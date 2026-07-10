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Phát triển hạ tầng sân golf gắn với tăng trưởng kinh tế và du lịch

| | Bất động sản

Sáng 10-7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông chủ trì buổi làm việc về phát triển các dự án khu thể thao sân golf và khu nghỉ dưỡng dịch vụ trên địa bàn thành phố.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu dự hội nghị.

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện Sở Tài chính Hà Nội cho biết, thành phố có tổng số 10 dự án sân golf, gồm 6 dự án sân golf đã đi vào hoạt động và thêm 4 dự án sân golf mới. Bên cạnh đó, thành phố có 27 sân golf tiềm năng theo quy hoạch, tạo dư địa phát triển lĩnh vực thể thao, du lịch và dịch vụ.

Đại diện sở, ngành báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Hùng

Qua trao đổi, lắng nghe ý kiến đại diện các sở, ngành, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh, các dự án sân golf và tổ hợp dịch vụ cần được xác định là hạ tầng dịch vụ góp phần thúc đẩy tăng trưởng, tăng thu ngân sách, tạo việc làm và phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Đồng chí Nguyễn Trọng Đông đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành và tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ đối với các dự án đã có nhà đầu tư, cố gắng khởi công nhanh nhất có thể; phấn đấu khởi công, động thổ khoảng 10 dự án trong thời gian tới.

Cùng với đó, cần sớm hoàn thiện việc cập nhật, công bố quy hoạch và tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư ngay trong tháng 8-2026 để thu hút các nhà đầu tư.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Hùng

Đối với những khó khăn về cơ chế, chính sách, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị Đảng ủy UBND thành phố nghiên cứu, xây dựng đề án tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư triển khai dự án.

Đồng chí Nguyễn Trọng Đông yêu cầu phải gắn quy hoạch với khả năng triển khai thực tế, tránh tình trạng “quy hoạch treo”. Đối với các tổ hợp sân golf, cần phát triển theo hướng tích hợp nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, giải trí và các dịch vụ giá trị gia tăng, tận dụng tối đa lợi thế cảnh quan thiên nhiên của từng khu vực.

Về lựa chọn nhà đầu tư, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý ưu tiên doanh nghiệp có năng lực thực sự, cam kết triển khai dự án đúng tiến độ. Đối với các dự án được giao triển khai, cần quy định rõ thời hạn hoàn thành, nếu sau một năm không thực hiện theo cam kết thì kiên quyết xem xét thu hồi để giao cho nhà đầu tư khác.

Theo Phương Ngân

Hà Nội Mới

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