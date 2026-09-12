Cách đơn giản khiến rắn không dám bén mảng quanh nhà

Chó, mèo tạo ra mùi và sự xáo trộn khiến rắn cảnh giác

Rắn không có tai ngoài như con người nhưng có khả năng cảm nhận rung động và đặc biệt nhạy với các tín hiệu hóa học trong môi trường. Chúng thường dùng lưỡi để thu thập các phân tử trong không khí và trên mặt đất, sau đó đưa về cơ quan Jacobson trong khoang miệng để phân tích.

Vì vậy, một khu vực thường xuyên có chó, mèo hoạt động sẽ có nhiều mùi, tiếng động và rung động hơn một khu vực vắng người, ít bị xáo trộn.

Đối với rắn, sự xuất hiện thường xuyên của một động vật săn mồi có thể là tín hiệu cần thận trọng. Nếu cảm thấy khu vực không an toàn, rắn có thể tìm nơi khác để trú ẩn.

Đây cũng là lý do việc nuôi chó, mèo đôi khi được xem là một biện pháp hỗ trợ tự nhiên nhằm giảm khả năng rắn bén mảng tới những khu vực sinh hoạt của gia đình.

Nuôi chó, mèo là một cách tự nhiên để xua đuổi rắn (Ảnh minh họa)

Chó có thể phát hiện rắn trước con người

Khả năng đánh hơi và thính giác của chó có thể giúp chúng phát hiện những chuyển động hoặc mùi bất thường trong bụi cây, gầm nhà, kho chứa đồ hoặc những vị trí mà con người khó quan sát.

Một số con chó khi phát hiện rắn có thể sủa, tìm cách đuổi hoặc tấn công. Những hành vi này có thể khiến rắn bỏ chạy khỏi khu vực.

Tuy nhiên, đây không phải là lý do để chủ động cho chó đối đầu với rắn. Nếu gặp rắn độc, chó có thể bị cắn, đặc biệt ở vùng mõm và chân. Một cuộc chạm trán như vậy có thể trở thành tình huống nguy hiểm cho chính vật nuôi.

Mèo có thể hạn chế rắn theo một cách khác

Mèo có bản năng săn mồi mạnh và thường xuyên săn chuột, thằn lằn, ếch, côn trùng và nhiều động vật nhỏ khác. Một số loài rắn cũng tìm đến khu dân cư vì nơi đây có nguồn thức ăn dồi dào, đặc biệt là chuột.

Do đó, mèo có thể góp phần hạn chế sự xuất hiện của rắn theo hai cách.

Thứ nhất, bản thân một con mèo thường xuyên di chuyển, săn bắt quanh nhà có thể khiến những con rắn nhỏ trở nên cảnh giác.

Thứ hai, việc mèo săn chuột có thể làm giảm nguồn thức ăn của rắn. Khi khu vực quanh nhà ít chuột và ít nơi trú ẩn, sức hấp dẫn đối với rắn cũng có thể giảm.

Tuy nhiên, không nên cho rằng mèo có thể đối phó với mọi loại rắn. Rắn lớn hoặc rắn độc hoàn toàn có khả năng gây thương tích nghiêm trọng cho mèo.

Nuôi chó, mèo không thay thế việc phòng rắn

Điều quan trọng là không nên dựa hoàn toàn vào chó hoặc mèo để phòng rắn.

Nếu muốn giảm nguy cơ rắn xuất hiện, biện pháp hiệu quả hơn vẫn là loại bỏ những điều kiện khiến chúng tìm đến. Gia đình nên thường xuyên phát quang bụi rậm, cắt cỏ quanh nhà, dọn các đống gỗ, gạch, tôn hoặc vật liệu lâu ngày không sử dụng.

Các khe hở dưới cửa, chân tường, khu vực quanh đường ống hoặc những vị trí rắn có thể chui vào nhà cũng cần được kiểm tra và bịt kín.

Bên cạnh đó, kiểm soát chuột và các nguồn thức ăn khác quanh nhà cũng rất quan trọng. Một khu vực có nhiều chuột, nhiều nơi trú ẩn và ít bị xáo trộn sẽ dễ trở thành nơi rắn tìm đến.

Vì vậy, có thể xem chó và mèo là một yếu tố hỗ trợ tự nhiên, chứ không phải biện pháp bảo đảm chống rắn. Nếu phát hiện rắn trong nhà, sân vườn, đặc biệt khi không xác định được đó là loài nào, không nên tự bắt hoặc dùng chó, mèo để đuổi bắt. Cách an toàn hơn là giữ khoảng cách, đưa trẻ nhỏ và vật nuôi ra khỏi khu vực, đồng thời liên hệ người có chuyên môn để xử lý.