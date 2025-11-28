Phó Thủ tướng nói gì về DN tuyên bố hùng hồn có 100 tỷ USD cho đường sắt cao tốc Bắc - Nam?

Không liên lạc được với DN tuyên bố có 100 tỷ USD cho đường sắt cao tốc Bắc - Nam

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình mới đây đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các bộ, ngành, doanh nghiệp về Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam vào sáng 27/11, tại Trụ sở Chính phủ.

Phát biểu mở đầu cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho biết, Bộ Chính trị đã có kết luận, Quốc hội đã có nghị quyết triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam. Dự án có 3 phương thức đầu tư, đó là đầu tư công, đầu tư theo đối tác công - tư (PPP) và đầu tư tư nhân. Trong 3 hình thức đầu tư này, yêu cầu đặt ra là phải lựa chọn được hình thức đầu tư tối ưu, có lợi nhất cho đất nước.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tuy số lượng hồ sơ tài liệu doanh nghiệp gửi đến là nhiều, song qua kiểm tra, rà soát, nhiều doanh nghiệp ý tưởng đầu tư còn chưa rõ ràng, thiếu năng lực cả về đầu tư và tài chính, thậm chí nhiều hồ sơ doanh nghiệp còn thiếu thông tin, địa chỉ liên hệ...

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các bộ, ngành, doanh nghiệp về Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh quan điểm xem xét phải công tâm, khách quan, minh bạch, công khai, "không có gì dấm dúi" và trao đổi hết sức thẳng thắn, cởi mở. Đồng thời hoan nghênh và đánh giá cao thiện chí của các doanh nghiệp muốn cống hiến cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Nhấn mạnh, đây là dự án có quy mô lớn, vô cùng quan trọng đối với nền kinh tế, có hàm lượng công nghệ cao, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nêu rõ, việc trao đổi, tìm hiểu thông tin với các doanh nghiệp, nhà đầu tư là rất cần thiết. Qua đó, chúng ta biết được các thiện chí của doanh nghiệp, biết được doanh nghiệp nào có thiện chí, doanh nghiệp nào nghiêm túc, doanh nghiệp nào còn thiếu nghiêm túc.

"Buổi làm việc hôm nay, chúng ta có mời 6 doanh nghiệp có đăng ký làm việc, nhưng chỉ có 5 doanh nghiệp có mặt, còn 1 doanh nghiệp có đăng ký làm việc là Liên minh nhà đầu tư Mekolor và Great (USA) nhưng không tới, chúng ta đã có liên hệ mà không thể tìm ra được địa chỉ, đây cũng là đơn vị từng tuyên bố hùng hồn về việc huy động 100 tỷ USD cho dự án nhưng mà địa chỉ cung cấp cũng không liên lạc được.

Qua đây, chúng ta có thêm được nhiều các thông tin của doanh nghiệp ở các khía cạnh khác nhau về tinh thần làm việc nghiêm túc hay thiếu nghiêm túc. Có những doanh nghiệp tại cuộc họp này làm việc với tinh thần rất nghiêm túc, báo cáo được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, công phu, song cũng có doanh nghiệp báo cáo còn sơ sài, ý tưởng chưa rõ ràng; có doanh nghiệp quy mô nhân sự chỉ có 70 người, tổng vốn khoảng 2.000-3.000 tỷ đồng thì không thể đáp ứng được các yêu cầu của dự án", Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu.

Chân dung "đại gia" Cần Thơ tuyên bố tự lo 100 tỷ USD, lập liên minh làm đường sắt tốc độ cao

Trước đó, Liên danh giữa Công ty cổ phần Mekolor (Việt Nam) và Great USA (Hoa Kỳ) đã gửi văn bản đề xuất tham gia dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, với cam kết tự thu xếp 100% vốn đầu tư, lên tới 100 tỷ USD – một con số chưa từng có tiền lệ.

Điểm nổi bật trong đề xuất này là việc không cần vốn đối ứng từ Chính phủ, cũng không yêu cầu bảo lãnh tài chính. Theo thông tin từ phía liên danh, toàn bộ nguồn vốn sẽ được huy động từ hai quỹ đầu tư quốc tế là Great Core Fund và Mekolor Capital, thuộc hệ sinh thái của Mekolor và Great USA.

Trong khi các nhà đầu tư khác từng đề xuất phương án vốn với tỷ lệ tự có chỉ khoảng 20%, thì Mekolor – Great USA tuyên bố sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ nguồn vốn, từ khâu chuẩn bị đến triển khai và vận hành.

Liên danh này cũng cam kết, nếu được giao mặt bằng sạch, họ sẽ hoàn tất toàn bộ tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam trong 5 năm, với thời hạn khai thác là 49 năm.

Đáng chú ý, trong đề xuất đầu tư, liên minh đầu tư Mekolor và Great USA cũng cam kết miễn phí 100% giá vé trong 6 tháng cho tất cả người dân khi tham gia vận chuyển bằng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Ông Võ Xuân Trường là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Mekolor. Ảnh: vietnamfinance.vn

Ông Võ Xuân Trường – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Mekolor – khẳng định với báo Vietnamnet rằng ông không so sánh tiềm lực tài chính của liên danh mình với các đơn vị khác, bởi năng lực tài chính luôn đi kèm nhiều yếu tố nội tại khó thể hiện hết. Tuy nhiên, doanh nghiệp đã hoàn tất việc chuẩn bị nguồn lực để đầu tư cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam.

Ông nhấn mạnh rằng liên danh sẵn sàng chứng minh có trong tay 100 tỷ USD và sẽ tiến hành giải ngân liên tục để bảo đảm tiến độ triển khai. Mặc dù thừa nhận Mekolor là một đơn vị mới và có thể gặp bất lợi khi so với các doanh nghiệp tên tuổi, ông Trường nhiều lần khẳng định rằng liên danh “có sẵn nguồn vốn và các đối tác công nghệ” để đảm đương dự án.

Trước câu hỏi về việc chứng minh năng lực tài chính, ông cho biết liên danh đã mở tài khoản riêng phục vụ cho dự án và trong báo cáo gửi đến cơ quan chức năng, đã đính kèm các tài liệu xác thực tài chính. Tuy nhiên, khi được hỏi cụ thể tổ chức nào đã xác thực, ông chỉ đưa ra thông tin chung rằng đó là “một định chế tài chính uy tín nằm trong top 10 toàn cầu”, mà không nêu rõ tên.

Theo thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Mekolor được thành lập vào năm 2016 với vốn điều lệ chỉ 1 tỷ đồng, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.

Về cơ cấu sở hữu, ông Võ Xuân Trường – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc – hiện nắm giữ 94% cổ phần, tương đương 940 triệu đồng. Hai cổ đông còn lại gồm bà Nguyễn Thị Ngọc Hà (Bến Tre) và ông Phạm Duy Linh (TP.HCM), mỗi người sở hữu 3% cổ phần. Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp mới nhất vào tháng 9/2021, Công ty cổ phần Mekolor có tổng số lao động là 4 người.

Trước đây, vào năm 2018, Mekolor từng thu hút sự chú ý với sáng kiến có tên “One Mekong One Meal – OMOM”, được quảng bá là một dự án ứng dụng công nghệ blockchain nhằm phát triển các nền tảng như công dân số, kết nối số, tài sản số, y tế số thông minh, hướng tới xây dựng một mạng xã hội số thông minh mang tính toàn diện.