10/2025.

Mô hình này tích hợp Hệ thống lưu trữ năng lượng pin (BESS), hydro xanh và trí tuệ nhân tạo (AI) thành một hệ sinh thái năng lượng thông minh, linh hoạt được thiết kế để ổn định lưới điện và tăng cường an ninh cung ứng.

Ảnh: Plan-B Net Zero

"Mục tiêu của chúng tôi là phát triển một hệ thống năng lượng tự ổn định, số hóa, phi tập trung và khử carbon. Cùng nhau, các công nghệ này tạo thành cầu nối hướng tới một hệ thống năng lượng tái tạo mạnh mẽ, linh hoạt và bền vững” - Tjark Connor Hennings-Huep, chuyên gia hệ thống pin tại Plan-B Net Zero, phát biểu trong bài thuyết trình tại Hội nghị.

Phát minh đột phá đi cùng AI: Đưa châu Âu đến tương lai năng lượng bền vững

Lưới điện ở Đức, Áo và Thụy Sĩ đang đạt đến giới hạn vận hành. Nguồn điện gió và mặt trời ngày càng biến động, việc mở rộng lưới điện chậm chạp và thời tiết khắc nghiệt ngày càng gia tăng đang gây áp lực lên sự ổn định của hệ thống. Thách thức này sắp được khắc phục.

Plan-B Net Zero cho biết, hệ thống hợp kết hợp Hệ thống Lưu trữ Năng lượng Pin (BESS) với công nghệ hydro sạch có thể giải quyết tình trạng dư thừa hoặc thiếu hụt ngắn hạn từ nguồn cung điện tái tạo (mặt trời, gió, thủy điện, địa nhiệt...) cho châu Âu.

Bình chứa áp suất cao (300 bar) để lưu trữ và vận chuyển hydro. Ảnh: Hexagon

Thay vì xem hai công nghệ này là đối thủ cạnh tranh, công ty Thụy Sĩ coi BESS và hydro là những khối xây dựng bổ sung cho nhau của một hệ thống năng lượng phục hồi:

BESS có thể phản ứng trong vòng vài mili giây với những biến động của lưới điện và hấp thụ lượng thặng dư hoặc thâm hụt ngắn hạn.

Hydro xanh tách biệt việc lưu trữ năng lượng khỏi thời gian, cho phép lưu trữ lâu dài các khối lượng lớn sau đó có thể được chuyển đổi lại thông qua pin nhiên liệu hoặc tua-bin hydro.

Hệ thống này đột phá thêm khi cho AI vào cuộc.

Tận dụng phân tích dự đoán dựa trên mô hình thời tiết, giá thị trường và dữ liệu lưới điện theo thời gian thực, nền tảng AI tự động tối ưu hóa thời điểm sạc pin, tạo ra hydro hoặc đưa điện trở lại lưới điện. Nhờ đó, nó tối đa hóa tỷ lệ sử dụng điện tái tạo tự sản xuất, có khả năng giảm thiểu tổn thất do cắt giảm sản lượng điện, vốn ở một số khu vực vượt quá 5–8% mỗi năm.

Không dừng ở hệ thống lai này, tầm nhìn của Plan-B Net Zero còn mở rộng đến việc tạo ra các trung tâm năng lượng khu vực tích hợp sản xuất điện mặt trời, lưu trữ pin và điện phân thành một hệ thống thống nhất.

Các trung tâm này chuyển đổi điện năng tái tạo dư thừa thành hydro xanh, có thể được lưu trữ tại địa phương để sử dụng sau này, đảm bảo tính linh hoạt và an ninh năng lượng. Công ty đang tích cực phát triển một danh mục dự án BESS độc lập với công suất khoảng 1,3 GWh, với kế hoạch tích hợp công nghệ hydro.

Hydro xanh được sản xuất bằng cách phân tách nước thành oxy và hydro bằng năng lượng từ các nguồn tái tạo. Nguồn: Scharfsinn/Shutterstock.



Năng lượng hydro đang ngày càng được ưa chuộng trên toàn thế giới, với việc Hàn Quốc gần đây đã khởi công xây dựng nhà máy điện pin nhiên liệu hydro lớn nhất thế giới. Cơ sở này đặt mục tiêu cung cấp điện sạch cho khoảng 270.000 hộ gia đình mỗi năm. Khi các quốc gia đang nỗ lực giảm phát thải carbon và tăng cường an ninh năng lượng, hydro mang đến một giải pháp khả thi cho việc lưu trữ năng lượng lâu dài và sản xuất điện sạch.

Tầm nhìn của Plan-B Net Zero rất phù hợp với Chiến lược Hydro của Ủy ban Châu Âu và các sáng kiến REPowerEU. Các chiến lược này đều ưu tiên các giải pháp linh hoạt, liên ngành có khả năng ổn định lưới điện sử dụng nhiều năng lượng tái tạo đồng thời hỗ trợ quá trình khử carbon trong các ngành công nghiệp và vận tải.

Bằng cách tích hợp BESS, hydro và AI, Plan-B Net Zero hướng tới mục tiêu tạo ra nguồn cung cấp năng lượng bền vững và trung hòa khí hậu cho khu vực DACH trước tiên, sau đó là châu Âu nói chung.