Phía Sơn Tùng M-TP lên tiếng: "Chúng tôi đang phối hợp với cơ quan thuế để khắc phục vấn đề"

11-08-2025 - 22:31 PM | Lifestyle

Công ty của Sơn Tùng có thông cáo chính thức về thông tin bị cưỡng chế nợ thuế.

Ngày 11/8, công chúng không khỏi xôn xao trước thông tin Công ty TNHH M-TP Entertainment (Mã số thuế: 0314101016) bị cưỡng chế nợ thuế theo 4 quyết định cưỡng chế số 3211, 3212, 3213 và 3214, mỗi quyết định này cưỡng chế số tiền nợ thuế là 118.725.104 đồng.

Sau khi thông tin này được chia sẻ, khắp các diễn đàn không khỏi bàn tán và đặt nhiều thắc mắc về hoạt động của công ty do Sơn Tùng làm chủ tịch. Trước sự quan tâm của dư luận, phía Sơn Tùng đã có phản hồi trong tối cùng ngày.

Phía Sơn Tùng M-TP lên tiếng: "Chúng tôi đang phối hợp với cơ quan thuế để khắc phục vấn đề"- Ảnh 1.

Phía Sơn Tùng phản hồi chính thức liên quan đến thông tin về thuế

Trong thông cáo được phát đi từ công ty M-TP Entertainment, phía Sơn Tùng khẳng định đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định pháp luật. Về thông tin đang được lan truyền, phía công ty cho biết do sự chênh lệch kỹ thuật trong hệ thống thuế điện tử và hiện công ty đang liên hệ, tích cực phối hợp với cơ quan thuế để khắc phục vấn đề.

Thông cáo từ công ty M-TP Entertainment:

Liên quan đến thông tin đang lan truyền về việc Công ty TNHH M-TP Entertainment bị cưỡng chế nợ thuế, chúng tôi xin được phản hồi chính thức như sau:

Công ty TNHH M-TP Entertainment khẳng định đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định pháp luật.

Vấn đề hiện tại là sự chênh lệch kỹ thuật trong hệ thống thuế điện tử do hệ thống chưa tự động bù trừ được đối với khoản thuế mà công ty đã tạm nộp ở tỉnh ngoài khác nơi đóng trụ sở chính.

Công ty đã liên hệ và đang tích cực phối hợp với cơ quan thuế để khắc phục vấn đề này và chúng tôi có đầy đủ chứng từ chứng minh việc tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định pháp luật.

M-TP Entertainment luôn đề cao tính minh bạch và trách nhiệm trong mọi hoạt động, cam kết tuân thủ nghiêm túc pháp luật Việt Nam.

Phía Sơn Tùng M-TP lên tiếng: "Chúng tôi đang phối hợp với cơ quan thuế để khắc phục vấn đề"- Ảnh 2.

Phía Sơn Tùng cho biết đang tích cực phối hợp với cơ quan thuế

Sơn Tùng M-TP sinh năm 1994, là một trong những ngôi sao hàng đầu của Vbiz. Sau hơn chục năm debut, giọng ca Hãy Trao Cho Anh hiện vẫn đang là cái tên thu hút được sự quan tâm của công chúng. Bên cạnh sự nghiệp riêng, Sơn Tùng còn thành lập công ty giải trí M-TP Entertainment.

Công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực như sản xuất âm nhạc, quản lý nghệ sĩ và sản xuất nội dung giải trí. M-TP Entertainment được biết đến là một trong những công ty giải trí hàng đầu tại Việt Nam, với nhiều thành công trong việc đào tạo nghệ sĩ trẻ và sản xuất các sản phẩm âm nhạc, giải trí chất lượng.

2 talent mà M-TP Entertainment có được là Kay Trần và Hải Tú. Tuy nhiên, sau khi Kay Trần quyết định rút khỏi công ty thì Hải Tú đang là nghệ sĩ duy nhất dưới trướng M-TP Entertainment.

Theo Liên Hoa

Đời sống pháp luật

Từ Khóa:
Sơn Tùng M-TP

