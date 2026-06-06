Phó Thống đốc NHNN: Tăng cường an ninh, an toàn và bảo mật hoạt động thanh toán, ngân hàng

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà

Tại Hội thảo “Thanh toán thông minh trong kỷ nguyên số” ngày 6/6/2025, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết, ﻿những thành tựu của ngành ngân hàng trong hành trình thúc đẩy thanh toán số, chuyển đổi số và xây dựng hệ sinh thái số trong kỷ nguyên mới đã thể hiện quyết tâm của ngành trong việc tiên phong phát triển hệ sinh thái số hiện đại, thông minh, đảm bảo sự kết nối liên thông toàn trình giữa ngân hàng và các ngành, lĩnh vực khác.

Trong đó người dân và doanh nghiệp là trung tâm và được hưởng lợi tối đa với thủ tục đơn giản, tiện lợi, nhanh chóng và an toàn khi thực hiện các dịch vụ tài chính số, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10%/năm và nâng giá trị thanh toán không dùng tiền mặt đạt 30 lần GDP vào cuối năm 2030.

Phó Thống đốc cũng nêu một số định hướng mà ngành ngân hàng sẽ tập trung triển khai trong thời gian tới.

Thứ nhất, tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện thể chế, khuôn khổ pháp lý, cơ chế, chính sách thúc đẩy thanh toán số, hoạt động ngân hàng số và tài chính toàn diện, trên tinh thần đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, tổ chức thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Chiến lược, Đề án của Bộ Chính trị và Chính phủ giao.

Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp, phát triển hạ tầng thanh toán hiện đại, thông suốt, hiệu quả để cung cấp các dịch vụ thanh toán an toàn, tiện ích, bảo mật, đáp ứng tốt nhu cầu thanh toán của người dân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trong nền kinh tế.

Thứ ba, tiếp tục tăng cường nghiên cứu, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển các sản phẩm, dịch vụ, phương thức thanh toán mới và xây dựng hệ sinh thái số thông minh, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế.

Thứ tư, tăng cường an ninh, an toàn và bảo mật hoạt động thanh toán, ngân hàng; chỉ đạo các đơn vị cung ứng dịch vụ tích cực triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến, thanh toán thẻ ngân hàng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng.

Thứ năm, đẩy mạnh truyền thông, giáo dục tài chính nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho công chúng trong sử dụng sản phẩm, dịch vụ tài chính, ngân hàng.

Theo thông tin của Ngân hàng Nhà nước, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục phát triển mạnh, trong năm 2025, giá trị TTKDTM gấp khoảng 28 lần GDP, minh chứng cho sự thay đổi mạnh mẽ trong thói quen thanh toán của người dân.

Trong 4 tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm 2025, giao dịch TTKDTM tăng 36,02% về số lượng và 10,74% về giá trị; qua kênh Internet tăng 57,96% về số lượng và 24,08% về giá trị; qua kênh điện thoại di động tăng 33,46% về số lượng và 3,93% về giá trị; qua QR code tăng 12,95% về số lượng và 46,32% về giá trị.

Đến cuối tháng 4/2026, thị trường có 20.660 ATM giảm 2,57%; 780.000 POS giảm 0,17% so với cùng kỳ năm 2025. Trong 4 tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm 2025, giao dịch qua ATM giảm 9,08% về số lượng cho thấy nhu cầu thanh toán, rút tiền mặt của người dân qua ATM tiếp tục xu hướng giảm và được thay thế bởi các phương thức, thói quen TTKDTM.