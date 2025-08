"Đại gia Việt" đầu tiên cháy vé concert ở thánh địa Oscar: Đứng sau doanh nghiệp 2 lần làm nhạc cho VinFuture, được cả Masterise, Trung Nguyên chọn mặt gửi vàng

Từ những sân khấu biểu tượng như Esplanade (Singapore), Sydney Opera House (Úc) đến thánh địa của lễ trao giải Oscar Dolby Theatre (Mỹ), Hà Anh Tuấn đã ghi dấu ấn lịch sử khi trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên tổ chức concert "sold-out" tại những không gian nghệ thuật danh giá nhất thế giới.

Với hành trình Sketch A Rose, Hà Anh Tuấn không chỉ mang âm nhạc Việt Nam ra bản đồ quốc tế mà còn khẳng định vị thế của mình như một "đại gia ngầm" trong làng giải trí Việt.

Ngày 2/8/2025, cộng đồng người hâm mộ Việt Nam vỡ òa khi Hà Anh Tuấn công bố đêm nhạc Sketch A Rose tại Dolby Theatre, Los Angeles - địa điểm tổ chức lễ trao giải Oscar danh giá thường niên - chính thức "sold-out" chỉ sau vài giờ mở bán vé. Đây là lần đầu tiên một ngôi sao Việt sẽ biểu diễn tại thủ phủ điện ảnh Hollywood.

Dolby Theatre, với sức chứa hơn 3.400 khán giả, là sân khấu mơ ước của bất kỳ nghệ sĩ nào trên thế giới. Việc Hà Anh Tuấn chinh phục được không gian này, nơi từng chứng kiến những khoảnh khắc vinh quang của điện ảnh thế giới, là minh chứng cho tầm nhìn và bản lĩnh của anh.

Concert Sketch A Rose tại Los Angeles được sản xuất hoàn toàn bởi một ekip người Việt, bao gồm đạo diễn Cao Trung Hiếu, giám đốc sản xuất Võ Đỗ Minh Hoàng, giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng, chỉ huy dàn nhạc Trần Nhật Minh, cùng ban nhạc Crystal Band, dàn nhạc Saigon Pops Orchestra và nhóm bè Cadillac. Sự kiện không chỉ là một buổi biểu diễn mà còn là một tuyên ngôn nghệ thuật, nơi bản sắc Việt Nam hòa quyện với cảm hứng toàn cầu.

(*Ảnh được tạo với sự hỗ trợ của AI)

Sơ đồ chỗ ngồi tại Dolby Theatre được chia thành 6 hạng vé, lấy cảm hứng từ các thẻ bài Tarot nổi tiếng, biểu tượng cho hành trình đi tìm chính mình: The Rose ($450, khoảng 11,7 triệu đồng), The World ($400, gần 10 triệu đồng), The Star ($300, gần 7,5 triệu đồng), The Hermit ($220, khoảng 5,5 triệu đồng), The Lovers ($150, hơn 3,7 triệu đồng), và The Fool ($120, gần 3 triệu đồng). Ngoài ra, còn có hạng vé Sponsor dành riêng cho khách mời đặc biệt, không công khai giá.

Mức giá vé không hề "mềm", nhưng việc khán giả tại Mỹ sẵn sàng chi trả từ vài triệu đến hơn 10 triệu đồng cho một đêm nhạc của Hà Anh Tuấn là minh chứng cho sức hút và đẳng cấp của anh.

Đặc biệt, Hà Anh Tuấn còn kêu gọi khán giả mặc áo dài truyền thống trong đêm diễn tại Dolby Theatre, một hành động tinh tế nhằm tôn vinh văn hóa Việt Nam trên sân khấu quốc tế. Lời mời này không chỉ là một chi tiết nghệ thuật mà còn là biểu tượng của niềm tự hào dân tộc, khẳng định rằng âm nhạc Việt Nam có thể vươn tầm, chạm tới các giá trị nghệ thuật toàn cầu.

Hà Anh Tuấn không đơn thuần là một ca sĩ, anh còn là một người kể chuyện bằng âm nhạc, dùng cảm xúc và sự chỉn chu để chạm tới trái tim người yêu nhạc. Từ những đêm nhạc lãng mạn như Chân Trời Rực Rỡ, See Sing Share đến hành trình đỉnh cao mang tên Sketch A Rose, Hà Anh Tuấn luôn kiên định với con đường nghệ thuật nghiêm túc và tâm huyết, nơi mỗi concert là một "tác phẩm sống" được chăm chút từng chút một.

Sketch A Rose là minh chứng điển hình, từ 20.000 bông hồng ban đầu để phủ kín sân khấu tại Singapore đến con số tăng lên 60.000 bông tại Sydney, từ những bản hòa âm phối khí tinh tế đến đội ngũ hơn 150 nghệ sĩ trình diễn tại TP.HCM. Mỗi đêm diễn là một tuyên ngôn thẩm mỹ, không có chỗ cho sự cẩu thả hay qua loa.

Đó là lý do vì sao mỗi dấu mốc trên hành trình này, từ Esplanade (Singapore), Sydney Opera House (Úc) đến The Global City (Việt Nam), đều không chỉ là show diễn, mà là những chương đẹp trong cuốn nhật ký âm nhạc của Hà Anh Tuấn.

(*Ảnh được tạo với sự hỗ trợ của AI)

Với giọng hát trầm ấm và tư duy thẩm mỹ sâu sắc, Hà Anh Tuấn luôn biết cách đưa khán giả vào những không gian âm nhạc "giàu chất thơ". Ở đó, người nghe không chỉ thưởng thức mà còn cảm nhận được từng tầng lớp cảm xúc qua từng giai điệu.

