Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Philippines sơ tán hàng chục ngàn người để tránh bão

04-11-2025 - 08:00 AM | Tài chính quốc tế

Hàng chục ngàn người dân ở các tỉnh ven biển Philippines đã được sơ tán hôm 3-11 để tránh bão Kalmaegi.

Cục Quản lý thiên văn, địa vật lý và khí quyển Philippines (PAGASA) cảnh báo bão Kalmaegi mạnh lên nhanh chóng khi đến gần nước này, mang theo gió mạnh, mưa to, sóng lớn, lũ lụt ven biển… Theo trang Inquirer, bão ảnh hưởng đến một số khu vực thuộc vùng Visayas và Bắc Mindanao. PAGASA cảnh báo các tỉnh có nguy cơ chịu ảnh hưởng nặng nề là Đông Samar, Leyte, Nam Leyte và Dinagat Islands. Theo dự báo, tỉnh Dinagat Islands cùng với các đảo Siargao và Bucas Grande có thể hứng chịu sức gió lên đến 118-184 km/giờ, đủ để gây nhiều thiệt hại.

Trong lúc bão đến gần, theo giới chức tỉnh Leyte, công tác sơ tán đã được tiến hành ở các thị trấn Palo và Tanauan, là những nơi bị tàn phá nặng nề nhất trong siêu bão Haiyan năm 2013, với hơn 6.000 người thiệt mạng. Hàng ngàn người khác trên đảo Samar lân cận đã được sơ tán. Còn tại tỉnh Dinagat Islands, khoảng 10.000 đến 15.000 người đã được di chuyển đến nơi an toàn.

Philippines sơ tán hàng chục ngàn người để tránh bão- Ảnh 1.

Người dân tại thị trấn Guiuan, tỉnh Đông Samar (thuộc vùng Đông Visayas) – Philippines được sơ tán hôm 3-11 Ảnh: Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines

Giới chức địa phương tại các tỉnh thuộc vùng Đông Visayas cũng cho đóng cửa trường học và cơ quan trong 2 ngày 3 và 4-11 do lo ngại ảnh hưởng của bão. Ngoài ra, theo trang Manila Standard, hàng chục chuyến bay nội địa đã bị hủy hôm 3-11 do thời tiết xấu gây ra bởi bão. Ngoài ra, 45 chuyến bay dự kiến khởi hành ngày 4-11 cũng đã bị hủy.

Còn ở Thái Lan, trận mưa lớn đêm 2-11 đã gây ra lũ lụt ở thủ đô Bangkok, TP Pattaya và tỉnh Samut Prakan. Cơ quan quản lý đô thị Bangkok hôm 3-11 báo cáo mực nước sâu 5-20 cm trên nhiều tuyến đường. Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipun cho biết hệ thống thoát nước ở thành phố này được thiết kế để chịu được lượng mưa 60 mm. Nhưng trong đêm, lượng mưa tại quận Laksi lên đến 131,5 mm, Bang Na là 116,5 mm và Phra Khanong là 115,5 mm. Tại tỉnh Samut Prakan, lũ lụt cũng xảy ra trên nhiều đoạn đường. Còn ở TP Pattaya, nước lũ dâng cao đến thắt lưng đã được ghi nhận trên các đoạn đường Sukhumvit từ Bắc Pattaya đến Nam Pattaya.

Theo tờ Bangkok Post, Cục Khí tượng Thái Lan cho biết mưa sẽ giảm ở các vùng phía Bắc và Đông Bắc từ ngày 4 đến 6-11 nhưng tăng trở lại vào các ngày 7 và 8-11. Cục Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai Thái Lan cho biết ngập lụt vẫn còn xảy ra ở một số khu vực thuộc 12 tỉnh.


Theo Anh Thư

Người lao động

Từ Khóa:
philippines

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trung Quốc thừa nhận điểm yếu chiến lược: ‘Thừa’ đất hiếm nhưng thiếu 1 loại khoáng sản quan trọng, nguồn cung phụ thuộc hoàn toàn vào đồng minh của Mỹ

Trung Quốc thừa nhận điểm yếu chiến lược: ‘Thừa’ đất hiếm nhưng thiếu 1 loại khoáng sản quan trọng, nguồn cung phụ thuộc hoàn toàn vào đồng minh của Mỹ Nổi bật

Chưa từng có: Phát hiện 2,2 triệu tấn đất hiếm nằm rải rác xung quanh và bên trong ngọn núi lửa đã tắt, đủ đáp ứng nhu cầu trong 950 năm

Chưa từng có: Phát hiện 2,2 triệu tấn đất hiếm nằm rải rác xung quanh và bên trong ngọn núi lửa đã tắt, đủ đáp ứng nhu cầu trong 950 năm Nổi bật

Công nghệ Mỹ lãng quên nay được quốc gia láng giềng của Việt Nam "hồi sinh": Cuộc chơi đã thay đổi?

Công nghệ Mỹ lãng quên nay được quốc gia láng giềng của Việt Nam "hồi sinh": Cuộc chơi đã thay đổi?

07:25 , 04/11/2025
Sau tiếng nổ lớn, Trung Quốc đưa thành công 4 con chuột vào vũ trụ: Rốt cuộc họ đang toan tính điều gì?

Sau tiếng nổ lớn, Trung Quốc đưa thành công 4 con chuột vào vũ trụ: Rốt cuộc họ đang toan tính điều gì?

22:12 , 03/11/2025
Thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung: Có phải tín hiệu mừng cho cả hai nước?

Thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung: Có phải tín hiệu mừng cho cả hai nước?

21:33 , 03/11/2025
Tem phiếu thực phẩm ở Mỹ có từ bao giờ?

Tem phiếu thực phẩm ở Mỹ có từ bao giờ?

21:02 , 03/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên