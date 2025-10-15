Phó Thống đốc NHNN: Việt Nam hiện đứng thứ 14 khu vực châu Á và khoảng thứ 50 trên thế giới về lưu lượng tin điện SWIFT

Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà phát biểu tại sự kiện

Chiều 15/10, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp cùng Tổ chức SWIFT tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm SWIFT hiện diện tại Việt Nam.

Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà nhấn mạnh, đây là cột mốc quan trọng đánh dấu chặng đường gắn kết dài lâu giữa cộng đồng ngân hàng trong nước với hệ thống tài chính quốc tế qua mạng lưới SWIFT, khẳng định nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Phó Thống đốc cho biết, trong suốt 30 năm qua, SWIFT đã đồng hành và hỗ trợ NHNN cùng các ngân hàng Việt Nam kết nối với mạng lưới thanh toán quốc tế an toàn, bảo mật và thông suốt. Đặc biệt, thời gian gần đây, SWIFT đã tích cực phối hợp tổ chức đoàn công tác của Chính phủ Việt Nam tham dự và làm việc tại Hội nghị Sibos 2025 tại Frankfurt (CHLB Đức) – sự kiện tài chính lớn nhất toàn cầu do SWIFT tổ chức hàng năm.

Trải qua ba thập kỷ hiện diện và phát triển, hệ thống SWIFT đã trở thành nền tảng quan trọng và tin cậy trong việc thực hiện các giao dịch thanh toán quốc tế tại Việt Nam. Từ 8 ngân hàng thành viên ban đầu vào năm 1995, đến nay mạng lưới SWIFT tại Việt Nam đã có 86 thành viên bao gồm các ngân hàng thương mại, ngân hàng liên doanh và chi nhánh các ngân hàng nước ngoài.

Qua đó, các ngân hàng Việt Nam đã kết nối trực tiếp, an toàn với mạng lưới tài chính toàn cầu nhằm thực hiện các giao dịch nhanh chóng, thuận lợi. Lưu lượng tin điện thanh toán của Việt Nam qua Swift liên tục tăng trưởng ở mức hai con số trong vòng 10 năm trở lại đây, đạt 31 triệu vào năm 2024. Việt Nam hiện đang đứng thứ 14 khu vực châu Á và khoảng thứ 50 trên thế giới về lưu lượng tin điện SWIFT.

Trong bối cảnh thế giới đang thay đổi nhanh chóng với sự xuất hiện của các công nghệ mới như Cloud, AI, Blockchain… nhu cầu về một nền tảng thanh toán nhanh chóng, an toàn, đổi mới và thích ứng tốt đang ngày càng trở nên cấp thiết.

Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà cho biết: “NHNN kỳ vọng SWIFT sẽ tiếp tục đổi mới, triển khai mạnh mẽ công nghệ mới để phát triển nền tảng thanh toán an toàn, hiện đại, thích ứng, phục vụ tốt các thành viên SWIFT tại Việt Nam. NHNN cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng Ủy ban SWIFT Việt Nam (VietSWIFT), tạo điều kiện thuận lợi để VietSWIFT phát huy tốt hơn vai trò cầu nối với SWIFT khu vực và toàn cầu”.

Phó Thống đốc đề nghị các ngân hàng thành viên đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác các tiện ích và cơ hội từ nền tảng thanh toán, dịch vụ đổi mới của SWIFT, qua đó nâng cao hiệu quả và năng lực hội nhập quốc tế. Đồng thời, đề nghị SWIFT tiếp tục tăng cường phát huy quan hệ hợp tác với các ngân hàng Việt Nam để gia tăng kết nối, bảo mật trong các giao dịch tài chính quốc tế, góp phần xây dựng mạng lưới thanh toán hiện đại, an toàn, minh bạch, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thanh toán xuyên biên giới và hoạt động kinh tế số ngày càng tăng và giúp các doanh nghiệp Việt Nam hội nhập sâu rộng hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.



