Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gắn kết gia đình, mở khóa đặc quyền cùng V-Family của VietinBank

| | Tài chính - ngân hàng

Gắn kết gia đình, mở khóa đặc quyền cùng V-Family của VietinBank

Trong nhịp sống hiện đại, sự gắn kết gia đình không chỉ đến từ những bữa cơm sum họp hay những chuyến đi cùng nhau; mà còn được vun đắp qua hành trình cùng sẻ chia, đồng hành xây dựng cuộc sống đủ đầy và bền vững.

Nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2026), VietinBank chính thức ra mắt V-Family - gói giải pháp tài chính gia đình trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile, mở ra không gian kết nối tài chính chung dành cho thành viên trong gia đình.

Không gian tài chính cho cả gia đình

Với V-Family, việc kết nối các thành viên trong gia đình trở nên đơn giản và thuận tiện hơn ngay trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile. Chỉ với vài thao tác, khách hàng có thể tạo nhóm gia đình, gửi lời mời tới người thân thông qua số điện thoại, đồng thời cá nhân hóa nhóm bằng tên gọi và hình ảnh riêng.

Không chỉ dừng lại ở việc kết nối, hệ thống còn tự động ghi nhận tổng giá trị tài chính của cả nhóm để hiển thị hạng gia đình, từ đó gợi ý những quyền lợi phù hợp dành cho toàn bộ thành viên.

Gia tăng kết nối, tận hưởng đặc quyền

Điểm nổi bật của V-Family nằm ở việc mở rộng các lợi ích tài chính từ phạm vi cá nhân sang trải nghiệm chung của cả gia đình. Thông qua việc kết nối gia đình trên cùng một nền tảng, các thành viên không chỉ thuận tiện hơn trong quản lý tài chính; mà còn có cơ hội tận hưởng nhiều đặc quyền hấp dẫn như: Tặng tài khoản số đẹp trị giá tới 30 triệu đồng, ưu đãi lãi suất tiết kiệm như khách hàng ưu tiên, giảm lãi suất vay đến 0,2%/năm và miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ (tín dụng + ghi nợ). Không chỉ mang đến trải nghiệm tài chính hiện đại và thuận tiện trong cuộc sống hằng ngày, V-Family còn giúp các thành viên cùng gia tăng giá trị khi đồng hành lâu dài, tạo nên sự gắn kết bền vững cho cả gia đình.

Gắn kết gia đình, mở khóa đặc quyền cùng V-Family của VietinBank- Ảnh 1.

Khách hàng hào hứng với trải nghiệm mới

V-Family mang lại sự thuận tiện trong quản lý tài chính, đồng thời tạo cảm giác kết nối gần gũi hơn giữa các thành viên trong gia đình.

Chị Tuệ Minh (Hà Nội) chia sẻ: "Trước đây mỗi người trong gia đình thường quản lý tài chính riêng nên đôi khi khó theo dõi các kế hoạch chung. Từ khi sử dụng V-Family, cả nhà có thể kết nối trên cùng một ứng dụng, vừa tiện quản lý vừa cảm thấy gắn kết hơn. Tôi thích nhất là việc cả gia đình có thể cùng hưởng ưu đãi và theo dõi hành trình "thăng hạng" chung".

Trong khi đó, anh Tuấn Anh (TP. HCM) cho biết: "V-Family giúp tôi cảm nhận rõ hơn tài chính không chỉ là chuyện cá nhân mà còn là sự đồng hành của cả gia đình. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại là có thể kết nối bố mẹ, người thân vào cùng nhóm với trải nghiệm rất hiện đại và thuận tiện".

Sự ra đời của V-Family tiếp tục khẳng định hướng đi nhất quán của VietinBank trong việc phát triển các giải pháp tài chính số lấy khách hàng làm trung tâm, không chỉ đáp ứng nhu cầu giao dịch mà còn đồng hành cùng khách hàng trong hành trình xây dựng cuộc sống đủ đầy, bền vững và gắn kết hơn mỗi ngày.

Trải nghiệm ngay nhóm Gia đình (V-Family) trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile để sẵn sàng gắn kết gia đình, thăng hạng đặc quyền.

Để biết thêm thông tin, quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài hỗ trợ khách hàng: 1900 558 868, Email: contact@vietinbank.vn

Ánh Dương

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
vietinbank

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn ngày 6/6: Tiếp tục lao mạnh, có thương hiệu giảm tới 4,6 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn ngày 6/6: Tiếp tục lao mạnh, có thương hiệu giảm tới 4,6 triệu đồng/lượng Nổi bật

Bà Thái Hương: Nữ CEO đặc biệt của hệ thống ngân hàng Việt Nam

Bà Thái Hương: Nữ CEO đặc biệt của hệ thống ngân hàng Việt Nam Nổi bật

Khơi thông "điểm nghẽn" vốn: Doanh nghiệp SME tìm giải pháp cứu mình trước áp lực dòng tiền

Khơi thông "điểm nghẽn" vốn: Doanh nghiệp SME tìm giải pháp cứu mình trước áp lực dòng tiền

13:30 , 06/06/2026
Lãi suất tiết kiệm 6/6: Bảng lãi suất mới nhất Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Sacombank, HDBank...

Lãi suất tiết kiệm 6/6: Bảng lãi suất mới nhất Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Sacombank, HDBank...

13:22 , 06/06/2026
Từ tăng trưởng tài sản đến kiến trúc bảo vệ: Techcom Life định hình chuẩn mới cho thế hệ thịnh vượng

Từ tăng trưởng tài sản đến kiến trúc bảo vệ: Techcom Life định hình chuẩn mới cho thế hệ thịnh vượng

13:00 , 06/06/2026
Lời khuyên cho người gửi tiền tại Agribank

Lời khuyên cho người gửi tiền tại Agribank

11:15 , 06/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên