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Phối cảnh các công trình ở hồ Hoàn Kiếm chưa phải phương án cuối

| | Bất động sản

Ông Nguyễn Bá Nguyên, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội khẳng định, hình ảnh công trình, các không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm trong hồ sơ lấy ý kiến không phải là cơ sở để khẳng định hình thức cụ thể của công trình.

Chiều 10-9, ông Nguyễn Bá Nguyên, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, cho biết các hình ảnh công trình, không gian trong hồ sơ điều chỉnh quy hoạch hồ Hoàn Kiếm và phụ cận là phương thức thể hiện trực quan định hướng quy hoạch, để người dân, chuyên gia có cơ sở góp ý. Các hình ảnh này không phải hồ sơ thiết kế kiến trúc hay hình thức cụ thể của từng công trình đã được quyết định.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, các nội dung về quy mô, chức năng, tổ chức không gian và các chỉ tiêu quy hoạch được xác lập trong đồ án sẽ tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện qua các bước của quá trình lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch. Việc tổ chức lấy ý kiến ở thời điểm này là một bước trong quy trình lập quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, nhằm phát huy quyền làm chủ, trí tuệ và trách nhiệm của nhân dân, các chuyên gia và các tổ chức có liên quan.

“Đây là giai đoạn để cơ quan lập quy hoạch tiếp nhận thêm các góc nhìn, đánh giá và đề xuất từ thực tiễn, qua đó có cơ sở hoàn thiện đồ án trước khi trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt”, ông Nguyên thông tin với báo chí.

Ông Nguyễn Bá Nguyên cũng lưu ý, điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt mới là cơ sở để triển khai các bước quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Ở bước quy hoạch chi tiết, các yêu cầu về tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan, chỉ tiêu cụ thể và giải pháp đối với từng khu vực, từng công trình sẽ tiếp tục được nghiên cứu, cụ thể hóa theo quy định của pháp luật, đồng thời thực hiện việc lấy ý kiến theo quy định.

Trước đó, Báo SGGP đã thông tin UBND phường Hoàn Kiếm và UBND phường Cửa Nam (Hà Nội) đang lấy ý kiến cộng đồng dân cư về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H1-1B (khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận), tỷ lệ 1/2000 và một phần Quy hoạch phân khu đô thị H1-1C, tỷ lệ 1/2000 kết hợp giải pháp quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận.

Theo ý tưởng tổng thể, hồ Hoàn Kiếm được định hướng trở thành một quảng trường lớn, biểu tượng của thủ đô, kết nối với Quảng trường Cách mạng Tháng Tám và Nhà hát Lớn, hình thành không gian “Lịch sử - Văn hóa - Nghệ thuật”.

Phương án đang được nghiên cứu bố trí công trình biểu tượng Khải Hoàn Môn, lấy cảm hứng từ hình ảnh đôi cánh chim hạc vươn lên, tạo điểm nhấn kết thúc trục đô thị khu phố cổ và mở ra trục không gian mới về phía Nam.

Theo Nguyễn Hưởng

Sài Gòn Giải Phóng

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