Phó Tổng Giám đốc VietinBank nhận Giải thưởng “Nhà Lãnh đạo IT của năm”

Giải thưởng "IT Maestro of the year - Nhà Lãnh đạo IT của năm" không chỉ tôn vinh những thành tích cá nhân của Phó Tổng Giám đốc VietinBank Trần Công Quỳnh Lân; mà còn là bảo chứng thể hiện tầm nhìn, năng lực của VietinBank trong việc ứng dụng công nghệ tiên tiến để trở thành ngân hàng hiệu quả hàng đầu Việt Nam.

Ông Trần Công Quỳnh Lân nhận Giải thưởng "IT Maestro of the year - Nhà Lãnh đạo IT của năm"

WFIS 2025 được xây dựng là chương trình đặc biệt, là cơ hội để các nhà lãnh đạo, chuyên gia, giám đốc công nghệ và kinh doanh từ các tổ chức ngân hàng, công ty fintech, bảo hiểm và tài chính hàng đầu trong khu vực chia sẻ, cập nhật các thông tin liên quan đến Ngành Tài chính - Ngân hàng. Bên cạnh đó, sự kiện cũng trở thành diễn đàn để kết nối các nhà phát triển công nghệ, các chuyên gia, nhà đầu tư và đối tác kinh doanh toàn cầu... Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức của các chuyên gia về bảo mật dữ liệu, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo và các nghiệp vụ tài chính - ngân hàng nói chung để góp phần cho hoạt động thúc đẩy tài chính toàn diện, phát triển bền vững tại Việt Nam.

Chia sẻ tại WFIS 2025, ông Trần Công Quỳnh Lân - Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Công nghệ Thông tin, Giám đốc Khối Dữ liệu & Trí tuệ nhân tạo VietinBank cho biết: Hành trình chuyển đổi số tại VietinBank đã diễn ra từ rất sớm và được sự chỉ đạo xuyên suốt của Hội đồng Quản trị và Ban Lãnh đạo. Chúng tôi không ngừng đầu tư, đổi mới và số hóa toàn diện các sản phẩm, dịch vụ để đáp ứng tối ưu nhu cầu của KH.

Bám sát các mục tiêu trong Kế hoạch Chuyển đổi số Ngành Ngân hàng, VietinBank đã triển khai chương trình Chuyển đổi số giai đoạn 2024 - 2028 mang tên "Project X01" bao gồm 108 sáng kiến gắn liền với chiến lược kinh doanh trung hạn, dài hạn với kỳ vọng tạo năng lực cạnh tranh vượt trội cho Ngân hàng và mang lại trải nghiệm tối ưu cho KH và cán bộ, nhân viên của VietinBank.

Năm 2024 là cột mốc đáng nhớ, đánh dấu những bước đi quan trọng hành trình chuyển đổi số của VietinBank khi hoàn thành giai đoạn "chạy đà" quan trọng với 45 sáng kiến được ưu tiên triển khai. Các sáng kiến chuyển đổi số không chỉ mang lại hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh; mà còn góp phần nâng cao trải nghiệm KH và nâng cao năng lực dữ liệu. Từ đó, khẳng định vị thế tiên phong của VietinBank trong Ngành Ngân hàng.

Tập thể cá nhân xuất sắc được vinh danh ở 8 hạng mục tại WFIS 2025

Tháng 6/2024, sự ra đời của Nhà máy số đã trở thành điểm nhấn quan trọng trong hành trình chuyển đổi số của VietinBank, góp phần tái định nghĩa lại dịch vụ ngân hàng trong kỷ nguyên số tại Việt Nam.

Mới đây nhất, ngày 5/3/2025, VietinBank tiếp tục đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình chuyển đổi số với việc thành lập Khối Dữ liệu & Trí tuệ nhân tạo. Đây không chỉ là bước đi chiến lược nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh; mà còn thể hiện tầm nhìn của VietinBank trong việc ứng dụng công nghệ tiên tiến để trở thành ngân hàng hiệu quả hàng đầu Việt Nam. Khối Dữ liệu & AI được thành lập với sứ mệnh tiên phong trong việc khai thác sức mạnh của dữ liệu và công nghệ AI, hướng tới 4 mục tiêu trọng tâm: Thúc đẩy hoạt động kinh doanh; Tăng cường hiệu quả vận hành; nâng cao trải nghiệm KH và lan tỏa văn hóa dữ liệu.

Tại sự kiện trao giải, Phó Tổng Giám đốc VietinBank Trần Công Quỳnh Lân đã thể hiện sự vinh dự khi nhận giải thưởng "IT Maestro of the year - Nhà Lãnh đạo IT của năm". "Tôi xin dành lời cảm ơn đặc biệt đến Hội đồng Quản trị, Ban Lãnh đạo VietinBank đã xây dựng chiến lược và tầm nhìn về chuyển đổi số một cách toàn diện trên tất cả hoạt động kinh doanh và quản trị của ngân hàng. Bên cạnh đó, tôi sẽ không thể nhận được giải thưởng này nếu như không có sự hỗ trợ nhiệt thành từ những người đồng nghiệp của tôi" - ông Trần Công Quỳnh Lân nhấn mạnh.

Giải thưởng "IT Maestro of the year - Nhà Lãnh đạo IT của năm" đã một lần nữa khẳng định định vị thế tiên phong của VietinBank trong lĩnh vực ngân hàng số; đồng thời đặt nền móng vững chắc cho một tương lai thông minh, hiệu quả và triết lý "Lấy KH làm trung tâm" trong mọi hoạt động. Với những nền tảng được xây dựng, phát triển vững chắc, VietinBank sẽ không ngừng đổi mới để mang lại giá trị vượt trội cho KH, cổ đông và cộng đồng, hướng tới hiện thực hóa tầm nhìn trở thành ngân hàng đa năng, hiện đại, hàng đầu Việt Nam.

WFIS 2025 được Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp với Công ty TradePass tổ chức trong 2 ngày 15 - 16/4/2025. WFIS 2025 được tổ chức với mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số trong Ngành Tài chính - Ngân hàng; đồng thời khuyến khích các tổ chức hợp tác nhằm tạo ra một hệ sinh thái fintech bền vững tại Việt Nam. Đây là lần thứ 3 sự kiện được tổ chức tại Việt Nam và thu hút sự tham gia đông đảo các giám đốc công nghệ và kinh doanh từ các tổ chức như: Ngân hàng, bảo hiểm và tài chính vi mô hàng đầu trên cả nước.