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Các trường hợp không phải đăng ký hộ kinh doanh

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập đáp ứng quy định về mức thu nhập thấp do UBND cấp tỉnh quy định thì không phải đăng ký hộ kinh doanh.

Theo khoản 3 Điều 82 Nghị định số 168/2025/NĐ-CP thì hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương.

Ông Phạm Tuấn Khải hỏi, quy định trên được hiểu như thế nào trong những cách hiểu dưới đây:

(1) Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ mà các hoạt này đều yêu cầu có mức thu nhập thấp theo Quyết định của UBND thì sẽ không cần đăng ký hộ kinh doanh;

(2) Chỉ quy định các dịch vụ có thu nhập thấp theo Quyết định của UBND và các hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối, những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ (không phân định quy mô lớn/nhỏ, mức doanh thu,...) thì đều không cần đăng ký hộ kinh doanh.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 82 Nghị định số 168/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp thì hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương.

Căn cứ quy định nêu trên, hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập đáp ứng quy định về mức thu nhập thấp do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định thì không phải đăng ký hộ kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

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Theo PV

Báo Chính Phủ

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