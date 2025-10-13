Phòng khám phụ sản 315 - chăm sóc sức khỏe phụ nữ toàn diện

Chăm lo sức khỏe toàn diện cho phụ nữ

Nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản của phụ nữ ngày càng tăng. Thống kê cho thấy hơn 60% phụ nữ từng mắc bệnh phụ khoa ít nhất một lần trong năm; mẹ bầu chiếm tỷ lệ thăm khám và siêu âm cao; phụ nữ trẻ, trung niên ngày càng quan tâm tầm soát sớm và tiêm chủng dự phòng.

Xu hướng hiện nay là chọn cơ sở y tế tích hợp đa dịch vụ, quy trình tiện lợi, không gian thoải mái, bác sĩ giàu kinh nghiệm và dịch vụ cá nhân hóa.

Phụ Sản 315 đáp ứng đầy đủ nhu cầu này với hệ thống thăm khám – xét nghiệm – siêu âm – tiêm chủng chuyên sâu, mang đến trải nghiệm toàn diện và khác biệt so với mô hình khám truyền thống.

Phụ Sản 315 - Đồng hành cùng phái đẹp trên hành trình chăm sóc sức khỏe toàn diện

Hệ thống phòng khám và dịch vụ toàn diện



Phụ Sản 315 là hệ thống chuyên khoa sản – phụ khoa hàng đầu, cung cấp dịch vụ thai sản, phụ khoa, tầm soát và điều trị bệnh lý sinh sản.

Điểm mạnh: đội ngũ bác sĩ từ các bệnh viện lớn, pháp đồ điều trị cá nhân hóa, dịch vụ đa dạng trong cùng một lộ trình.

Không gian phòng khám hiện đại, khu chờ thân thiện, nhà thuốc tích hợp. Quy trình đặt lịch – tiếp đón – thanh toán – nhận kết quả được số hóa, giúp tiết kiệm thời gian và theo dõi dễ dàng.

Với hơn 60 cơ sở toàn quốc, Phụ Sản 315 giúp phụ nữ dễ dàng tiếp cận dịch vụ chất lượng gần nơi sinh sống.

Các dịch vụ nổi bật: khám thai định kỳ, phụ khoa, tiền hôn nhân, sản khoa, tầm soát – tư vấn tiêm chủng, siêu âm 3D/4D, siêu âm phụ khoa, tuyến vú, khảo sát tim thai, xét nghiệm (NIPT, gen, nội tiết…), tiêm chủng HPV, thủ thuật phụ khoa (đặt vòng, que cấy tránh thai…).

Đội ngũ nhân viên thân thiện - giải đáp mọi nhu cầu cần thiết của khách hàng

Tiêm chủng sản

Dịch vụ tiêm chủng bảo vệ sức khỏe phụ nữ và mẹ bầu, giảm nguy cơ bệnh lý, truyền kháng thể sớm cho thai nhi. Quy trình an toàn, minh bạch, tiết kiệm chi phí.

Quy trình chuẩn y khoa: bác sĩ sản khoa thăm khám, sàng lọc tiền sử bệnh – dị ứng, kiểm tra tim thai, tư vấn, tiêm vaccine chính hãng bảo quản chuẩn lạnh, theo dõi sau tiêm và ghi nhận vào hồ sơ điện tử.

Danh mục: tiêm chủng người lớn theo độ tuổi/nghề nghiệp, tiêm chủng mẹ bầu theo từng tam cá nguyệt, tiêm HPV cho nữ vị thành niên và phụ nữ trưởng thành. Toàn bộ lộ trình được nhắc hẹn tự động và phối hợp chặt chẽ với các dịch vụ siêu âm khi cần.

Đội ngũ bác sĩ tận tâm chăm sóc tại Phòng khám Phụ Sản 315

Siêu âm chuyên sâu

Siêu âm chuyên sâu do bác sĩ giàu kinh nghiệm trực tiếp thực hiện, với hệ thống máy 3D/4D, Doppler tim thai hiện đại, hình ảnh rõ nét và chính xác.

Không gian vô khuẩn, riêng tư, kết quả liên thông với khám lâm sàng và xét nghiệm, hỗ trợ theo dõi và xử trí kịp thời.

Danh mục: siêu âm 3D/4D thai nhi, siêu âm tim thai, siêu âm phụ khoa (u xơ, u nang, viêm nhiễm), siêu âm tuyến vú (tầm soát, đánh giá tổn thương).

Quy trình: tư vấn và thăm khám, thực hiện siêu âm, bác sĩ đánh giá kết quả, tư vấn hướng điều trị và sắp xếp mốc hẹn tiếp theo.

Siêu âm toàn diện sàng lọc chuẩn y khoa tại Phụ Sản 315

Chọn hệ sinh thái chăm sóc liên thông tại Phụ Sản 315, chị em được bảo vệ toàn diện từ khám định kỳ, tầm soát đến tiêm chủng. Quy trình khép kín giúp tiết kiệm thời gian, an tâm và có kế hoạch rõ ràng cho bản thân, gia đình.

Hệ thống Phòng khám Phụ Sản 315 cam kết mang đến dịch vụ y tế chất lượng, trải nghiệm chuẩn mực và toàn diện cho phụ nữ và mẹ bầu.

Đặt lịch để được tư vấn và sắp xếp lộ trình chăm sóc phù hợp ngay hôm nay.

