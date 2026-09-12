Phố cổ Hà Nội tràn ngập đồ trung thu, người Hà Nội chen chân mua sắm

Những chiếc đầu lân tò he do nghệ nhân Đặng Văn Hậu kỳ công chế tác, với đường nét tinh xảo, được bán với giá khoảng 500.000 đồng/sản phẩm.
Các cửa hàng trên tuyến phố liên tục đón khách. Không khí mua bán diễn ra tấp nập suốt đêm.
Để các con được ngắm trọn vẻ đẹp của các gian hàng, nhiều phụ huynh còn bế hoặc cõng con trên vai, còn các em bé tỏ rõ sự háo hức, đầy hứng thú.
Cũng như mọi năm, phố Hàng Mã dịp này còn thu hút rất đông bạn trẻ đến tham quan và chụp ảnh lưu niệm. Ai cũng háo hức “check-in” giữa không gian ngập tràn màu sắc để ghi lại khoảnh khắc của mùa trung thu 2026.
Càng về tối, lượng người đổ về phố Hàng Mã càng tăng. Nhiều thời điểm, tuyến phố trở nên chật kín, người dân phải vất vả di chuyển từng bước giữa dòng người đông đúc. Các tiểu thương kỳ vọng những ngày tới sẽ là dịp tăng doanh thu trong mùa Tết Trung thu năm nay.