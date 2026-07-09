Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tiếp Giám đốc điều hành WEF Maroun Kairouz

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tiếp ông Maroun Kairouz, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Việt Nam - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cảm ơn ông Kairouz đã chuyển lời mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Thường niên WEF Davos 2027. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ khẳng định Việt Nam đánh giá cao vai trò tiên phong của WEF, nhất là trong thúc đẩy hợp tác công - tư; cảm ơn WEF đã ủng hộ, đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy hội nhập quốc tế, phát triển khu vực kinh tế tư nhân.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đánh giá cao hợp tác Việt Nam – WEF với nhiều kết quả nổi bật, đặc biệt là việc khai Biên bản ghi nhớ hợp tác Việt Nam – WEF giai đoạn 2023 – 2026, thành lập Trung tâm Cách mạng công nghiệp 4.0 tại Thành phố Hồ Chí Minh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong sản xuất lương thực - thực phẩm, Chương trình hành động đối tác toàn cầu về nhựa… Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn nữa, hướng tới việc Việt Nam trở thành đối tác chiến lược của WEF tại khu vực; mong muốn WEF tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh hợp tác, kết nối doanh nghiệp thành viên WEF đầu tư tại Việt Nam và tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam trong mạng lưới đối tác của WEF; đề nghị WEF đồng hành cùng Việt Nam trong việc tổ chức các sự kiện quan trọng, đặc biệt là Diễn đàn kinh tế mùa thu và các sự kiện trong khuôn khổ Năm APEC 2027.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn nữa, hướng tới việc Việt Nam trở thành đối tác chiến lược của WEF tại khu vực - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Chia sẻ đánh giá của ông Maroun Kairouz về tình hình thế giới và khu vực, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định, Việt Nam kiên định với mục tiêu tăng trưởng 2 con số và phấn đấu thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm, tập trung vào đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; hoàn thiện thể chế để khơi thông nguồn lực, kiến tạo phát triển.

Giám đốc điều hành WEF Maroun Kairouz cảm ơn Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã dành thời gian tiếp, đồng thời bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, khẳng định Việt Nam là hình mẫu cho các quốc gia khu vực và thế giới và tin tưởng với đà phát triển như hiện nay, Việt Nam sẽ sớm trở thành nền kinh tế "nghìn tỉ USD".

Ông Maroun Kairouz cam kết WEF sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong việc triển khai các mục tiêu và ưu tiên phát triển chiến lược - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Đánh giá cao đà phát triển tích cực, thực chất của quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và WEF thời gian qua, ông Maroun Kairouz khẳng định Ban Lãnh đạo WEF luôn coi trọng quan hệ đối tác với Việt Nam và đánh giá cao vai trò, vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế. Ông Maroun Kairouz cam kết WEF sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong việc triển khai các mục tiêu và ưu tiên phát triển chiến lược; đề xuất hai bên nghiên cứu ký kết mới hoặc gia hạn Biên bản ghi nhớ hợp tác Việt Nam – WEF cho giai đoạn tiếp theo, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên mà Việt Nam quan tâm, đẩy mạnh quan hệ với các doanh nghiệp Nhà nước và tư nhân của Việt Nam. WEF cũng sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ Việt Nam tổ chức các sự kiện quốc tế quan trọng, đặc biệt là các hoạt động trong khuôn khổ Năm APEC 2027, qua đó góp phần nâng cao vai trò và vị thế quốc tế của Việt Nam.