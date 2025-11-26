Phía sau một tách trà mở ra câu chuyện: Nhịp cầu văn hoá mở màn đối thoại cấp cao

World Tea Connect - Một tách trà mở ra câu chuyện: Nhịp cầu văn hoá mở màn đối thoại cấp cao

Là phiên bản nâng cấp từ CEO 100 - TEA CONNECT (ra đời năm 2023), CEO 500 - TEA CONNECT không chỉ mở rộng quy mô mà còn được nâng tầm vị thế thành "bàn tròn đàm đạo" toàn cầu giữa Nhà nước - Doanh nghiệp - Chuyên gia quốc tế. Văn hóa trà Việt được sử dụng như chất xúc tác mềm trong ngoại giao, tạo nên cảm xúc kết nối sâu sắc ngay từ khoảnh khắc mở màn.

Nghệ thuật "Trà Việt - hương đất, sắc trời và hồn người Việt Nam" đã tạo nên bầu không khí thấm đẫm bản sắc Việt: trang trọng mà mềm mại, truyền thống nhưng hiện đại.

Nghi thức mời trà quốc tế

Trong không gian đầy tính biểu tượng ấy, nghi thức dâng trà, mời trà do các trà nhân Việt Nam thực hiện cũng mở lối cho cuộc đối thoại giữa hơn 500 lãnh đạo, CEO, chuyên gia quốc tế. Tại đó, các đại biểu có cơ hội giao lưu, trao đổi quan điểm, đồng thời trải nghiệm những tinh túy trà Việt tại các khu trưng bày doanh nghiệp.

Tiết mục "Trà Việt – hương đất, sắc trời, và hồn người Việt Nam" đến từ Thương Hiệu Doidep chào mừng quý đại biểu

Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn cùng lãnh đạo TP.HCM mời trà quý đại biểu

World Tea Connect - Một nghi lễ khởi đầu kết nối: Khi văn hóa chạm tới tầm nhìn phát triển quốc gia

Giữa không gian trà Việt, những câu chuyện về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, trung tâm tài chính quốc tế, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nhân lực AI hay phát triển hạ tầng chiến lược được kết nối cởi mở hơn, chân thành hơn.

Phiên đối thoại 95 phút của CEO 500 - TEA CONNECT, do Thủ tướng Chính phủ chủ trì cùng lãnh đạo Thành phố, quy tụ hơn 20 tham luận từ các tập đoàn hàng đầu như Sunwah Innovations, Qualcomm, Siemens, Amazon, cùng nhiều doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu như Ngân hàng TMCP Nam Á.

Trong đó, những phiên làm việc được bắt đầu bằng khoảng lặng an hòa của trà, nơi lãnh đạo và doanh nghiệp dễ dàng tìm thấy "tần số chung" để trò chuyện. Tại đây, các kỳ vọng và giải pháp được kết nối, cùng nhau định hình con đường đưa TP.HCM trở thành siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số.

Đại biểu quốc tế thưởng trà

World Tea Connect - Một sự kiện kiến tạo tương lai: Khi chén trà nhỏ mở ra những cánh cửa công nghệ lớn, kiến tạo tương lai.

Sự kiện chứng kiến hàng loạt biên bản ghi nhớ quan trọng giữa các cơ quan trọng điểm và tập đoàn toàn cầu. Tất cả đều chung nhận định: TP.HCM là điểm đến của công nghệ - công nghiệp - hạ tầng thế hệ mới, phù hợp để đặt trung tâm R&D và thử nghiệm mô hình mới, cũng như mở rộng chuỗi cung ứng toàn cầu.

Những cái bắt tay này không chỉ mang giá trị kinh tế, mà còn chứa đựng tinh thần của TEA CONNECT: Kết nối mạnh mẽ - hợp tác bền vững - phát triển dài hạn.

Sự vinh thăng của trà Việt trên bản đồ ngoại giao toàn cầu

Từ nghi thức mời trà trang trọng, đến những khoảnh khắc đối thoại chiến lược, trà Việt đã hiện diện như một ngôn ngữ xuyên biên giới, trầm tĩnh nhưng đầy mạnh mẽ.

Sự vinh thăng của trà ngoại giao World Tea Connect không chỉ đơn thuần là sự thăng hoa của một nghi thức văn hóa. Đó còn là hình ảnh Việt Nam bước vào thế giới bằng bản sắc, bằng trí tuệ, bằng tinh thần hòa hợp.

Một tách trà mở ra câu chuyện

Một nghi lễ khởi đầu kết nối

Một sự kiện kiến tạo tương lai

Trà Việt, từ những nương đồi lặng lẽ, nay đã trở thành biểu tượng của ngoại giao kinh tế thời đại mới, đồng hành cùng khát vọng xây dựng một Việt Nam bền vững, văn minh và hội nhập sâu rộng với thế giới.

HƯỚNG TỚI WORLD T.E.A FEST 2025 – HÀNH TRÌNH HOÀ BÌNH - HỢP TÁC - HỮU NGHỊ - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG.

Thành công của Tea Connect tiếp tục khẳng định vai trò của trà Việt trong ngoại giao kinh tế và giao lưu quốc tế. Nối tiếp dấu ấn đó, World T.E.A Fest 2025 sẽ diễn ra tại Lâm Đồng từ 11/11 đến 07/12/2025, với chuỗi hoạt động chính từ 05-07/12/2025

Tiết mục mời trà "Vũ khúc tâm thanh" đến từ Thương Hiệu Doidep

Lễ hội được giới thiệu như một sự kiện văn hoá – sáng tạo quy mô toàn cầu, quy tụ nhiều hoạt động nổi bật:

Tea Summit – diễn đàn thảo luận chiến lược giữa các quốc gia trà.

Tea Expo – triển lãm giao thương với sự tham gia của doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Tea Carnival – lễ hội đường phố giàu sắc màu văn hoá.

Tea Connect – Trà Ngoại Giao, kể câu chuyện tự hào Việt Nam bằng ngôn ngữ của trà.

World Tea Fest 2025 không chỉ quảng bá thương hiệu trà Việt, mà còn là hành trình kết nối cộng đồng, lan toả tinh thần đoàn kết – tự cường – yêu thương của người Việt. Thông qua các hoạt động giao lưu, tình nguyện, hợp tác phát triển và chương trình quảng bá văn hóa vùng miền, sự kiện mang thông điệp chung tay vượt qua khó khăn, phát triển bền vững.

Lễ hội kỳ vọng xác lập nhiều kỷ lục ấn tượng, trong đó có màn đồng diễn của 1.111 trà nương, thể hiện vẻ đẹp văn hoá và ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam.

World T.E.A Fest 2025 hứa hẹn trở thành một biểu tượng mới của niềm tự hào thương hiệu Việt, lan toả những giá trị cao quý: văn hoá – tự cường – sáng tạo – kết nối vì tương lai đất nước và cùng thế giới kiến tạo hoà bình hợp tác phát triển hữu nghị.



