Cận cảnh Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh hơn 4.600 tỷ kết nối cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây
Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh, TP. Đồng Nai được kỳ vọng trở thành trục giao thông quan trọng, mở rộng không gian phát triển đô thị về phía Nam và kết nối với hành lang cảnh quan ven sông Đồng Nai.
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Dự án đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh đoạn từ quốc lộ 51 đến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).
Dự án có tổng mức đầu tư hơn 4.600 tỉ đồng do Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng Donacoop làm nhà đầu tư. Dự án được chia thành 3 đoạn. Đoạn 1 từ quốc lộ 51 đến cầu An Hòa 2 với chiều dài gần 2km, đầu tư đồng bộ với quy mô mặt đường chính 6 làn xe, hoàn chỉnh hệ thống đường song hành, thoát nước, cây xanh và chiếu sáng. Đoạn 2 từ cầu An Hòa 2 đến cầu Vàm Cái Sứt với chiều dài khoảng 6,2km. Đoạn 3 từ cầu Vàm Cái Sứt đến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây được đầu tư mới đồng bộ với quy mô tương tự khoảng 7,5km, bảo đảm kết nối thông suốt toàn tuyến.
Dự kiến thời gian xây dựng công trình dự án từ năm 2025 đến năm 2028. Thời hạn hợp đồng dự án dự kiến khoảng 6 năm.
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