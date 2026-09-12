Giăng bẫy học bổng để lừa tiền, thu thập dữ liệu cá nhân

Các đối tượng xấu đang giả danh nhà trường, tổ chức giáo dục, chương trình học bổng hoặc đơn vị tư vấn du học để tạo lòng tin, chiếm đoạt tài sản và thu thập dữ liệu cá nhân của người dân.

Giả mạo trường học, tung “học bổng hấp dẫn”

Theo cơ quan công an, một trong những thủ đoạn phổ biến hiện nay là tạo website, fanpage, tài khoản mạng xã hội hoặc nhóm trao đổi trực tuyến giả mạo các trường đại học, tổ chức giáo dục, đơn vị tư vấn du học có uy tín.

Các đối tượng sao chép tên gọi, hình ảnh, logo và thông tin giới thiệu để tạo cảm giác chuyên nghiệp. Sau đó, chúng đưa ra những lời quảng cáo như “học bổng toàn phần”, “không cần thi”, “chi phí thấp”, “chỉ dành cho một số ứng viên đặc biệt” hoặc “cơ hội cuối cùng”.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Khi nạn nhân quan tâm, đối tượng gửi thư mời, giấy báo trúng tuyển, tài liệu hoặc thông báo giả mạo rồi yêu cầu nộp phí xét duyệt, phí giữ suất, phí xác nhận học bổng, phí visa, bảo hiểm hoặc tiền đặt cọc.

Đáng chú ý, các đối tượng thường tạo áp lực bằng những thông báo như “phải xác nhận ngay”, “nếu không chuyển khoản sẽ mất suất”, khiến nạn nhân mất bình tĩnh và không kịp kiểm chứng.

Không chỉ nhằm chiếm đoạt tiền, các đối tượng còn lợi dụng quá trình đăng ký học bổng, du học để thu thập họ tên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, bảng điểm, chứng chỉ ngoại ngữ, căn cước, hộ chiếu, tài khoản ngân hàng và các tài liệu liên quan.

Những dữ liệu này có thể tiếp tục bị sử dụng để giả danh, thực hiện các kịch bản lừa đảo khác hoặc tiếp cận nạn nhân.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

“3 kiểm tra - 3 không” để tránh sập bẫy

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, mã xác thực, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc dữ liệu cá nhân quan trọng cho cá nhân, tổ chức chưa được xác minh.

Người dân cần thận trọng với các đường link yêu cầu “xác nhận học bổng”, “hoàn thiện hồ sơ”, “kiểm tra kết quả”, “đặt lịch phỏng vấn”; không tải ứng dụng hoặc cài đặt phần mềm theo hướng dẫn của tài khoản không rõ nguồn gốc.

Để phòng ngừa lừa đảo, người dân cần ghi nhớ nguyên tắc “3 kiểm tra - 3 không”. “3 kiểm tra” gồm: kiểm tra đơn vị tổ chức; kiểm tra chương trình, điều kiện tham gia; kiểm tra thông tin tài chính, tài khoản nhận tiền và phương thức thanh toán.

“3 không” gồm: Không chuyển tiền khi chưa xác minh; không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho người chưa được kiểm chứng; không truy cập đường link, tải ứng dụng hoặc thực hiện yêu cầu bất thường từ tài khoản không rõ nguồn gốc.

Công an TP Hà Nội lưu ý, thông tin càng hấp dẫn, yêu cầu càng gấp thì người dân càng cần bình tĩnh kiểm tra, không để tâm lý “sợ mất suất”, “sợ mất học bổng” khiến bỏ qua các bước xác minh.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần dừng giao dịch, lưu giữ tin nhắn, số điện thoại, tài khoản mạng xã hội, đường link, hình ảnh, chứng từ giao dịch và thông báo ngay cho cơ quan Công an để được hướng dẫn, xử lý.