Phẫu thuật cho bệnh nhân liệt tứ chi sau cú nhảy tại bể bơi

Bệnh lý cột sống cổ "tiềm ẩn" khiến bệnh nhân liệt tứ chi dù chỉ va chạm nhẹ tại bể bơi

Trong lúc đi bơi, anh Tuấn (45 tuổi - Hà Nội) nhảy từ thành bể theo tư thế chúi đầu xuống nước. Ngay sau khi tiếp nước, anh cảm thấy cổ đau nhói, tay chân tê bì, chỉ trong thời gian ngắn, anh gần như không thể tự vận động tay chân và được mọi người đưa lên khỏi bể.

Bệnh nhân được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh (BVĐK) trong tình trạng yếu liệt tứ chi, gần như mất hoàn hoàn phản xạ vận động. Các bác sĩ lập tức chỉ định chụp MRI cột sống cổ và phát hiện tình trạng vôi hóa dây chằng dọc sau gây hẹp ống sống, chèn ép tủy cổ, đây là căn nguyên khiến bệnh nhân liệt tứ chi ngay lập tức dù chỉ va chạm nhẹ.

Chủ động thăm khám khi có dấu hiệu đau cổ vai gáy giúp phát hiện sớm bệnh lý cột sống cổ

PGS.TS.BS Hà Kim Trung (Phó giám đốc Y khoa – BVĐK Hồng Ngọc Phúc Trường Minh) phân tích: "Bệnh nhân gặp tình trạng vôi hóa dây chằng dọc sau cột sống cổ từ trước, triệu chứng không rõ ràng nên người bệnh chủ quan không thăm khám. Quá trình vôi hóa khiến dây chằng dày lên, chèn ép và làm hẹp ống sống cổ, đây là điều kiện thuận lợi khiến một chấn thương dù chỉ rất nhẹ cũng khiến tủy bị tổn thương, dẫn đến liệt tứ chi chỉ trong vài phút.

Thực tế, có những trường hợp vôi hóa dây chằng cột sống cổ dù không gặp chấn thương vẫn có thể gây chèn ép tủy, dẫn đến yếu hoặc liệt tứ chi nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời".

Việc đột ngột mất khả năng vận động khiến bệnh nhân vô cùng lo lắng "Từ một người bình thường bỗng nhiên bị liệt, không tự cử động hay chăm sóc bản thân được, tôi rất hoang mang. Tôi chỉ biết đặt hết niềm tin vào ca mổ này, mong rằng sau ca phẫu thuật tôi có thể đi lại được", bệnh nhân Tuấn chia sẻ.

Phẫu thuật giải phóng chèn ép, khôi phục vận động cho người bệnh liệt tứ chi

Với trường hợp tủy sống bị chèn ép do vôi hóa dây chằng dọc sau, phẫu thuật là phương pháp điều trị cần thiết giúp giải phóng tủy cổ.

"Tuy nhiên, do tủy cổ đã bị chèn ép dẫn tới phù tủy, nếu can thiệp phẫu thuật ngay có thể khiến tổn thương tủy nặng hơn, thậm chí dẫn tới liệt vĩnh viễn. Vì vậy, chúng tôi cần xây dựng phác đồ điều trị giảm phù tủy, sau đó mới tiến hành phẫu thuật, đồng thời tập PHCN ngay sau phẫu thuật"- PGS. Hà Kim Trung phân tích thêm.

Sau khoảng 10 ngày điều trị, tình trạng phù tủy cải thiện rõ rệt và bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật.

PGS.TS.BS Hà Kim Trung cùng ê-kíp thực hiện ca phẫu thuật

Sau gần 2 giờ phẫu thuật, PGS.TS.BS Hà Kim Trung cùng ê-kíp đã tiến hành giải phóng chèn ép tủy từ phía sau, nẹp vít cố định cột sống. Ngay sau mổ, bệnh nhân tỉnh táo, tình trạng tê bì giảm rõ rệt và cơ lực tay chân bắt đầu cải thiện.

Theo PGS. Hà Kim Trung phẫu thuật mới chỉ là bước đầu của quá trình điều trị. Để khôi phục toàn diện vận động, bệnh nhân cần tiếp tục tập phục hồi chức năng theo lộ trình chuyên sâu nhằm kích hoạt phản xạ và khả năng vận động của các nhóm cơ.

Bệnh nhân đi lại bình thường sau quá trình điều trị

Sau gần ba tháng kiên trì tập luyện, kết quả phục hồi vượt ngoài mong đợi khi bệnh nhân trở lại vận động gần như bình thường.

"Sau ca phẫu thuật và quá trình luyện tập phục hồi, giờ mình có thể đi lại, tự sinh hoạt và trở lại cuộc sống bình thường, cảm giác như được sống lại. Cảm ơn Bác sĩ Trung và ê-kíp đã đồng hành cùng mình trong hành trình lấy lại vận động", bệnh nhân Tuấn chia sẻ.

Qua trường hợp này, PGS. Trung khuyến cáo khi tham gia bơi lội, mọi người nên hạn chế nhảy xuống nước theo tư thế "đầu xuống trước", đặc biệt tại khu vực nước nông hoặc khi chưa xác định rõ độ sâu của bể. Nên xuống nước từ từ hoặc tiếp nước bằng chân trước để giảm nguy cơ chấn thương vùng cổ và cột sống.

Bên cạnh đó, không nên chủ quan với các dấu hiệu như đau cổ vai gáy, tê bì tay chân hoặc hạn chế vận động vùng cổ. Việc thăm khám sớm giúp phát hiện các bệnh lý cột sống cổ tiềm ẩn và can thiệp kịp thời, hạn chế nguy cơ tổn thương thần kinh nghiêm trọng.

