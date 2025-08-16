Phim Trung Quốc tưởng chán ngấy lại top 1 rating cả nước: Nữ chính đẹp điên lên được, lập kỷ lục vô địch 2025 quá đỉnh

Giữa thị trường phim Trung đang cạnh tranh khốc liệt, Sinh Vạn Vật do Dương Mịch đóng chính đã tạo nên sức hút vượt bậc với loạt thành tích khủng được ghi nhận. Phim lập kỷ lục tác phẩm có lượt xem ngày đầu trên mọi nền tảng cao nhất năm 2025 với 57,24 triệu lượt xem. Sau 8 tập lên sóng, Sinh Vạn Vật đã đạt top 1 rating cả nước khi vượt mốc 3.3, điểm nhiệt đạt 9800.

Sinh Vạn Vật đạt Top 1 rating sau khi lên sóng

Sức hút từ bộ phim cũng giúp danh tiếng của nữ chính Dương Mịch tăng cao kể. Thống kê từ bảng Vlinkage cho thấy, chỉ số Wechat (ứng dụng giúp theo dõi tin tức lớn nhất Trung Quốc) của Dương Mịch đã tăng 145% chỉ sau 1 đêm phim lên sóng.

Độ hot của nữ chính Dương Mịch tăng 145%

Đáng nói, trước khi lên sóng, Sinh Vạn Vật từng khiến nhiều khán giả cảm thấy lo ngại vì bối cảnh nông thôn cùng nội dung nhàm chán. Đặc biệt, diễn xuất thất thường của Dương Mịch cũng là yếu tố khiến người xem không dám đặt kỳ vọng vào bộ phim.

Tuy nhiên, thành công của Sinh Vạn Vật đã góp phần giúp Dương Mịch lấy lại danh tiếng sau thời gian trượt dài trong sự nghiệp. Những vai diễn của Dương Mịch trong nhiều năm trở lại đều bị đánh giá thấp vì không có chiều sâu và thiếu đột phá.

Từng không được khán giả đánh giá cao, nhưng Sinh Vạn Vật đã cho thấy sức hút không gì có thể cản được

Trở lại với Sinh Vạn Vật, Dương Mịch cho thấy sự tâm huyết khi dành nhiều thời gian tìm hiểu vai diễn và cuộc sống nông thôn để có thể hóa thân vào nhân vật. Sau khi phim lên sóng, không ít khán giả đã dành lời khen ngợi cho diễn xuất tinh tế, giàu cảm xúc của nữ diễn viên.

Đặc biệt, việc Dương Mịch thoát ra khỏi tạo hình lung linh, sang chảnh như trước đây để vào vai một người phụ nữ nông thôn mộc mạc cũng nhận nhiều đánh giá tích cực. Nhiều người tin rằng với những nỗ lực trong dự án lần này, Dương Mịch sẽ sớm lấy lại danh tiếng và vị thế trong lòng công chúng.

Dương Mịch gây ấn tượng với tạo hình giản dị, mộc mạc

Một số bình luận từ khán giả:

- Có nhan sắc và thực lực nên mới có thể lăn lộn trong giới bao năm như vậy

- Là fan nên luôn mong phim tốt lên từng ngày. Bạo hay không chưa nói được nhưng phim và chị nhà đang được mọi người đón nhận và phản hồi tốt, thế là vui rồi

- Trộm vía phim xây dựng nhịp độ nhanh, câu chuyện có chiều sâu, diễn viên đều lăn xả và tròn vai.

- Đúng là đỉnh lưu, có phim bạo phim hot đi lên là khác biệt, đôi lúc có vài bộ thành tích chưa được như ý thì cũng không sao.

Sinh Vạn Vật lấy bối cảnh tại vùng nông thôn Lỗ Nam, nội dung xoay quanh hành trình trưởng thành giàu nghị lực của Ninh Tú Tú (Dương Mịch). Từ một đại tiểu thư, Tú Tú phải trải qua hàng loạt biến cố, từ bị bắt cóc khỏi hôn lễ đến gia đình bỏ rơi. Dù vậy, cô vẫn không ngừng tìm lối đi để sinh tồn giữa khốn khó, đồng thời không đánh mất bản thân nơi thôn dã.