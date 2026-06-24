Chuyển biến mới tại dự án hầm đường bộ qua đèo dài nhất cả nước, rút ngắn thời gian từ 2 giờ xuống 11 phút sau hơn 6 tháng khởi công

Dự án xây dựng Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên đang có tiến độ ra sao?

Ngày 23/6, hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu đã làm việc về Dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên, được xây dựng tại xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu và xã Tả Van, phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Theo Báo cáo của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lai Châu, trên địa bàn tỉnh, chủ đầu tư đã bàn giao khoảng 99% mặt bằng sạch cho các đơn vị thi công, cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Tại tỉnh Lào Cai, các cơ quan, đơn vị liên quan đang tích cực triển khai các nội dung về thu hồi đất, xử lý tài sản rừng, kiểm đếm cây trồng và hoàn thiện hồ sơ phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu)

Ông Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh, dự án có tầm quan trọng trong việc tăng cường kết nối giao thông, thúc đẩy liên kết vùng và mở ra không gian phát triển mới cho cả hai địa phương. Lãnh đạo tỉnh cảm ơn sự đồng hành, phối hợp tạo điều kiện của UBND tỉnh Lào Cai, UBND phường Sa Pa và các cơ quan liên quan của tỉnh Lào Cai trong suốt thời gian qua khi triển khai thực hiện dự án.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đề nghị UBND tỉnh Lào Cai tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn kịp thời tháo gỡ khó khăn, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh.

Ông Hải giao Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lai Châu làm đầu mối theo sát các sở, ngành, xã, phường liên quan của tỉnh Lào Cai, đến 30/6 có thể bàn giao sơ bộ các nội dung đã thống nhất, ký kết.

Đồng tình với các ý kiến trên, ông Nguyễn Thành Sinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khẳng định, về quan điểm, tỉnh Lào Cai luôn ủng hộ tỉnh Lai Châu trong thực hiện các nội dung Dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên và sẽ tạo mọi điều kiện để Lai Châu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đối với các đề nghị của tỉnh tại buổi làm việc, ông Sinh giao các cơ quan chuyên môn của tỉnh Lào Cai phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan của tỉnh Lai Châu để thực hiện xong trước 30/6, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công, đảm bảo đẩy nhanh tiến độ.

Dự án hầm đường bộ qua đèo dài nhất cả nước, thuộc loại công trình chính cấp đặc biệt

Dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên được khởi công vào ngày 19/12/2025, được lựa chọn là công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Dự án đã được chủ đầu tư phê duyệt thiết kế kỹ thuật tại Quyết định số 210/QĐ-BQLDA ngày 5/10/2025.

Đây là dự án nhóm A thuộc loại công trình giao thông đường bộ, công trình chính cấp đặc biệt (công trình hầm). Diện tích sử dụng đất của dự án khoảng 73,25ha.

Công trình được chia thành hai dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 là hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên (toàn bộ phần xây lắp, thiết bị của dự án và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư phần diện tích thuộc địa phận tỉnh Lai Châu). Tổng mức đầu tư của dự án là 3.210 tỷ đồng.

Dự án thành phần 2 tập trung vào công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư phần diện tích thuộc địa phận tỉnh Lào Cai (do tỉnh Lào Cai tổ chức phê duyệt và triển khai thực hiện). Tổng mức đầu tư là 90 tỷ đồng.

Phối cảnh dự án (Ảnh: Tập đoàn Đèo Cả)

Theo Tập đoàn Đèo Cả - đơn vị đứng đầu liên danh nhà thầu, Hầm được thiết kế theo tiêu chuẩn Nhật Bản kết hợp với tiêu chuẩn Việt Nam, gồm hai ống hầm song song cách nhau 30m, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và an toàn ở mức cao. Công trình được đánh giá là hầm đường bộ ở độ cao lớn nhất Việt Nam, đồng thời là một trong những hầm xuyên núi hiện đại nhất khu vực Tây Bắc.

Khi hoàn thành, Hầm sẽ khắc phục tình trạng đèo dốc hiểm trở và giải quyết căn bản những hạn chế của tuyến đường trên Quốc lộ 4D, giúp các phương tiện giảm được 22km đường đèo Hoàng Liên (đèo Ô Quý Hồ). Vào năm 2013, Ô Quy Hồ được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) xác lập kỷ lục là đèo dài nhất Việt Nam. Đèo Hoàng Liên từ lâu cũng được biết đến là một trong “tứ đại đỉnh đèo” của Tây Bắc.

Thông tin từ xã Bình Lư cho biết, theo tính toán, sau khi hoàn thành dự án thời gian lưu thông của xe con sẽ giảm từ khoảng 52 phút xuống còn 11 phút; xe tải và container giảm từ 120 phút xuống còn 11 phút.

Qua việc giải quyết hạn chế trên, dự án góp phần hoàn thiện và nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông huyết mạch liên tỉnh, liên vùng; tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tây Bắc.