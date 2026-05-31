Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc: Từng bước tự chủ hoàn toàn về công nghệ khai thác, chế biến sâu đất hiếm

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho rằng cần hình thành chuỗi hạ tầng công nghiệp đồng bộ từ khai thác, chế biến đến sử dụng đất hiếm - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài đã báo cáo các nội dung chủ yếu của dự thảo Chiến lược.

Thống nhất quan điểm phát triển công nghiệp đất hiếm phải gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và lợi ích chiến lược quốc gia, các đại biểu nhấn mạnh giá trị lớn nhất của đất hiếm nằm ở công nghiệp chế biến sâu, tạo giá trị gia tăng cao, phục vụ các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghệ lõi, công nghệ chiến lược… và các ngành kinh tế mũi nhọn.

Bộ Công Thương cần rà soát, tổng hợp đầy đủ các chủ trương, định hướng lớn về công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản chiến lược, phát triển công nghiệp vật liệu mới… nhằm bảo đảm tính xuyên suốt, thống nhất trong quá trình xây dựng Chiến lược.

Các ý kiến cũng đề cập việc phối hợp đồng bộ trong phát triển công nghiệp đất hiếm với các ngành công nghiệp công nghệ cao như sản xuất nam châm vĩnh cửu, tuabin điện gió, pin lưu trữ điện, pin ô tô… nhằm tạo chuỗi giá trị đồng bộ từ khai thác, chế biến đến sử dụng sản phẩm đất hiếm sau chế biến.

, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp nghe báo cáo, đóng góp ý kiến cho dự thảo Chiến lược quốc gia về đất hiếm đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, đất hiếm là loại khoáng sản chiến lược, có giá trị cao, là thành phần quan trọng đối với nhiều ngành công nghiệp công nghệ cao. Dự thảo Chiến lược bước đầu đã bám sát các ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược tài nguyên mới nhất, song cần tiếp tục hoàn thiện.

Chiến lược phải phát huy hiệu quả giá trị nguồn tài nguyên đất hiếm cho phát triển kinh tế - xã hội, từng bước làm chủ công nghệ lõi và hình thành công nghiệp đất hiếm theo hướng tuần hoàn, bền vững, an toàn, gắn chặt với yêu cầu bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh, mang lại lợi ích lâu dài cho quốc gia.

Trong quá trình hoàn thiện dự thảo Chiến lược, Bộ Công Thương cần chú ý một số nội dung: Đánh giá tổng thể hiệu quả khai thác và sử dụng tài nguyên đất hiếm; xây dựng cơ chế đặc thù, ưu tiên phát triển ngành công nghiệp đất hiếm, từng bước làm chủ hoàn toàn công nghệ khai thác, chế biến sâu đất hiếm; hình thành chuỗi hạ tầng công nghiệp đồng bộ từ khai thác, chế biến đến sử dụng đất hiếm; xác định rõ cơ quan chủ trì và cá nhân chịu trách nhiệm trong triển khai Chiến lược…

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Bộ Công Thương tiếp thu đầy đủ các ý kiến hợp lý tại cuộc họp để tiếp tục hoàn thiện Chiến lược, lấy ý kiến bằng văn bản của các bộ, ngành trước khi trình cấp có thẩm quyền theo quy định./.

