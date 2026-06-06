Khơi thông "điểm nghẽn" vốn: Doanh nghiệp SME tìm giải pháp cứu mình trước áp lực dòng tiền

Khơi thông "điểm nghẽn" tiếp cận vốn của doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tại Việt Nam, doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) hiện chiếm tới 95% tổng số doanh nghiệp cả nước, đóng vai trò là xương sống của nền kinh tế. Tuy nhiên, một nghịch lý đang tồn tại là có tới 75% SME vẫn phải đứng ngoài dòng vốn chính thống. Theo Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam, dù chiếm đại đa số khách hàng vay vốn ngân hàng (98,6%), nhưng SME mới chỉ tiếp cận được chưa đến 18% tổng dư nợ tín dụng toàn hệ thống.

Nguyên nhân chủ yếu vì các nhà phân phối lớn hoặc đối tác mua hàng của SME thường yêu cầu trả chậm từ 30 - 90 ngày khiến dòng tiền của doanh nghiệp dễ bị tắc nghẽn, cộng với chi phí cố định cao khiến báo cáo tài chính của SME thường chưa đáp ứng theo chuẩn mực của các ngân hàng truyền thống.

SME có nhu cầu xoay vòng vốn lớn cần những ngân hàng có giải pháp giải ngân nhanh, ổn định, hệ thống xét duyệt hiện đại, linh hoạt hơn

Bên cạnh đó, quy trình thẩm định kéo dài nhiều tuần từ phía các ngân hàng truyền thống đã tự ngắt mạch dòng tiền của doanh nghiệp. Trong những giai đoạn cao điểm mang tính mùa vụ (Hè, Trung thu, Tết), việc thiếu hụt tiền mặt tức thời để đặt cọc nhập hàng khiến nhiều SME đành bỏ lỡ cơ hội kinh doanh. Để duy trì vận hành và giữ chân đối tác, không ít chủ doanh nghiệp buộc phải tìm đến các nguồn tín dụng phi chính thức với chi phí đắt đỏ. Hệ quả, biên lợi nhuận bị bào mỏng, thậm chí nhiều đơn vị phải chấp nhận kinh doanh không lãi.

Sự khác biệt giữa một thương vụ lãi hay lỗ của doanh nghiệp nhỏ nhiều khi chỉ nằm ở việc vốn có về tài khoản kịp thời, đúng lúc hay không. Thực tế, áp lực dòng tiền vào các giai đoạn cao điểm luôn là bài toán sinh tử. Để giúp doanh nghiệp phản ứng nhanh nhạy trước mọi biến động, giải pháp "Vay siêu tốc" của Ngân hàng Việt Nam Hiện Đại (MBV) đã được thiết kế nhằm triệt tiêu hoàn toàn "độ trễ tài chính" này.

Kích hoạt dòng vốn chỉ 24h và hệ sinh thái quà tặng hữu ích

Sức hút của gói Vay siêu tốc đến từ khả năng kích hoạt dòng vốn chỉ trong vòng 24 giờ kể từ khi tiếp nhận hồ sơ. Để phá vỡ rào cản từ quy trình thẩm định kéo dài nhiều tuần của phương thức truyền thống, MBV đã tái cấu trúc toàn bộ quy trình vận hành dựa trên nền tảng số MBV Biz và hệ thống dữ liệu doanh nghiệp chuyên sâu.

Ngoài tăng tốc độ giải ngân, gói Vay siêu tốc của MBV còn mang lại hiệu quả kinh tế trực tiếp thông qua các đặc quyền tài chính đi kèm. MBV tặng voucher giảm chi phí lên đến 2 triệu đồng; tặng tài khoản số đẹp trị giá đến 300 triệu đồng giúp doanh nghiệp nâng cao uy tín thương hiệu.

Gói Vay siêu tốc từ MBV hỗ trợ SME củng cố thanh khoản, tối ưu chi phí và giải tỏa áp lực dòng tiền

Trong nửa đầu năm 2026, nhờ gói Vay siêu tốc, nhiều doanh nghiệp SME đã kịp thời khơi thông nguồn vốn lưu động, hiện thực hóa các kế hoạch nhập hàng ngay tại "điểm rơi" thị trường, tận dụng tối đa chính sách chiết khấu từ các nhà cung cấp lớn, đồng thời tự tin mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh.

Trong kỷ nguyên tăng trưởng mới của nền kinh tế, một giải pháp cấp vốn lý tưởng cho doanh nghiệp SME không thuần túy là cuộc đua về quy mô, đó là sự giao thoa chiến lược giữa tốc độ xử lý vượt trội, chi phí tối ưu và sự tương thích cao với nội lực doanh nghiệp. MBV sẽ đóng vai trò bệ phóng tài chính vững chãi, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp SME vươn tầm phát triển trong kỷ nguyên mới.