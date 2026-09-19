Phó Tổng Giám đốc Masan nói về những “quả trứng vàng” và “con rồng lớn” trong tương lai

Tại sự kiện “Viet Nam Becoming: A Celebration, Viet Nam into EM” do Công ty cổ phần Chứng khoán SSI tổ chức, ông Michael Hưng Nguyễn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Masan , cho rằng việc thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng sẽ mở ra nhiều cơ hội mới cho doanh nghiệp, đặc biệt trong việc tiếp cận dòng vốn quốc tế và nâng cao chất lượng thanh khoản.

Theo ông, với tư cách là một doanh nghiệp lớn trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Masan nhìn nhận nâng hạng không chỉ là sự thay đổi về vị thế của thị trường, mà còn tạo thêm động lực để các doanh nghiệp nâng cao chuẩn mực công bố thông tin, quản trị và khả năng tiếp cận nhà đầu tư toàn cầu.

“Là một thành viên của VN-Index, chúng tôi thấy kết quả nâng hạng là một điều rất tuyệt vời”, ông Michael Hưng Nguyễn chia sẻ.

Đưa Masan Consumer lên HoSE

Theo lãnh đạo Masan, để nâng hạng thực sự tạo ra tác động và giúp cải thiện chất lượng thanh khoản của thị trường, các doanh nghiệp cũng cần có những kế hoạch cụ thể để mở rộng khả năng tiếp cận nhà đầu tư.

Một trong những kế hoạch được ông nhắc tới là đưa Masan Consumer từ UPCoM sang niêm yết trên HoSE.

Masan Consumer hiện là một trong những doanh nghiệp hàng tiêu dùng chủ lực trong hệ sinh thái Masan. Theo ông Michael Hưng Nguyễn, việc đưa doanh nghiệp này lên HoSE sẽ là một phần trong chiến lược nâng cao khả năng tiếp cận thị trường vốn và mở rộng cơ sở nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, Masan cũng đang nhìn nhận lại chiến lược đối với Masan High-Tech Materials, với mục tiêu khai mở tốt hơn giá trị của các tài sản đang sở hữu.

Theo lãnh đạo tập đoàn, quá trình nâng hạng và mức độ hội nhập ngày càng sâu của thị trường vốn Việt Nam cũng tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp cải thiện công bố thông tin, giới thiệu rõ hơn tiềm năng của các mảng kinh doanh tới nhà đầu tư quốc tế và đưa ra những quyết định chiến lược trong dài hạn.

Mảng khoáng sản dự kiến đạt 1,4 tỷ USD doanh thu, 98% đến từ xuất khẩu

Đáng chú ý, ông Michael Hưng Nguyễn dành nhiều thời gian nói về triển vọng của mảng vonfram và khoáng sản thiết yếu.

Theo chia sẻ của lãnh đạo Masan, mảng kinh doanh này dự kiến đạt khoảng 1,4 tỷ USD doanh thu trong năm nay, trong đó khoảng 98% đến từ xuất khẩu.

Ông cho rằng khoáng sản thiết yếu đang ngày càng giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Vì vậy, một mảng kinh doanh từng đối mặt với nhiều thách thức có thể trở thành tài sản mang lại giá trị đáng kể hơn cho tập đoàn trong tương lai.

Trong tầm nhìn dài hạn, Masan kỳ vọng mảng này có thể mang về bình quân khoảng 500 triệu USD cổ tức mỗi năm cho công ty mẹ trong 10 năm tới.

Nói về kế hoạch phát triển các lĩnh vực kinh doanh trong tương lai, ông Michael Hưng Nguyễn ví von: “Chúng ta sẽ tạo ra những quả trứng vàng và từ đó nở ra những con rồng lớn.”

"Đưa nước mắm, tương ớt và các sản phẩm gắn với ẩm thực Việt ra thế giới"

Phó Tổng Giám đốc Masan cũng nhấn mạnh tham vọng mở rộng của tập đoàn không chỉ dừng lại ở thị trường nội địa.

Theo ông, bên cạnh những lĩnh vực có tính toàn cầu như vonfram và khoáng sản thiết yếu, Masan còn có cơ hội đưa các sản phẩm tiêu dùng mang thương hiệu Việt Nam như nước mắm, tương ớt và các sản phẩm gắn với ẩm thực Việt tiếp cận sâu hơn với thị trường quốc tế.

“Chúng ta hoàn toàn có thể chiếm được vị thế hàng đầu khi vươn mình ra thế giới”, ông Michael Hưng Nguyễn nhận định.

Theo lãnh đạo Masan, việc Việt Nam bước sang một vị thế mới trên thị trường vốn quốc tế không chỉ mở rộng cơ hội tiếp cận dòng tiền cho doanh nghiệp, mà còn tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt nâng chuẩn, định vị lại giá trị tài sản và đẩy nhanh chiến lược phát triển ra thị trường toàn cầu.