Đề xuất Đồng Hới là đơn vị hành chính phường đặc biệt của tỉnh Quảng Trị

Theo đó, địa phương đã hoàn thiện hồ sơ Đề án phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh đối với tỉnh Quảng Trị và hồ sơ Đề án phân loại đơn vị hành chính phường đặc biệt đối với Đồng Hới để trình Bộ Nội vụ xem xét, thẩm định.

Đồng Hới nhìn hướng ra biển.

Cùng với việc đề xuất Đồng Hới là đơn vị hành chính phường đặc biệt, UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã ban hành Quyết định số 2191/QĐ-UBND về phân loại đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh sau sắp xếp.

Theo quyết định, toàn tỉnh có 77 đơn vị hành chính cấp xã gồm xã, phường và đặc khu được phân thành ba nhóm loại I, loại II và loại III.

Trong đó, có 41 đơn vị hành chính được xếp loại I. Nhóm này tập trung nhiều địa phương giữ vai trò trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa hoặc có quy mô dân số, diện tích lớn, như: Các phường Nam Đông Hà, Đông Hà, Đồng Sơn, Đồng Thuận, Quảng Trị, Bắc Gianh, Ba Đồn cùng các xã Phong Nha, Bố Trạch, Cam Lộ, Phú Trạch, Minh Hóa, Khe Sanh, Vĩnh Linh, Dân Hóa, Lao Bảo, Gio Linh, Cồn Tiên, Tuyên Lâm…

Có 35 đơn vị hành chính được xếp loại II, gồm các địa phương như: Tà Rụt, Nam Ba Đồn, Nam Hải Lăng, Ba Lòng, La Lay, Cửa Việt, Triệu Phong, Quảng Trạch, Lệ Ninh, Mỹ Thủy, Bến Hải, Vĩnh Định… Đặc khu Cồn Cỏ là đơn vị hành chính duy nhất được xếp loại III trong đợt phân loại lần này.

Đồng Hới nhìn từ phía biển.

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, việc hoàn thành phân loại các đơn vị hành chính là cơ sở quan trọng để tổ chức bộ máy chính quyền địa phương, xác định chế độ, chính sách, phân bổ nguồn lực đầu tư cũng như triển khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Việc đề xuất công nhận Đồng Hới là đơn vị hành chính phường đặc biệt, được xem là bước đi quan trọng nhằm khẳng định vai trò trung tâm đô thị , động lực phát triển của tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn phát triển mới.