Anh không ngừng đổi mới, hợp tác với các nghệ sĩ trẻ như Vũ Cát Tường, Vũ., Hoàng Dũng, Quang Hùng MasterD… hay những tên tuổi lớn như Lam Trường, Yiruma… để làm mới chính mình và mở rộng biên độ sáng tạo. Dù giá vé cho các buổi diễn dao động từ 2 triệu đến hơn 11 triệu đồng, thậm chí cao hơn, khán giả vẫn sẵn sàng chi trả để phủ kín khán phòng từ Việt Nam, Singapore, Sydney và sắp tới đây là Los Angeles. Đây chính là bằng chứng rõ ràng cho sức hút của một nghệ sĩ sống bằng giá trị nội tại.

Nhưng trên hết, đó là sự đồng hành của khán giả qua mọi điều kiện. Như trong đêm diễn tại TP.HCM tháng 3/2025, khi mưa lớn đổ xuống từ những phút đầu, không một khán giả nào rời đi. Họ bình tĩnh che mưa, tiếp tục thưởng thức, tạo nên một khoảnh khắc đáng nhớ.

(*Ảnh được tạo với sự hỗ trợ của AI)

Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, Hà Anh Tuấn còn truyền cảm hứng bằng tinh thần nhân văn sâu sắc. Mỗi concert đều gắn với các hoạt động cộng đồng. Anh từng trích 500 triệu đồng ủng hộ tổ chức Blue Dragon Children’s Foundation tại Úc và dành 4 tỷ đồng từ một đêm diễn ở TP.HCM cho dự án Chồi Việt Nam, hỗ trợ trẻ mồ côi vì Covid-19 đến khi trưởng thành. Những nghĩa cử ấy lặng lẽ mà mạnh mẽ, giúp âm nhạc của anh vượt ra khỏi khuôn khổ sân khấu, trở thành chất liệu của sự tử tế.

Không chạy theo xu hướng nhất thời, không lệ thuộc vào thị trường, Hà Anh Tuấn vẫn vững vàng chạm đến thành công bằng chính nội lực, cảm xúc và khát vọng Việt. Và có lẽ, chính điều đó mới là thứ khiến khán giả chọn ở lại trong mưa, để cùng anh lắng nghe, rung động và tin vào vẻ đẹp của sự chỉn chu trong nghệ thuật.

Không chỉ là một nghệ sĩ, Hà anh Tuấn còn được biết đến là một doanh nhân kín tiếng với tư duy kinh doanh sắc bén. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống kinh doanh, anh đã bộc lộ tư duy nhạy bén từ sớm khi tham gia hỗ trợ điều hành công việc kinh doanh gia đình.

Sau này, nam ca sĩ này chọn hướng phát triển mô hình kinh doanh âm nhạc cao cấp, gắn liền với thương hiệu cá nhân và văn hóa tiêu dùng của giới trung lưu Việt Nam. Doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc kinh doanh sản phẩm âm nhạc của Hà Anh Tuấn là Công ty cổ phần truyền thông - giải trí - sáng tạo Viet Vision (Viet Vision) và Công ty TNHH VV Creative & Entertainment (đơn vị đứng sau Storii).

Viet Vision, dưới sự dẫn dắt của bộ ba Hà Anh Tuấn, Cao Trung Hiếu và Võ Đỗ Minh Hoàng, đã trở thành một trong những đơn vị sản xuất sự kiện âm nhạc hàng đầu Việt Nam. Công ty không chỉ tổ chức các concert của Hà Anh Tuấn mà còn sản xuất các chương trình quốc tế với các ngôi sao như Super Junior, Il Divo, Ronan Keating, Kelly Clarkson, John Legend, và Christina Aguilera.

Đặc biệt, Viet Vision là đơn vị đứng sau sản xuất các chương trình ca nhạc của Hà Anh Tuấn như See Sing Share, hành trình trải nghiệm lối sống tỉnh thức của Tập đoàn Trung Nguyên. Công ty này cũng chịu trách nhiệm sản xuất phần trình diễn cho John Legend và Christina Aguilera tại 2 mùa trao giải VinFuture. Ngoài ra, Viet Vision hiện còn là đối tác của các công ty âm nhạc toàn cầu như Universial, Sony Music, Warner Music.

(*Ảnh được tạo với sự hỗ trợ của AI)

Bên cạnh đó, Hà Anh Tuấn cũng được danh là "đại gia ngầm" của Vbiz nhờ khối tài sản và phong cách sống tinh tế. Anh sở hữu căn penthouse duplex "hàng hiệu" ở TP.HCM với diện tích gần 240 m2, gồm 4 phòng ngủ, 4 phòng tắm, phòng khách 65 m2, và ban công hướng sông Sài Gòn. Giá trị bất động sản này được ước tính dựa trên mức giá kỷ lục 15.000 USD/m2 vào năm 2021. Anh xác nhận đây là "món quà tự thưởng" cho những nỗ lực trong sự nghiệp, nhấn mạnh rằng giá trị của ngôi nhà không chỉ nằm ở tiền bạc mà ở phong cách và sự tự hào của chủ nhân.

Ngoài ra, anh sở hữu nhà riêng, xe hơi, và thường xuyên đi du lịch quốc tế với các dịch vụ cao cấp. Dù tự nhận giản dị, Hà Anh Tuấn luôn xuất hiện với vẻ ngoài lịch lãm, diện trang phục hàng hiệu giá trị cao. Tuy nhiên, anh hiếm khi chia sẻ về cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội hay truyền thông, giữ được hình ảnh kín tiếng và chuyên nghiệp.

(*Ảnh được tạo với sự hỗ trợ của AI)