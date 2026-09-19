Việt Nam "sánh vai" Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc trong một nhóm đặc biệt

Việt Nam tách khỏi phần còn lại của ASEAN trong cuộc đua hút vốn

Tại phiên thảo luận trong khuôn khổ sự kiện "Viet Nam Becoming" do Chứng khoán SSI tổ chức sáng 18/9, ông Peter Stein, CEO ASIFMA, thị trường vốn châu Á đang bước vào cuộc cạnh tranh ngày càng quyết liệt để thu hút dòng tiền quốc tế. Một số thị trường đang hưởng lợi từ vị thế trong chuỗi cung ứng AI toàn cầu, trong khi nhu cầu đa dạng hóa danh mục cũng thúc đẩy nhà đầu tư tìm kiếm thêm những thị trường có triển vọng tăng trưởng dài hạn.

Khảo sát Asia-Pacific Global Capital Markets Survey do ASIFMA thực hiện hàng năm với các thành viên thuộc cả phía mua và phía bán trên 13 thị trường châu Á - Thái Bình Dương cho thấy mức độ lạc quan về triển vọng kinh doanh trong khu vực đang cao nhất kể từ khi khảo sát được thực hiện cách đây 5 năm. Khoảng 2/3 số thành viên cho biết họ dự định mở rộng hoạt động tại APAC trong 3 năm tới.

Điểm đáng chú ý là khảo sát không hỏi các thành viên sẽ phân bổ tiền của khách hàng vào đâu, mà tập trung vào việc họ muốn tăng hiện diện, xin thêm giấy phép và mở rộng hoạt động kinh doanh tại thị trường nào. Kết quả cho thấy dù sức hấp dẫn của toàn khu vực gia tăng, dòng vốn và sự hiện diện của các định chế tài chính đang phân hóa mạnh giữa từng thị trường.

Ông Stein mô tả xu hướng này như một sự “phân kỳ hình chữ K”, khi một số thị trường ngày càng thu hút nhiều dòng vốn hơn, trong khi những thị trường khác lại kém hấp dẫn. Trong bức tranh đó, Việt Nam là thị trường mới nổi duy nhất nằm trong nhóm dẫn đầu, cùng Trung Quốc, Ấn Độ, Singapore, Hàn Quốc.

“Việt Nam đã tách khỏi phần còn lại của nhóm ASEAN để bước vào nhóm trên”, ông Stein nhận xét.

Theo ông, điều này đáng chú ý bởi Việt Nam hiện chưa hưởng lợi trực tiếp từ câu chuyện AI như một số thị trường khác. Sức hấp dẫn của Việt Nam nằm nhiều hơn ở triển vọng tăng trưởng dài hạn và những nền tảng cơ bản mà thị trường đã xây dựng được, đặc biệt là hạ tầng thị trường vốn.

Đảm bảo free float tăng khả năng tiếp cận dòng vốn

Từ vị thế đang có, câu hỏi tiếp theo là làm thế nào để Việt Nam tiếp tục thu hút dòng tiền mà không đánh mất những thành quả đã đạt được. CEO ASIFMA cho rằng thị trường đang đi đúng hướng và cần tập trung củng cố các bước tiến hiện tại, thay vì vội vàng triển khai những thay đổi chưa được cân nhắc đầy đủ.

Với hệ thống đối tác bù trừ trung tâm (CCP), ông đánh giá đây là một bước tiến tích cực, song cho rằng Việt Nam cần tiếp tục trao đổi với cộng đồng tài chính toàn cầu để bảo đảm mô hình được thiết kế phù hợp với điều kiện của thị trường.

Bên cạnh hạ tầng, lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free float) cũng là vấn đề cần được chú trọng. Theo ông Stein, việc có những doanh nghiệp quy mô lớn sẽ không mang lại nhiều ý nghĩa với dòng vốn quốc tế nếu nhà đầu tư không thể thực sự mua cổ phần do lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng hạn chế.

Theo đó, củng cố hạ tầng thị trường, duy trì trao đổi với cộng đồng tài chính quốc tế và bảo đảm đủ lượng cổ phiếu có thể tiếp cận trên thị trường sẽ là những yếu tố quan trọng để Việt Nam tiếp tục nâng sức hấp dẫn đối với dòng vốn quốc tế.

Đồng quan điểm, ông Pankaj Mataney, Giám đốc phụ trách Kinh doanh Nền tảng và Chiến lược Chỉ số khu vực châu Á của Morgan Stanley dòng vốn sau nâng hạng sẽ chủ yếu tìm đến các cổ phiếu thành phần của chỉ số.

Chuyên gia Morgan Stanley nhấn mạnh, free float đặc biệt quan trọng, bởi chính những doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn này sẽ thu hút dòng vốn thụ động trước, sau đó dòng tiền mới có thể lan tỏa rộng hơn sang các quỹ chủ động như hedge fund.

Bên cạnh các yếu tố về chỉ số và khả năng tiếp cận của nhà đầu tư, ông cho rằng những yếu tố nền tảng như quản trị doanh nghiệp cũng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút dòng vốn.