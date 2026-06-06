Gian hàng của SACOMBANK thu hút khách quốc tế tại Lễ hội tài chính số 2026

Ông Hà Văn Trung - Phó TGĐ thường trực SACOMBANK (thứ 4 từ trái sang) đón tiếp Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng, Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán Phạm Anh Tuấn, TBT báo Tuổi trẻ Lê Thế Chữ và đoàn đại biểu tham quan gian hàng SACOMBANK

Những năm gần đây, Việt Nam liên tục nằm trong nhóm điểm đến hấp dẫn của khu vực nhờ cảnh quan thiên nhiên đa dạng, nền văn hóa đặc sắc, con người thân thiện và chất lượng dịch vụ du lịch ngày càng được nâng cao.

Ngoài ra, sự phát triển của các giải pháp thanh toán số xuyên biên giới cũng đang góp phần gia tăng sức hút của Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế. Việc cho phép thanh toán tại Việt Nam bằng chính ứng dụng tài chính/ngân hàng quen thuộc của du khách giúp giảm bớt rào cản trong mua sắm, thuận tiện hơn khi chi tiêu, ăn uống và trải nghiệm dịch vụ. Từ đó, khuyến khích tiêu dùng trong thời gian lưu trú và tăng cường doanh thu cho doanh nghiệp nội địa, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Hiện tại SACOMBANK đang triển khai dịch vụ thanh toán xuyên biên giới với Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Campuchia, Lào và tiếp tục xúc tiến với các thị trường Ấn Độ, Nhật Bản, Singapore và các quốc gia Châu Á khác.

Ông Phạm Đức Duy - PGĐ Khối Bán lẻ SACOMBANK trình bày với đoàn đại biểu cấp cao về các dịch vụ thanh toán của SACOMBANK, trong đó nổi bật là giải pháp thanh toán giao thông Open-loop và giải pháp thanh toán xuyên biên giới VIETQRGlobal

Tại Lễ hội Tài chính số 2026, SACOMBANK mang đến khu vực trải nghiệm thanh toán xuyên biên giới với nhiều hoạt động tương tác trực quan dành cho khách tham quan. Du khách có thể trực tiếp thanh toán bằng cách quét mã QR trên ứng dụng ngân hàng nội địa đang sử dụng cho các chi phí khi tham quan, mua sắm hoặc sử dụng dịch vụ tại Việt Nam, mà không cần mang theo nhiều tiền mặt.

Một du khách Trung Quốc (góc trái) trải nghiệm dịch vụ thanh toán VIETQRGlobal ngay trên app Alipay tại gian hàng SACOMBANK sáng 6/6

QR thanh toán xuyên biên giới (VIETQRGlobal) giữa Việt Nam, Trung Quốc và Hàn Quốc được SACOMBANK tiên phong phối hợp cùng NAPAS triển khai từ tháng 4/2026, theo chiều “Vietnam Inbound”. Theo đó, du khách Trung Quốc sang Việt Nam có thể sử dụng ví Alipay/UnionPay, còn du khách Hàn Quốc sử dụng ứng dụng Purple GLN để quét mã VIETQRGlobal tại các điểm chấp nhận thanh toán trên toàn quốc, bao gồm cả trung tâm thương mại, khu mua sắm, nhà hàng và điểm du lịch.

Khách tham quan quét mã VIETQRGlobal trên POS SACOMBANK

SACOMBANK đang đẩy mạnh phát triển mạng lưới điểm chấp nhận thanh toán VIETQRGlobal tại các trung tâm du lịch và địa phương có đông khách nước ngoài như Sa Pa, Đà Nẵng, Hội An, Phú Quốc... Tính riêng nhóm khách du lịch đến từ Trung Quốc và Hàn Quốc, SACOMBANK dự kiến nâng số lượng điểm chấp nhận thanh toán QR xuyên biên giới lên đến hàng ngàn điểm vào cuối năm 2026.

Trong năm nay, SACOMBANK và NAPAS sẽ hoàn tất kết nối chiều “Vietnam outbound” đối với hai quốc gia này. Khi đó, chủ thẻ SACOMBANK NAPAS có thể dùng SACOMBANK PAY quét mã QR để thanh toán tại các đơn vị thuộc mạng lưới liên kết tại Trung Quốc, Hàn Quốc mà không cần đổi ngoại tệ hay đem theo tiền mặt, mang lại trải nghiệm thanh toán liền mạch, thuận tiện và tiết kiệm chi phí.

Người nước ngoài hoàn toàn có thể mở tài khoản, ứng dụng SACOMBANK PAY để sử dụng tại Việt Nam

Đối với khu vực Đông Nam Á, SACOMBANK đã triển khai thanh toán QR xuyên biên giới hai chiều từ nhiều năm nay giữa Việt Nam với Thái Lan, Lào và Campuchia. Theo đó, du khách ba nước này có thể quét VIETQRGlobal để thanh toán khi đến Việt Nam du lịch, ngược lại, người Việt đi du lịch, công tác, thăm thân tại 3 quốc gia này cũng có thể sử dụng ứng dụng SACOMBANK PAY để thanh toán mà không cần sử dụng tiền mặt hay thực hiện các thủ tục thanh toán phức tạp.

SACOMBANK đang xúc tiến với các đối tác để tiếp tục mở rộng dịch vụ VIETQRGlobal sang nhiều quốc gia khác, trong đó có Ấn Độ

Dịch vụ VIETQRGlobal mở ra cơ hội thúc đẩy kinh doanh cho hàng triệu đơn vị bán lẻ, hộ kinh doanh và doanh nghiệp Việt Nam, nhất là khi số lượng du khách hằng năm từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan… đều tăng trưởng mạnh.

Các điểm kinh doanh sẽ nhận tiền vào tài khoản ngay tức thì khi du khách thanh toán thành công. Giao dịch được xử lý nhanh chóng, đảm bảo an toàn với các tiêu chuẩn bảo mật cao, đồng thời giúp tối ưu chi phí và thời gian cho người dùng. Ngoài ra, các đơn vị cũng sẽ được hưởng nhiều ưu đãi miễn giảm phí giao dịch khi lắp đặt máy POS SACOMBANK.

Gian hàng SACOMBANK tại Ngày Tài chính số 2026 - Ting Ting Day! sẽ tiếp tục mở cửa đón khách tham quan và trải nghiệm các dịch vụ đến hết tối 07/06

VIETQRGlobal được lựa chọn là tên gọi chính thức nhằm khẳng định dấu ấn của hệ sinh thái thanh toán Việt Nam trên bản đồ thanh toán số khu vực, đồng thời giúp du khách quốc tế dễ dàng nhận diện và sử dụng tại các điểm chấp nhận thanh toán bằng mã QR.

Việc SACOMBANK trở thành một trong những ngân hàng tiên phong tham gia triển khai VIETQRGlobal cho thấy sự chủ động về hạ tầng công nghệ, năng lực kết nối quốc tế và tầm nhìn dài hạn trong phát triển thanh toán số xuyên biên giới.

Không chỉ mang đến trải nghiệm thuận tiện hơn cho du khách quốc tế khi đến Việt Nam, giải pháp này còn góp phần thúc đẩy giao thương, du lịch và tiêu dùng trong khu vực, đánh dấu bước tiến mới của SACOMBANK trên hành trình mở rộng hệ sinh thái thanh toán số tại châu Á.