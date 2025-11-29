Phong tỏa hơn 1.000 tài khoản trong đường dây do Nguyễn Trúc Mai và 32 người khác thực hiện

Triệt phá đường dây tội phạm công nghệ cao phức tạp nhất từ trước đến nay

Ngày 28/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an TP Đà Nẵng (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho hay, trong chiến dịch truy quét quy mô đặc biệt lớn, Công an TP vừa làm sáng tỏ một trong những đường dây tội phạm công nghệ cao phức tạp nhất từ trước đến nay, liên quan đến hoạt động “rửa tiền” xuyên quốc gia.

Cơ quan Cảnh sát điều tra còn xác định, nhóm tội phạm này còn liên quan đến tội làm giả giấy tờ kết nối với các băng nhóm tội phạm mạng tại Campuchia.

Trước đó, báo Công an nhân dân đưa tin, vào tháng 1/2025, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã đấu tranh, bóc gỡ đường dây rửa tiền xuyên quốc gia liên quan đến một đối tượng trú tại Đà Nẵng.

Đối tượng này đã làm giả Căn cước công dân để đăng ký thành lập hàng loạt doanh nghiệp, đồng thời làm giả nhiều con dấu của các ngân hàng, cơ quan nhà nước và các tổ chức hành nghề công chứng để đăng ký mở hàng trăm tài khoản doanh nghiệp nhằm bán lại cho các đối tượng tội phạm.

Các tài khoản này được các đối tượng tội phạm sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức dòng tiền có nguồn gốc phạm tội như lừa đảo, đánh bạc… từ nước ngoài về Việt Nam và tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng.

Với sự cấu kết của một số nhân viên ngân hàng, đường dây tội phạm này đã mở hàng loạt cho các doanh nghiệp “ma”, để các đối tượng sử dụng cho các hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố thêm nhiều đối tượng trong đường dây rửa tiền (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Trong giai đoạn 1 của vụ án, từ tháng 1 đến tháng 8/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt giam 23 bị can; bước đầu xác định các đối tượng đã giao dịch rửa tiền hơn 30.000 tỷ đồng và số ngoại tệ trị giá hơn 300 tỷ đồng.

Công an TP Đà Nẵng cho biết, trong quá trình tiếp tục đấu tranh, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, chuyên án tiếp tục được mở rộng, bóc tách từng lớp thủ đoạn tinh vi nhóm đối tượng thực hiện.

Đến ngày 27/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố thêm 10 đối tượng gồm: Lê Văn Ngọc Duy (quê Đắk Lắk), Phan Đức Hậu (quê Thừa Thiên Huế), Hồ Lê Vũ Hoài (quê Quảng Ngãi), Nguyễn Trúc Mai (Nghệ An), Cao Ngọc Sơn, Võ Đại Lượng (trú cùng Khánh Hòa), Đinh Ngọc Long, Nguyễn Minh Sáng (trú cùng Gia Lai) và Châu Thế Anh, Nguyễn Văn Tuấn (trú cùng Quảng Trị).

Đường dây rửa tiền lên tới hơn 67.000 tỷ đồng, sử dụng trên 11.000 tài khoản “ma”

Đến nay, Cơ quan điều tra đã chứng minh đường dây này đã giao dịch rửa tiền hơn 67.000 tỷ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro, 1 triệu CAD.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã phong tỏa trên 1.000 tài khoản, thu giữ khoảng 100 tỷ đồng, kê biên 2 thửa đất, thu giữ 15 máy khắc dấu, máy in, máy tính, 500 con dấu và hình dấu giả, gần 100 căn cước và phôi căn cước công dân giả, cùng 1.200 trang tài liệu lập doanh nghiệp.

Các đối tượng trong đường dây rửa tiền (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Theo cơ quan Công an, các đối tượng đã cấu kết với nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả để mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma”, đồng thời mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ.

Hệ thống tài khoản này sau đó được chuyển cho các băng nhóm ở Campuchia sử dụng vào hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Bước đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Đà Nẵng ghi nhận hàng chục vụ lừa đảo xảy ra tại Đà Nẵng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Cà Mau... Nhiều bị hại bị chiếm đoạt với số tiền lớn, trong đó có người mất tới 12 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.