Phim Trung Quốc phá kỷ lục 2025 với rating tăng như vũ bão: Nữ chính diễn hay quá trời, 1000 tập cũng cày bằng hết

Thời điểm hiện tại, màn ảnh Hoa ngữ đang có những bộ phim đáng chú ý được phát sóng. Trong số đó, Sinh Vạn Vật là cái tên nổi bật hơn cả. Mới đây, nó đã trở thành tác phẩm đầu tiên của năm 2025 có view Vân Hợp (ngày) đạt trên 100 triệu.

Không những thế, rating thời điểm của phim còn phá mốc 4 tới hai lần. Theo những thống kê mới nhất, rating CVB các tập từ 25-27 đạt 2,653%, thị phần Vân Hợp ngày thứ 9 lên tới con số 41,1%. Bên cạnh đó, Sinh Vạn Vật cũng đang nhận điểm số 7.5 trên Douban - một thành tích khá tốt.

Sinh Vạn Vật đạt được những thành tích đáng nể.

Nói thêm về Sinh Vạn Vật, phim có kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết Lưu Luyến Và Quyết Tâm do Triệu Đức Phát sáng tác. Câu chuyện phim xoay quanh cô nàng Ninh Tú Tú, người sinh ra trong một gia đình giàu có. Tuy nhiên, cô bị bắt cóc đúng lúc sắp được gả đi. Bọn thổ phỉ đề nghị cha của Ninh Tú Tú bỏ một khoản tiền lớn để chuộc con gái, nhưng ông ta không chấp nhận.

Cũng vì sự kiện này, Ninh Tú Tú quyết định rời bỏ gia đình, làm vợ của anh chàng nghèo Phong Đại Cước. Sau khi cưới Phong Đại Cước, Ninh Tú Tú hòa nhập với cuộc sống mới, bắt tay vào học làm nông. Cô không ngừng cố gắng vươn lên giữa khó khăn, đồng thời giúp đỡ những mảnh đời khó khăn xung quanh mình.

Dương Mịch ghi nhận sự tiến bộ đáng kể trong diễn xuất.

Đảm nhận vai nữ chính Ninh Tú Tú là Dương Mịch. Những năm gần đây, các tác phẩm của mỹ nhân 38 tuổi thường bị chê bai. Hồi năm ngoái, cả Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng Thiên lẫn Cáp Nhĩ Tân: 1944 đều vấp phải rất nhiều ý kiến trái chiều. Đáng nói hơn, diễn xuất kém của Dương Mịch bị coi là một trong những điểm khiến các dự án này thất bại.

Tuy nhiên với Sinh Vạn Vật, Dương Mịch đã cho thấy những sự tiến bộ đáng kể. Không còn là một Dương Mịch với gương mặt đơ cứng, nữ diễn viên biết cách thể hiện vai Ninh Tú Tú một cách chân thật, khơi gợi những cung bậc cảm xúc khác nhau trong lòng khán giả. Tất nhiên, vẫn còn đó khoảng cách so với những gương mặt gạo cội. Dẫu vậy, nỗ lực làm mới bản thân, thay đổi hình ảnh trong mắt công chúng của cô xứng đáng được ghi nhận.