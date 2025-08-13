Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đất Xanh muốn bán hơn 400.000 cổ phiếu DXG

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (MCK: DXG, sàn HoSE) vừa công bố văn bản thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của công ty đại chúng.

Theo đó, bà Đỗ Thị Thái- Phó Tổng Giám đốc của Tập đoàn Đất Xanh vừa đăng ký bán ra 413.300 cổ phiếu DXG nhằm mục đích giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 15/8/2025 đến ngày 13/9/2025 bằng phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Nếu giao dịch thành công, bà Thái sẽ giảm sở hữu cổ phiếu DXG từ 893.085 cổ phiếu xuống còn 479.785 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 0,09% xuống còn 0,05% vốn tại Tập đoàn Đất Xanh.

Ảnh minh họa

Tạm tính giá cổ phiếu theo phiên giao dịch sáng ngày 13/8/2025 là 21.750 đồng/cổ phiếu, ước tính bà Thái sẽ thu về gần 9 tỷ đồng nếu bán ra thành công số lượng cổ phiếu đã đăng ký nêu trên.

Trong một diễn biến khác, mới đây Tập đoàn Đất Xanh đã công bố nghị quyết về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2025.

Theo đó, Đất Xanh dự kiến chào bán 93,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho tối đa 20 nhà đầu tư chuyên nghiệp. Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III-IV/2025.

Giá chào bán 18.600 đồng/cổ phiếu. Kết phiên 4/8, cổ phiếu DXG dừng ở mức 20.000 đồng/cổ phiếu. Do đó, mức giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ thấp hơn khoảng 7% so với thị giá.

DXG dự kiến thu về 1.739,1 tỷ đồng từ đợt chào bán. Toàn bộ số tiền này được dùng để góp vốn vào CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An (công ty con của DXG). Mục đích để Bất động sản Hà An góp vốn vào công ty con là CTCP Đầu tư Phước Sơn.

CTCP Đầu tư Phước Sơn sẽ sử dụng số tiền trên để góp vốn vào công ty con là CTCP Hội An Invest nhằm thực hiện đầu tư dự án Khu dân cư cao tầng - Thương mại Dịch vụ Tầm nhìn Xanh (DatXanhHomes Parkview).

DXG dự kiến chào bán 93,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài. Do đó, để đảm bảo quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 50%, DXG tạm thời phong tỏa tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa đối với 463,5 triệu cổ phiếu đã chào bán riêng lẻ với tỷ lệ phong tỏa là 45,42%.

Thời gian phong tỏa kể từ khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của DXG đến khi kết thúc đợt chào bán.

Trước đó, trong tháng 6/2025, Đất Xanh đã hoàn tất đợt phát hành hơn 148 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông để tăng vốn điều lệ lên 10.206,3 tỷ đồng.



