Phi vụ ngốn 10 tỷ của Hoa hậu Hương Giang

Hoa hậu Hương Giang là một trong những cái tên được quan tâm nhất hiện nay khi đại diện Việt Nam chinh phục Miss Universe 2025 tổ chức tại Thái Lan. Suốt hành trình hoạt động nghệ thuật, Hương Giang không chỉ truyền cảm hứng mạnh mẽ về bản lĩnh và sự kiên định mà còn chinh phục khán giả bằng nhan sắc rạng rỡ, phong thái tự tin cùng kỹ năng ứng xử tinh tế.

Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, nàng Hậu còn khiến công chúng ngưỡng mộ khi mạnh tay đầu tư 10 tỷ đồng cho căn biệt thự sang trọng nằm trong khu nhà giàu bậc nhất TP.HCM. Với Hương Giang, ngôi nhà không chỉ là nơi để ở, mà còn là "phi vụ đầu tư" chứa đựng tâm huyết, gu thẩm mỹ và dấu ấn cá nhân - điều mà bất kỳ ai cũng mong muốn tạo dựng cho riêng mình.

Hương Giang đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2025

Toàn cảnh căn biệt thự 10 tỷ mà Hương Giang đang sở hữu

Ngắm kỹ từng góc trong biệt thự của Hương Giang mới thấy "phi vụ 10 tỷ" này hoàn toàn xứng đáng, khi mọi chi tiết đều toát lên sự sang trọng, tiện nghi và gu thẩm mỹ tinh tế khó ai bì kịp.

Phòng khách

Biệt thự 3 tầng của Hương Giang được thiết kế theo phong cách tân cổ điển pha hiện đại, mang tông lạnh chủ đạo. Không gian phòng khách gợi cảm hứng từ phong cách Mỹ, nổi bật với bộ sofa da lộn nhập khẩu từ Ý - món nội thất được xem là "linh hồn" của căn phòng. Hương Giang ưu tiên thiết kế tối giản, tinh tế, hạn chế các chi tiết rườm rà. Những món đồ trang trí được cô chọn lọc kỹ lưỡng từ các thương hiệu cao cấp, vừa tôn lên nét sang trọng vừa giữ được sự hài hòa với tổng thể không gian.

Không gian phòng khách toát lên vẻ xa hoa, sang trọng

Từng món nội thất đều được Hương Giang chọn lựa kỹ lưỡng

Phòng bếp

Phòng bếp được thiết kế theo phong cách hiện đại, tiện nghi và đồng bộ về màu sắc. Hương Giang khéo léo lựa chọn bộ thiết bị Smeg cao cấp có tông màu hài hòa với hệ tủ, mang lại tổng thể tinh tế và ấm áp. Điểm nhấn trong không gian là chiếc đèn quầy bar tinh xảo từ thương hiệu Sonder Living và bộ bàn ăn lớn dành cho 8 người.

Có thể thấy nàng Hậu đầu tư khá mạnh tay cho căn bếp khi bố trí hai khu vực riêng biệt: một bếp cố định và một bếp mini setup ngay bàn ăn để phục vụ việc nấu nướng, quay vlog YouTube. Cô cũng lắp thêm cửa ngăn cách giữa bếp và phòng khách nhằm hạn chế mùi và giữ sự riêng tư cho không gian sinh hoạt.

Phòng bếp đẹp, tiện nghi và đầy đủ của Hương Giang

Không quá giỏi trong khoản nấu nướng nhưng nàng Hậu vẫn đầu tư kỹ lưỡng cho căn bếp

Phòng ngủ master

Phòng ngủ master của Hương Giang có diện tích rộng rãi, được thiết kế như một căn hộ thu nhỏ với đầy đủ khu vực nghỉ ngơi, thư giãn và làm việc. Không gian mang phong cách tân cổ điển sang trọng, nổi bật với gam màu trung tính chủ đạo, toát lên vẻ quý phái và tinh tế. Từ phòng ngủ có thể nhìn ra ban công thoáng đãng với view đẹp, mang lại cảm giác thư thái và lãng mạn. Toàn bộ thiết kế khiến căn phòng trở nên lộng lẫy đúng chất "nữ hoàng".

Khu vực thay đồ và thư giãn trong phòng ngủ master của Hương Giang

Phòng ngủ thiết kế với tông màu ấm hơn nhằm tạo cảm giác dễ chịu, thư giãn

Phòng trang điểm

Đây là một trong những không gian được Hương Giang yêu thích nhất trong căn biệt thự - nơi cô chuẩn bị để xuất hiện với hình ảnh chỉn chu và rạng rỡ. Phòng trang điểm được thiết kế sang trọng, có gương lớn toàn thân giúp Hương Giang dễ dàng ngắm tổng thể trang phục và vóc dáng. Kệ trưng bày nước hoa, mỹ phẩm, giày dép và quần áo đều được sắp xếp tinh tế, gọn gàng. Điểm đặc biệt là cầu thang nhỏ tại đây sẽ dẫn lên phòng ngủ master của Hương Giang.

Căn phòng tông hồng rực rỡ nhất căn biệt thự

Mọi chi tiết ở đây đều vô cùng hài hòa, tinh tế

Phòng tắm

Dù chỉ là không gian phụ, phòng tắm trong biệt thự của Hương Giang lại được thiết kế sang trọng chẳng kém khách sạn 5 sao. Đây cũng là nơi nàng Hậu thường lựa chọn để chụp ảnh "sống ảo" và tìm cảm hứng sáng tạo cho các dự án cá nhân. Toàn bộ không gian được trang trí bằng các chi tiết chạm khắc tinh xảo, mang hơi hướng châu Âu cổ điển. Hương Giang đầu tư mạnh tay cho từng món nội thất, trong đó chiếc bồn cầu thông minh trị giá hơn 100 triệu đồng và bồn tắm cao cấp được nhập khẩu - nơi cô thư giãn, tái tạo năng lượng sau những ngày làm việc căng thẳng.

