Một tác phẩm kinh điển

Năm 1982, đạo diễn Dương Khiết quyết định chuyển thể Tây Du Ký, một trong “Tứ đại danh trước” (bốn tiểu thuyết nổi tiếng), thành phim truyền hình, thế là bà bắt đầu tổ chức thử vai khắp cả nước. Sau nhiều vòng casting khắt khe, cuối cùng bà đã lập được một đội ngũ gồm Lục Tiểu Linh Đồng Chương Kim Lai, Từ Thiếu Hoa... Để mang lại hiệu ứng hình ảnh tốt hơn, mỗi người trong đội đều được đào tạo tương ứng, đặc biệt là Lục Tiểu Linh Đồng để sắm vai Tôn Ngộ Không.

Lục Tiểu Linh Đồng Chương Kim Lai và vai diễn Tôn Ngộ Không.

Để hiểu rõ hơn về tập tính của khỉ, ông đã sống chung với khỉ trong suốt mấy tháng, khi bộ phim bắt đầu quay, đạo diễn Dương Khiết không kìm được lời khen ngợi, nói rằng đây đúng là một con khỉ rất sống động! Trong quá trình quay phim, do thiết bị đơn giản và quay cảnh thực địa nên các diễn viên gặp rất nhiều khó khăn, thường xuyên bị ngã do đứt dây, giữa chừng phải đổi diễn viên đóng vai Đường Tăng tới ba lần, công nghệ hậu kỳ còn rất non nớt; một số hiệu ứng đặc biệt biến hóa của các vai tiên, ma không được hoàn hảo.



Tuy nhiên, điều này không ngăn cản bộ phim này trở thành kinh điển. Năm 1986, sau 4 năm quay phim, bộ phim cuối cùng đã được đưa lên màn ảnh nhỏ, kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của Lục Tiểu Linh Đồng đã hoàn toàn chinh phục khán giả, khiến bộ phim này trở nên nổi tiếng, là phim truyền hình ăn khách nhất năm ở Trung Quốc và nhiều quốc gia khác. Thậm chí, vì phim quá kinh điển nên Chương Kim Lai cho biết, mỗi lần ông qua cửa kiểm tra an ninh sân bay, các nhân viên luôn nghĩ rằng ông tên là Lục Tiểu Linh Đồng; bất đắc dĩ, cơ quan công an phải phá lệ làm cho ông một căn cước công dân thứ hai mang tên Lục Tiểu Linh Đồng.

Tiêu tốn 700 triệu tệ mà không ai quan tâm đến

Từ năm đó về sau, mỗi kỳ nghỉ hè, CCTV đều luôn phát sóng lại phim Tây Du Ký. Năm 2016 là năm con Khỉ, ngay từ cuối năm 2015, một số cư dân mạng đã đề nghị đạo diễn Gala Giao thừa Tết năm nay mời Chương tiên sinh đến làm khách, cư dân mạng bàn tán rất nhiều và dường như đều chắc chắn rằng CCTV nhất định sẽ mời Chương tiên sinh; tuy nhiên, đợi đến ngày chương trình được phát sóng, Chương tiên sinh không xuất hiện như mong đợi, khiến khán giả hết sức bất bình tới tấp chất vấn CCTV với những nghi ngờ có sự mờ ám!

Khi được hỏi tại sao những người có lượng truy cập nhiều có thể lên sân khấu, nhưng nghệ sĩ phim kinh điển thì không được, CCTV cho biết họ có những cân nhắc riêng nhưng trả lời này rõ ràng không làm khán giả hài lòng. Suốt một dạo, các cư dân mạng đều xót xa cho Chương tiên sinh, xuất hiện trào lưu tẩy chay CCTV. Có lẽ chính làn sóng này đã khiến Chương Kim Lai nhận thấy không ai có thể thay thế được vai Tôn Ngộ Không của mình, nên năm 2018, ông tuyên bố khởi quay bộ phim nhựa “Đường ở nơi nao”.

Ông Chương Kim Lai tuyên bố, bộ phim này sẽ do ông và Mã Đức Hoa, người đóng vai Chư Bát Giới cùng tái xuất thủ vai; để tạo được hiệu quả, ông đã chi tới 700 triệu Nhân dân tệ - một con số kỉ lục. Những tưởng tuyên bố đó sẽ khơi dậy cảm xúc trong lòng khán giả nhưng phản hồi cuối cùng thực sự rất thất vọng. Thực ra, không phải người ta không còn hứng thú với “Tây Du Ký”, mà là trong mấy năm qua, Lục Tiểu Linh Đồng đã làm cạn kiệt tình cảm của mọi người dành cho ông.

Thì ra Lục Tiểu Linh Đồng Chương Kim Lai sau đó đã ra sức tuyên truyền cho “Mỹ Hầu Vương” của mình trên Internet và thành lập ra “Lục học”, tức là ngành học chuyên nghiên cứu về chính mình, giống như “Hồng học” chuyên nghiên cứu về tác phẩm Hồng Lâu Mộng. Hành vi cao ngạo như vậy đã khiến cư dân mạng không hài lòng, nhưng ông không dừng lại mà còn càng quảng bá bản thân mạnh hơn. Chương Kim Lai cũng cho biết, đã mời một đội ngũ của Hollywood hợp tác sản xuất bộ phim, hiệu ứng đặc biệt nhất định sẽ tốt hơn nhiều so với phiên bản “Tây Du Ký” năm 1986, thậm chí có thể sánh ngang với “Chiến Lang”.

Điều này càng khiến khán giả tẩy chay bộ phim hơn, nguyên nhân không có gì khác, sở dĩ “Tây Du Ký” của Dương Khiết trở thành kinh điển trước hết là do dù điều kiện quay lúc đó quá kém nhưng cuối cùng hiệu quả lại rất hoàn chỉnh và mang lại cảm giác chân thực. Thứ nữa, điểm quan trọng nhất là bản thân “Tây Du Ký” đã là một tác phẩm kinh điển, đạo diễn Dương Khiết đã tiến hành nghiên cứu chuyên sâu và có thể nắm bắt được bản chất của nó, bản thân Lục Tiểu Linh Đồng cũng đã được đạo diễn Dương Khiết giảng dạy chỉ bảo.

Trên cơ sở này, ông muốn đưa thêm đội ngũ người Mỹ vào cùng làm phim. Làm sao một đội ngũ nước ngoài có thể có những hiểu biết sâu sắc về kiệt tác của Trung Quốc? Vì vậy, “Đường ở nơi nao” rơi vào giai đoạn khó khăn. Đến tháng 12/2021, các nhà sản xuất phim bất ngờ tuyên bố sẽ đổi tên phim thành “Mỹ Hầu Vương thật giả”, nhưng cư dân mạng vẫn tẩy chay, cho rằng Lục Tiểu Linh Đồng vốn được kính trọng giờ đây khiến người ta rất xấu hổ. Cho đến nay, sau 5 năm, “Đường ở nơi nao” dù đã đổi tên thành “Mỹ Hầu Vương thật giả” được tuyên truyền là “phim hành động kỳ ảo”, năm nào cũng “sắp công chiếu” vẫn không thấy hẹn ngày ra rạp.