Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tiếp lãnh đạo tập đoàn vận tải biển hàng đầu thế giới

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tiếp xã giao ông Robert Maersk Uggla, Chủ tịch Tập đoàn A.P. Moller Holding (APM Holding) kiêm Chủ tịch Tập đoàn Maersk (thành viên của APM Holding) - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Đánh giá cao các hoạt động đầu tư của Maersk tại Việt Nam trong những năm qua, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho biết Việt Nam đang xây dựng chiến lược tăng trưởng với mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số đến năm 2030. Cùng với đó, kim ngạch xuất nhập khẩu dự kiến tiếp tục tăng nhanh, tạo dư địa lớn cho các tập đoàn hàng đầu thế giới, trong đó có Maersk, mở rộng đầu tư tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh các lĩnh vực Maersk đang đầu tư và quan tâm như cảng biển, logistics, vận tải, chuyển đổi xanh cũng là những lĩnh vực Việt Nam ưu tiên phát triển. Với hơn 3.000 km bờ biển, dân số hơn 100 triệu người và lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do, Việt Nam không chỉ là thị trường tiềm năng mà còn là cửa ngõ tiếp cận thị trường khu vực Đông Nam Á.

Bên cạnh đó, việc triển khai chiến lược phát triển kinh tế biển với mục tiêu trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển, Việt Nam cũng đặc biệt quan tâm phát triển điện gió ngoài khơi, công nghiệp đóng tàu, các lĩnh vực kinh tế biển và thúc đẩy chuyển đổi năng lượng. Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng đây sẽ là không gian phát triển mới, mở ra nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh các lĩnh vực Maersk đang đầu tư và quan tâm như cảng biển, logistics, vận tải, chuyển đổi xanh cũng là những lĩnh vực Việt Nam ưu tiên phát triển - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Nhắc lại cam kết của Việt Nam đạt mục tiêu phát thải ròng khí nhà kính bằng "0" vào năm 2050, Phó Thủ tướng Thường trực mong muốn Maersk tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình chuyển đổi xanh, phát triển năng lượng sạch và xây dựng chuỗi logistics bền vững.

Đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả giữa Maersk với các doanh nghiệp Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị tập đoàn tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án hiện có, đồng thời nghiên cứu mở rộng đầu tư tại các cảng biển khác của Việt Nam phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển cảng thông minh, cảng tự động hóa cao; đồng thời phát huy mạng lưới đối tác toàn cầu để hỗ trợ kết nối chuỗi cung ứng, thu hút thêm các nhà đầu tư quốc tế đến Việt Nam.

Cảm ơn Phó Thủ tướng Thường trực đã dành thời gian tiếp, ông Robert Maersk Uggla cho biết tập đoàn đang ưu tiên phát triển chuỗi cung ứng xanh, bền vững, đẩy mạnh chuyển đổi xanh và sử dụng các giải pháp năng lượng sạch, năng lượng tái tạo trong hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam cũng như trên toàn cầu.

Chia sẻ về tầm nhìn và chiến lược của Tập đoàn, ông Robert Maersk nhấn mạnh Việt Nam tiếp tục là đối tác quan trọng của Tập đoàn; đồng thời khẳng định các ưu tiên của Việt Nam trong chuyển đổi xanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng cường kết nối với chuỗi cung ứng toàn cầu phù hợp với định hướng chiến lược cũng như cam kết đầu tư dài hạn của Tập đoàn tại Việt Nam.

Ông Robert Maersk đã thông tin về các dự án và định hướng đầu tư của Maersk tại Việt Nam, bao gồm các dự án đầu tư nhằm phát triển hệ sinh thái logistics tích hợp và cảng biển xanh, hiện đại và thông minh tại Việt Nam, trong đó có các dự án trọng điểm như cảng Liên Chiểu và chuyển đổi xanh trong ngành logistics.

Phó Thủ tướng Thường trực cam kết Chính phủ, các bộ, ngành sẽ tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư trong quá trình hoạt động tại Việt Nam - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Tin tưởng vào tiềm năng phát triển của thị trường Việt Nam, Tập đoàn mong muốn Chính phủ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để Tập đoàn triển khai hiệu quả và mở rộng đầu tư tại Việt Nam, trong đó có việc tăng cường kết nối các dự án hạ tầng cảng chiến lược với các hạ tầng giao thông khác, hệ thống logistics nội địa.

Ghi nhận các đề xuất của Maersk, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh Việt Nam đang xây dựng chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài thế hệ mới, ưu tiên các dự án công nghệ cao, công nghệ xanh và các ngành, lĩnh vực chiến lược. Chính phủ cũng đang tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí tuân thủ và tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.

Khẳng định sự đồng hành cùng doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Thường trực cam kết Chính phủ, các bộ, ngành sẽ tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư trong quá trình hoạt động tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực mong muốn Maersk tiếp tục là nhà đầu tư tiên phong, mở rộng hiện diện, nắm bắt các cơ hội phát triển tại Việt Nam và đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế, logistics và chuyển đổi xanh của đất nước trong thời gian tới.