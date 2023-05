Phim của Trần Anh Hùng nhận tràng vỗ tay 7 phút tại LHP Cannes 2023, mở màn với 100% đánh giá tích cực

Bước sang ngày thứ 9 của LHP Cannes 2023, thảm đỏ lần này thu hút sự chú ý không nhỏ của khán giả Việt khi chào đón sự xuất hiện của đạo diễn Trần Anh Hùng và đoàn phim The Passion of Dodin Bouffant. Bộ phim đã được trình chiếu chính tại sự kiện và là một trong những ứng viên sáng giá cho giải thưởng Cành cọ vàng Cannes năm nay.

Trần Anh Hùng bên cạnh gia đình và ekip phim tại LHP Cannes 2023

Sau khi trình chiếu tại LHP Cannes 2023, bộ phim The Passion of Dodin Bouffant đã nhận tràng vỗ tay dài 7 phút từ khách mời và khán giả, theo Deadline Hollywood. Trang tin cũng đăng tải đoạn video đạo diễn Trần Anh Hùng hạnh phúc, hân hoan trong "biển" vỗ tay của cả khán phòng.

Đạo diễn Trần Anh Hùng hạnh phúc trước tràng vỗ tay 7 phút của khán giả LHP Cannes

Cùng lúc đó, những đánh giá đầu tiên của giới phê bình dành cho The Passion of Dodin Bouffant đã xuất hiện. Trên Rotten Tomatoes, phim hiện đang có đánh giá tích cực 100% đến từ 4 trang phê bình hàng đầu là Hollywood Reporter, Times (UK), Variety và Guardian. Phần đông ý kiến cho rằng điểm sáng của phim đến từ những món ăn thơm ngon đặc sắc qua màn hình, cộng với cách thể hiện ẩm thực tinh tế. Mặt khác, trang Guardian còn dành lời khen ngợi cho diễn xuất của cặp diễn viên chính Juliette Binoche và Benoit Magimel.

Trên Twitter, các tài khoản phê bình phim dành nhiều lời nhận xét khả quan cho Trần Anh Hùng và bộ phim. Một cá nhân còn khẳng định "Một đơn vị phát hành phim khôn ngoan chắc chắn sẽ kiếm cả gia tài nhờ bộ phim".

Lược dịch 4 đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes: "Một bộ phim bắt chụp những món ăn gây thèm thuồng, là màn kết hợp của tuyệt tác ngành ẩm thực và câu chuyện tình cảm trung niên đầy cảm động", The Hollywood Reporter. "Máy quay tập trung vào món ăn nhiều hơn cả đầu bếp: phần âm thanh duy nhất gồm tiếng quánh đồng sôi sùng sục, tiếng giày lộc cộc trên sàn nhà hay những chú chim hót ngoài vườn. Đây chính là hương vị Pháp vượt qua thang điểm 10", Times (UK). "The Pot au Feu không dành cho tất cả mọi người, và tốt thôi", Variety. "Bộ phim có sự tinh tế, duyên dáng và diễn xuất tuyệt hảo của Magimel và Binoche, tuy nhiên tôi không hoàn toàn chắc chắn các yếu tố trên hòa quyện như gia vị cho một câu chuyện tình yêu", Guardian.

Phim hiện đang có 100% đánh giá tích cực từ 4 nhà phê bình hàng đầu đầu tiên

Được nhận xét là bộ phim thuộc thể loại "ăn - nhìn", tức nhấn mạnh về quy trình ẩm thực và chế biến món ăn cao cấp, The Passion of Dodin Bouffant (hay có tựa Anh chính thức là The Pot au Feu - tên một món hầm tổng hợp lạ vị) lấy bối cảnh năm 1885, khi nền ẩm thực Pháp đang dâng cao. Trong đó mối quan hệ của nữ đầu bếp Eugenie và một thực khách sành ăn tên Dodin được khai thác triệt để, vừa mang tính lãng mạn nhưng vừa nhuộm đầy đam mê dành cho ẩm thực.

Bên cạnh tài năng của đạo diễn Trần Anh Hùng, phim còn có sự cố vấn của Pierre Gagnaire - vị đầu bếp từng đoạt 14 ngôi sao Michelin danh giá.

Phim là một trong những ứng cử viên cho Cành cọ vàng năm nay

