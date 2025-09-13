Phó Chủ tịch Hội điện ảnh Việt Nam và vợ đại gia: 20 năm mặn nồng, sống trong biệt thự đắt đỏ ở TP.HCM

Từ tuổi thơ nghèo khó đến ngôi sao nổi tiếng, Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam

Quyền Linh sinh năm 1969, là một trong những nghệ sĩ đa tài và có tầm ảnh hưởng trong làng giải trí Việt Nam. Xuất thân từ gia đình nghèo khó, tuổi thơ vất vả đã rèn cho anh nghị lực và khát khao vươn lên.

Quyền Linh thời trẻ

Sau khi tốt nghiệp Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, Quyền Linh bắt đầu sự nghiệp với vai trò diễn viên. Anh để lại dấu ấn trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Đồng tiền xương máu, Người Hà Nội, Những nẻo đường phù sa, Giao thời… và được đánh giá là diễn viên thực lực với lối diễn xuất giàu cảm xúc.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Quyền Linh thật sự bùng nổ khi anh chuyển hướng sang lĩnh vực dẫn chương trình. Bằng phong cách chân thành, giản dị, anh nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc của khán giả cả nước qua những chương trình như Vượt lên chính mình, Bạn muốn hẹn hò, Mái ấm gia đình Việt…

Không chỉ hoạt động nghệ thuật, Quyền Linh còn tích cực tham gia công tác xã hội, thiện nguyện, trực tiếp kêu gọi và trao tặng hàng ngàn suất quà cho người nghèo trên khắp cả nước. Những năm gần đây, anh được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam.

Quyền Linh thành công hơn cả với vai trò người dẫn chương trình, anh được gọi là "MC quốc dân"

Hôn nhân 20 năm mặn nồng bên vợ doanh nhân

Bên cạnh sự nghiệp thành công, Quyền Linh còn có gia đình viên mãn bên bà xã Dạ Thảo - một nữ doanh nhân được đánh giá cao về sự khéo léo và thông minh. Cặp đôi kết hôn vào năm 2005 và có hai con gái xinh đẹp: Thảo Linh (tên ở nhà là Lọ Lem) và Thảo Ngọc (tên ở nhà là Hạt Dẻ).

Trong suốt 20 năm bên nhau, vợ chồng Quyền Linh luôn được ngưỡng mộ bởi tình cảm bền chặt. Anh nhiều lần chia sẻ rằng mình may mắn khi có một người vợ không chỉ thành đạt, mà còn là hậu phương vững chắc, chăm lo cho gia đình, giúp anh yên tâm cống hiến cho nghệ thuật và các hoạt động xã hội.

20 năm gắn bó bên nhau, hôn nhân của Quyền Linh - Dạ Thảo vẫn mặn nồng như thuở ban đầu

Mới đây, nhân kỷ niệm 20 năm gắn bó, Quyền Linh gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái đầy cảm xúc trên trang cá nhân. Anh nhắn gửi bà xã đại gia: "Thấm thoát đã tròn 20 năm rồi đó nha người tình 100 năm của tôi ơi… Cảm ơn em yêu đã cùng đồng hành với anh suốt 20 năm nhé! 20 năm trước, 2 đứa gặp nhau với 2 bàn tay trắng không có gì…

Sau 20 cố gắng nỗ lực, chúng ta đã có 2 cô con gái Lọ Lem và Hạt Dẻ đáng yêu. Tuyệt vời quá đúng không em yêu. Xin cảm ơn Thượng đế, cảm ơn cuộc sống này, cảm ơn cả nhà đã yêu thương. I love you, bà xã.”

Quyền Linh từng tâm sự rằng, dù là người của công chúng, nhưng khi về nhà, anh vẫn chỉ là người chồng, người cha bình dị. Những lúc rảnh rỗi, anh thích tự tay nấu ăn, chăm sóc vườn cây và cùng vợ con tận hưởng những khoảnh khắc đời thường.

Cuộc sống viên mãn trong biệt thự đắt đỏ ở TP.HCM

Sau nhiều năm lao động nghệ thuật và kinh doanh, vợ chồng Quyền Linh - Dạ Thảo hiện sở hữu khối tài sản đáng kể. Trong đó, nổi bật nhất là căn biệt thự rộng 500m2 nằm trong khu vực có giá bất động sản đắt đỏ bậc nhất TP.HCM. Đây cũng là nơi cả gia đình nam MC đang sinh sống.

Theo thông tin được các kênh truyền thông chia sẻ trước đó, cơ ngơi của Quyền Linh vào thời điểm 2,3 năm trở về trước đã có giá trị khoảng 21 tỷ đồng. Biệt thự được thiết kế theo phong cách châu Âu, tông màu chủ đạo là trắng. Nội thất trong nhà được chọn lựa kỹ càng nhưng không quá cầu kỳ, tất cả đều đồng nhất theo tiêu chí tối giản, hiện đại, sang trọng nhưng không phô trương.

Gia đình MC Quyền Linh đang sống trong biệt thự có giá hàng chục tỷ đồng ở TP.HCM

Toàn bộ khuôn viên xung quanh nhà được bao phủ bởi cây xanh, hoa lá và vườn rau sạch. Đây không chỉ là nơi nghỉ ngơi, thư giãn mà còn thể hiện rõ sở thích và lối sống của vợ chồng nam nghệ sĩ.

Ngoài ra, trên sân thượng, bà xã Quyền Linh còn trồng hàng trăm gốc hồng ngoại và hồng cổ. Doanh nhân Dạ Thảo tự tay chọn từng loại đất, phân, chế phẩm hữu cơ, chăm bón rất công phu. Vì thế mà vườn hồng của nhà Quyền Linh mỗi lần nở rộ đều khiến mọi người trầm trồ.

Điều đặc biệt là dù ở trong biệt thự bạc tỷ, Quyền Linh vẫn giữ phong cách sống mộc mạc. Anh thường xuất hiện với đôi dép tổ ong quen thuộc, sẵn sàng trò chuyện và giao lưu với hàng xóm, bạn bè một cách gần gũi.